Operativo de prevención contra el dengue en el Club Mariano Moreno

Autoridades municipales continúan con los trabajos de prevención de dengue y, en esta oportunidad, se llevaron a cabo en el Club Mariano Moreno. Allí, junto a integrantes de la comisión directiva, supervisaron el operativo de descacharrado en las instalaciones ubicadas en Winter y Bolivia, con el objetivo de despejar el espacio de elementos que puedan acumular agua y basura; lugares donde el Aedes Aegypti, - mosquito transmisor del dengue -, deposita sus huevos.

Vale destacar que el club, se encuentra en una de las zonas donde más casos se registraron de esta enfermedad durante el último brote. Desde el Municipio destacaron la importancia del compromiso de los vecinos en mantener limpios los espacios para evitar la proliferación del mosquito transmisor de cara al próximo verano.

Sobre el operativo, Cecilia Laffaye, titular de la subsecretaría de Medio Ambiente del Municipio, aseguró que los vecinos de nuestra ciudad “están tomando conciencia”. “Esta campaña de sensibilización respecto a cómo prevenir esta enfermedad tan importante está dando resultados”, indicó.

“El Club Mariano Moreno nos contactó para realizar este accionar y la verdad que felicitamos la iniciativa y el compromiso de toda la comisión directiva; son ellos los encargados de realizar los trabajos de mantenimiento y de limpieza. Son muchos lugares de la ciudad donde están este tipo de criaderos y hoy estar acá acompañándolos y asesorando en cómo hacer esta prevención es tarea nuestra, vamos a seguir realizando este trabajo tan profundo”, afirmó.

Por su parte, Agustina Cacheiro, directora de Zoonosis, señaló que “siempre hacemos hincapié en el proceso de descacharrado”. “El Aedes Aegypti es muy urbano, muy citadino, le gusta vivir en el patio de nuestras casas, necesita de los criaderos artificiales para colocar sus huevos; ya sean recipientes, tarros, cubiertas en desuso u otros objetos que puedan acumular agua”, explicó.

“Otra de las realidades es que no hay más viralizador que los niños, por ende, nos parece bárbaro que las instituciones deportivas y los clubes de la ciudad, se sumen a esta iniciativa de realizar una limpieza en las instalaciones del lugar, y para esto tienen el apoyo del Municipio; para bajar a lo máximo posible la crianza de este mosquito”, afirmó y agregó que “sin criadero artificial no hay mosquito y sin mosquito, no hay dengue; es la única especie que transmite esta enfermedad, y la idea es que cada padre se sienta tranquilo de que su hijo o su hija está cuidado en el club al que concurre”.

Carla Rodríguez, presidenta del Club Mariano Moreno también se refirió a la iniciativa y sostuvo que la idea “es sacar todos los cacharros o residuos que queden de cada tarea de mantenimiento que se realizó en el club, que quizá uno los va acumulando y ahora tenemos la posibilidad de que el Municipio nos acercó un contenedor para poder hacer un buen trabajo”. “Pensamos en todos los que asisten a nuestra institución; todos los días pasan por acá un montón de chicas y chicos. La idea es prevenir esto ya que ellos son agentes multiplicadores de esta iniciativa, y pueden replicar la idea o la información”, indicó.

Por último, David Forconi, de la dirección de Deportes del Municipio, felicitó el trabajo que “el Club Mariano Moreno está llevando adelante”. “Quisiéramos que todas las instituciones deportivas de nuestra ciudad se adhieran, todos aquellos interesados en hacer un descacharrado, se pueden comunicar a través de la Dirección de Deportes, todos los clubes tienen nuestros contactos, basta un mensaje para poder llevar adelante esta campaña y prevenir”, concluyó.