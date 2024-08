Un lote con servicios básicos en Junín cuesta en promedio entre 12 y 20 millones de pesos

La demanda de lotes para vivienda o inversión generaron un impulso en el sector inmobiliario que se mantiene desde hace varios años.

Con lotes urbanos y extraurbanos, la ciudad se expande en todas las direcciones, con desarrollos privados e incluso público-privados, tal es el caso del programa Proyectar impulsado por el Municipio.

Actualmente un lote con servicios básicos puede tener una base de 12 a 20 millones de pesos, con una superficie de 300 metros cuadrados como mínimo.

Democracia dialogó con el presidente del Colegio de Martilleros de Junín, Daniel Di Palma, y el martillero Hernán Pietrobón, quienes se refirieron al crecimiento de los desarrollos, la demanda y los valores de los terrenos en la ciudad.

Desarrollo de loteos

En la ciudad se vienen haciendo loteos desde hace ya bastante tiempo, unos cuantos años. Se viene desarrollando la subdivisión de macizos dentro del ejido urbano, en toda el área comprendida entre Ruta 7, Ruta 188 y Circunvalación, tal como destaca el presidente del Colegio de Martilleros de Junín, Daniel Di Palma.

“Dentro de esos límites se encuentran algunos macizos todavía completos, parcelas que han venido siendo subdivididas dentro de una planificación, con un extendido de servicios, y dentro del ordenamiento correspondiente a la zonificación para cada área. En ese contexto se han desarrollado muchos loteos en los últimos años, que hoy se disponen a la venta, y otros que se están desarrollando”, detalló.

Además, quedan aún unos macizos a subdividir que, según consideró, “harán el completamiento en los próximos años”.

En esas parcelas y en esas subdivisiones, Di Palma señaló que “se pueden ver valoraciones del suelo urbano desde 12 millones a 20 millones como base para una parcela con servicios básicos, dentro del ejido urbano”. Se trata de lotes de 300 metros cuadrados como mínimo, “que es lo que se permite en la subdivisión y de acuerdo a la zonificación”, aclaró.

Por su parte el martillero Hernán Pietrobón reconoció que “hay varios emprendimientos de loteo. La mayoría están dentro del sector privado y algunas son iniciativas del Gobierno de la ciudad de Junín como los Proyectar, que ya se adjudicaron cuatro y están avanzando en un Proyectar social también”.

Señaló que “hay diversa cantidad y calidad de loteos, algunos extraurbanos, distribuidos exponencialmente en todos los sentidos de la ciudad. Algunos se concentran más en la zona del camino al balneario, Cerrito Colorado, zona de quintas, que son lotes de una superficie no menor a mil metros, que no parece estar vendiéndose mucho ahora. Un poco en virtud de las condiciones de crédito y acceso a la financiación”.

Según el martillero “se buscan terrenos básicamente urbanos cuyas medidas son entre los 256 y los 310 metros cuadrados aproximadamente, que tengan servicios y cuyos accesos sean amigables, cercanos a una escuela o domicilio de trabajo”.

A los extraurbanos, señaló, “puede que les falte el servicio de gas, en su mayoría, y se comercializan a partir de los 23 a 25 mil dólares en adelante”.

En crecimiento y alta demanda

De acuerdo a lo señalado por Di Palma, “en la ciudad, en los últimos años, se ha experimentado un gran crecimiento con un desarrollo general para todos los puntos de la ciudad, que ha llevado al desarrollo tanto al norte, al sur, al este y al oeste de la misma, y también se ha visto acompañado en algunos sectores de obra pública, que han beneficiado estas radicaciones, estas nuevas radicaciones de parcelas urbanas y de asiento de viviendas familiares”.

A su vez, destacó “que ha habido algún que otro programa público privado, que se hace a través de la Ley de Hábitat, que ya está promulgada hace unos años, del año 2013, y que permite algún que otro convenio público privado, y un parcelamiento de menor cuantía en cuanto a cantidad de metros cuadrados, que puede reducirse hasta 200 metros cuadrados por parcela”.

Di Palma reconoció que en los últimos tiempos hubo “un incremento de la demanda de terrenos en distintos sectores de la ciudad. También vemos una solicitud y una demanda sostenida de terrenos en sector urbano. Y de esa forma es donde aparece la inversión privada y la orientación a la misma, y la subdivisión de nuevos emprendimientos de subdivisiones y parcelamientos, dentro y fuera de la ciudad”.

En esa línea, Pietrobón resaltó que “los loteos urbanos han proliferado bastante. Son lotes que están radicados en zonas o barrios de crecimiento, no son céntricos, pero tienen infraestructura. No todos tienen servicio de gas. Hay incluso un desarrollo de 96 lotes en una avenida conocida, donde con 10 mil dólares finales de inversión se accede a un lote urbano con todos los servicios. Eso en el mercado no estaba apareciendo. Hoy es una oportunidad”.

Además de los desarrollos de privados a través de las inmobiliarias, destacó que “están también los particulares que ponen sus lotes en venta, con lo cual el mercado en Junín es bastante vasto y variado para poder acceder a un lote con valores relativamente accesibles y con facilidades; algunos con financimiento de hasta 36 meses, que con una entrega se accede al terreno”.

Luego, Pietrobón señaló: “También están los barrios ya consagrados, tradicionales, que tienen ya otra jerarquía; barrios privados como Costa Verde con valores que se conservan más en el orden de los 48 o 50 mil dólares, de superficies de más de mil metros cuadrados en algunos casos”.

Ahorrar en tierra

Como forma de capitalización, Di Palma remarcó que “por supuesto, es una cuestión probada en el historial de la inversión inmobiliaria, porque el activo inmobiliario ha sido en el tiempo el que mejor apreciación ha tenido respecto de otros activos económicos”.

Entonces, “respecto de la inversión y capitalización en alguna medida para la compra o la primera compra o la disposición de inversión en tierra, es sumamente importante y se valora también el sentido, no simplemente o no siempre para el efecto de construir o desarrollar algo, sino como capitalización”, cerró.

Proyectar IV

Un proyecto de suelo urbano como Proyectar IV, en el marco de una política pública lanzada por el Municipio, en consonancia con Proyectar I, II y III y Proyectar Social, alcanzó en total más de mil lotes entregados a sus dueños. Además, se planea avanzar en un Proyectar V.

El programa Proyectar se concreta tras acuerdos entre los propietarios de grandes macizos de terrenos y el Municipio.

En dicho acuerdo, el Municipio realiza las obras de infraestructura necesarias para dotar con todos los servicios y luego se realiza el loteo del terreno, quedando una parte para el propietario y otra para el Municipio, quien después lo pone a disposición de los vecinos a precios muy accesibles y facilidades de pago mediante un sorteo público.

Los lotes del Proyectar IV tuvieron los siguientes valores: del 3 al 10: $3.820.000; del 11 al 17: $3.750.000; y del 18 al 21: $3.900.000.

Son pagaderos contra entrega de $1.000.000 y el saldo en 36 cuotas ajustables con tasa de 2% mensual.