“Tuvimos los mejores acopios de los últimos años”, afirmó Sergio Riva

Sergio Riva continuará presidiendo el consejo de administración de la Liga Agrícola Ganadera por el período 2024-2025, luego de la distribución de cargos que se hizo recientemente, tras la asamblea general anual para la renovación de mandatos.

En diálogo con Democracia, respecto a las expectativas que tenían para este segundo semestre del año, Riva comentó que venían de un año 2023 muy adverso por el tema de la sequía fundamentalmente, pero este año se había revertido la situación con una cosecha buena. “Tuvimos los mejores acopios de los últimos años, incluso superamos el de dos años atrás en más del 10 por ciento; no contamos el 2023 porque fue malísimo por la sequía. En estos últimos meses seguimos creciendo, estamos haciendo obras, compramos vehículo y tenemos nuevas expectativas sobre todo porque la Liga está por cumplir 120 años el 4 de diciembre y la cena aniversario, el sábado 7 de ese mes, será en el Complejo General San Martín”, destacó el dirigente.

A su vez, el 7 de septiembre habrá un torneo de ajedrez, organizado por la Liga; lo mismo que la bicicleteada a realizarse el 5 de octubre para visitar la Planta de Agustín Roca; participan del Torneo de Fútbol de la Liga Deportiva del Oeste como sponsor; y, luego de varios años de ausencia, estarán presentes en la Expo Junín 2024 con un stand dentro de la Cúpula.

A modo de reflexión, sobre la trayectoria de la Liga Agrícola Ganadera -entidad que décadas atrás pasó por momentos críticos, pero que pudo superar-, opinó: “Por suerte, con la ayuda y el acompañamiento del ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), que ayudó a nuestra entidad, como así también el trabajo de algunos consejeros, que incluso algunos nos están acompañando hasta el día de hoy, apoyando desde el lugar desde donde puedan sumar, se pudo salir adelante”, manifestó el presidente de la Liga.

“Nuestra entidad es la más antigua del país –como cooperativa pura, digo-. Y este año se sumó gente nueva, jóvenes que integran la comisión, como la síndico Ángeles Riva, una abogada y productora, Germán Palma y otros que hacen a la renovación. Eso se suma a la experiencia de los que vienen hace décadas y décadas, esperando llevar a la Liga al lugar que le corresponde”, destacó.

Vale detallar todas las áreas de negocios y servicios con que cuenta la Liga, como son La Segunda seguros; Avalian cobertura médica; participa de Coovaeco Turismo, ofreciendo viajes a los productores socios de la Liga; y cinco plantas de acopio: tres en la ciudad de Junín, una en Agustín Roca, otra en Morse y una más en Agustina; y una fábrica de Alimentos Balanceados.

“Estamos tratando de darle impulso sobre todo al acopio de cereales, venta de insumos y a todos los otros aspectos”, apuntó.

Retenciones

Consultado sobre el tema retenciones y si había novedades al respecto, Sergio Riva dijo que por ahora no había. “Hay promesas, posibilidades de que a mediano o largo plazo se vayan reduciendo. Este año, que afortunadamente hubo rindes satisfactorios, nos están complicando los precios internacionales que han caído, sobre todo el de la soja, a niveles que hace mucho tiempo no se veía. Y a su vez tenemos la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el blue, y las retenciones que por el momento no se han reducido y que a mediano o corto plazo veo difícil que lo hagan. Ojalá que me equivoque”, apuntó.

Consejo de Administración

Acompañan al presidente Sergio Riva, Ariel Bisio como vicepresidente; Carlos Roberto Traverso, secretario; Hernán Balbi, prosecretario; Mauro Leandro Fanzini, tesorero; y los vocales titulares son: Hugo Benvenuto, Carlos Franco, Juan Lagomarsino, Daniel Broggi, Horacio Italiano, Gustavo Nardi y Gabriel Ferrúa. Vocales suplentes: Néstor Miguel, Hernán Leva y Germán Palma.Síndico: Ángeles Riva. Síndico suplente, Norberto Romanelli.