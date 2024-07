Katopodis: “Vamos a seguir trabajando para que a Junín llegue la mayor cantidad de obras”

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, visitó ayer Junín, donde se reunió con la CGT y con la militancia local. Además, visitó la redacción de Democracia y, al ser entrevistado por este medio, se refirió a las obras pendientes en la ciudad, la Variante Chacabuco y las prioridades de su gestión como funcionario bonaerense.

- ¿Considera que hay pedidos que hace la sociedad a los intendentes o al propio gobernador y que en realidad deberían ser para el presidente?

- En general, la gente siempre tiene reclamos y necesidades. Tiene la aspiración a que su vida pueda estar mejor todos los días y no distingue permanentemente qué es responsabilidad del municipio, qué de la Provincia y qué de la Nación. A mí me parece que es muy claro que hay una pantalla partida.

Hay un Gobierno nacional que para la obra pública. Ustedes acá en la Región saben de lo que estoy hablando, de la Ruta 7, de la Variante Chacabuco, de un paso bajo nivel en el medio de la ciudad que está generando muchísimos dolores de cabeza. Que pueden haber tenido problemas en la ejecución y alguna demora, pero que estaban en marcha, con buen ritmo y hoy están frenadas esas obras. Y no solo eso implica trabajadores en la calle, sino también la imposibilidad de terminar con obras que son muy pero muy importantes para esta zona, que se han reclamado, se han gestionado y se han pedido a todos los gobiernos, de todos los colores políticos y durante muchísimos años.

-Entonces frenar la obra pública no es la manera. ¿Cómo Junín y la provincia de Buenos Aires o el país van a salir adelante?

-Lo mismo que pasa con la obra pública ocurre con las tarifas, con la boleta de luz, de gas y con muchísimas decisiones que el Gobierno nacional viene tomando, que van a contramano de lo que nosotros por lo menos priorizamos en la provincia de Buenos Aires.

Yo lo que siento es que Milei y Caputo no quieren a Junín, porque si no, no estaría en esta instancia de abandono en materia de obra pública. Si no el presidente o sus funcionarios hubiesen venido a Junín, a recorrer las pymes, los negocios, los comercios o al sector agropecuario, para reunirse, para conversar, para discutir. Se hubiesen hecho cargo de esas obras y no las hubiesen interrumpido.

Vamos a seguir trabajando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof. Yo tengo hoy una responsabilidad como ministro de Infraestructura de la Provincia para que a Junín llegue la mayor cantidad de obras y para que el intendente pueda ejecutar las obras que necesita.

Estuve reunido con Pablo Petrecca hace 20 días en el Ministerio y acordamos esa agenda.

Será el Gobierno provincial el que asuma la responsabilidad de obras que tendría que haber terminado ya el Gobierno nacional Y que, por decisiones que han tomado, hoy estamos en esta situación.

- ¿La Provincia puede comprometerse a terminar la Variante Chacabuco? Se lo consulto porque es algo a lo que en su momento hizo mención el gobernador Axel Kicillof.

-Sí, en realidad hoy estamos haciendo un reclamo muy firme y muy claro al Gobierno nacional para que cumpla con su responsabilidad, que termine todas las obras en la provincia de Buenos Aires. La Variante Chacabuco es una de las más emblemáticas. ¿Por qué? Porque estaba a muy buen ritmo con el 75%. Porque tenía el financiamiento para poder cumplir los contratos y que la empresa no levante los obradores, pero fundamentalmente porque es un reclamo y una demanda de más de 30 años.

Muchas veces lo he conversado con un gran amigo que ya no está, Mario Meoni, y la necesidad de tener esa obra. Estuve con Darío (Golía), intendente de Chacabuco, discutiendo y recorriendo esa obra así que el primer objetivo es que esa obra se reinicie.

El primer objetivo y la primera tarea como ministro de Obra Pública, por indicación del Gobernador, es que vamos a hacer todas las gestiones para que el Gobierno nacional pueda terminar esa obra que es definitivamente fundamental para toda la región y para la seguridad vial.

Si el Gobierno nacional no las termina, vamos a analizar qué posibilidades tenemos para terminarlas nosotros, aunque no nos corresponde. Ello en tanto es una obra nacional y sobre una traza nacional. Pero veremos en qué condiciones podemos acordar con el Gobierno nacional para poder hacer el esfuerzo que falte, pero hoy son muchas las obras y las rutas en la región que se han frenado y que necesitamos que se reinicien.

- ¿En ese camino puede ir el paso bajo nivel de Rivadavia y tratar de intervenirlo desde Provincia?

- Con los concejales, con Valeria (Arata) y con los compañeros del Frente Renovador estamos trabajando a ver qué posibilidades tenemos de reencauzar ese proyecto.

Recordemos que es un proyecto que estaba en cabeza del Ministerio de Transporte nacional. Entiendo que todo esto a la gente no le importa, que el que nos pueda estar mirando lo que va a decir es ‘necesitamos que esa obra termine’, ‘necesitamos que se haga ese paso bajo nivel, pónganse de acuerdo, siéntense en una mesa’. Bueno, tenemos que explicarle que esa obra estaba en cabeza del Gobierno nacional. Se estaba ejecutando, había un contrato, estaba el financiamiento y había una empresa. Pero el 10 de diciembre se frenó y la empresa levantó el obrador y se fue. Hoy tenemos que lograr que esa obra en algún momento se pueda reiniciar, pero va a ser seguramente una situación difícil con el Gobierno nacional.

- Además de estas obras que estamos mencionando ¿cuáles son las que van a priorizar?

- No solo en Junín, sino también en la Región, estamos avanzando con todas las universidades, incluyendo con la Unnoba, para terminar las obras como laboratorios y la ampliación de aulas. Vamos a trabajar con el rector (Tamarit) de la universidad para avanzar en ese sentido y estamos trabajando con el Intendente para concretar obras de pavimento y de mejora del espacio urbano, que también me ha presentado. Estamos reencaminando esos proyectos para que en Junín también haya obra pública. Y después trabajando con todos los municipios de la Región, viendo de qué manera podemos seguir multiplicando obras, rutas provinciales, caminos rurales, obras de agua, de saneamiento, plantas de tratamiento de líquidos cloacales, también la Ruta 51 y la Ruta 41, que son rutas provinciales.

Es un conjunto de obras que ya se están ejecutando o que probablemente se vayan a ejecutar. Y después una agenda con cada intendente, que nos va definiendo cuáles son sus prioridades.