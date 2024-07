La biodescodificación, una terapia que puede descubrir “la raíz” de un malestar

Julián Tomasone realiza una terapia sanadora, basada en la biodescodificación.

En diálogo con TeleJunín, el nombrado explicó cómo influían las emociones en la producción del dolor o el síntoma físico. Esa terapia, la biodescodificación, se basa en un análisis de la persona a partir de la evidencia del malestar.

Tomasone brindó un panorama sobre cómo trabajaba en esta disciplina terapéutica y cuáles eran los puntos claves a la hora de analizar los síntomas de la persona. En ese sentido, apuntó que la técnica de la biodescodificación buscaba identificar y tratar esos conflictos emocionales para aliviar el dolor físico.

“En realidad – dijo el terapeuta- se decodifica la biología humana. Se decodifican los códigos de las emociones y de todo el cuerpo humano. Es una práctica. El terapeuta hace preguntas para que la persona pueda sentir las emociones que el algún momento de su vida no pudo expresar. Es lo que no se dice, no se expresa”.

“Nuestro cuerpo genera síntomas. Las emociones influyen hasta en lo cotidiano, en nuestro día día, no solo en nuestros síntomas físicos, además de enfermedades, sino en lo económico, lo social, lo laboral. Un dolor de tobillo – por ejemplo- puede ser un síntoma de algo, como de no estar poniéndonos límites. Es tomar conciencia de algo de lo que queremos hacer, queremos decir”.

A la pregunta cuánto tiempo llevaban estas sesiones, el entrevistado dijo que dependía de qué era lo que uno quería tratar.

“Si presenta un síntoma físico o social, la persona tiene que tener al menos 13 consultas para que llegue a darse cuenta que ese síntoma apareció en un momento de su vida para mostrar algo”, dijo, para agregar que “un síntoma físico aparece en un momento determinado de tu vida porque uno no está siguiendo tu sentir. Por ejemplo, empezas una carrera que vos no querés seguir y te aparece un síntoma físico!, explicó.

A la pregunta quién había puesto en práctica la terapia de la biodescodificación, el especialista mencionó a un médico alemán, Hamer, y sus famosas cinco leyes, y a Pablo Almazán, quienes se dieron cuenta que las emociones tenían que ver con un síntoma físico sino también con algo relacionado a lo social.

Tomasone dijo que había estudiado estas terapias en una escuela online, y que había comenzado en su caso, con un síntoma físico, un malestar en el oído, un zumbido, y entonces había empezado a tratarse. Por otra parte, dijo que hacía ya un año que estaba haciendo consultas.