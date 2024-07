Este mes no habrá aumentos de aranceles

Después de más de dos años consecutivos no habrá aumentos de cuotas en los colegios privados. En julio se pagará lo mismo que en junio por los aranceles.

Por un lado, es un alivio para las familias, pero también pone en jaque a diversos establecimientos educativos que no pueden trasladar los costos en alza que tienen las instituciones y se encuentran en situación financiera complicada.

“En junio no hubo aumento salarial para los docentes, por lo que no habrá incremento en las cuotas de julio. Se pagará lo mismo que en junio. Sin dudas es un gran alivio para las familias”, dijo Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA (Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires).

Como se sabe, el aumento salarial del personal impacta fuertemente en el valor de los aranceles. “Veníamos de una dinámica donde los aranceles debían aumentar para compensar los costos laborales de los colegios, por lo tanto es una noticia que trae un poco de certidumbre”, señaló.

Situación complicada

“Llegamos a mitad de año con una situación complicada para muchas instituciones porque no solo lo salarial impacta en la economía de las escuelas, sino que también las tarifas de gas, luz, agua e internet sufrieron aumentos muy fuertes y otros servicios de proveedores también, dificultando el funcionamiento de muchas escuelas ya que no lo podemos trasladar a aranceles”, explicó Zurita. “El panorama para muchos establecimientos no es sencillo y no la están pasando bien. De hecho, desde una escuela de Almirante Brown nos informaron que tiene serias dificultades para permanecer abierta. Estamos trabajando para poder evitar el cierre”, indicó el directivo de Aiepba.

“Hay muchas instituciones que se encuentran con problemáticas que vienen arrastrando desde la pandemia y el consecuente cierre de escuelas que tanto nos perjudicó. Por mencionar un ejemplo, hay más de 150 instituciones que tienen deudas importantes con el IPS”, añadió.

“La ecuación se hace compleja, pero vamos monitoreando y acompañando a todas las escuelas. Venimos solicitando a las autoridades nacionales y provinciales distintas ayudas, como créditos blandos que puedan contribuir a que el impacto sea menor. Ahora se viene el pago del medio aguinaldo y no es fácil afrontarlo. Muchas apenas pueden cumplir con el sueldo mes a mes; algunas escuelas, no.”, agregó Zurita.

“Cabe indicar que desde la Asociación de Entidades Educativas Privadas de la República Argentina (Adeepra) se informó semanas atrás que hay numerosos expedientes pendientes de colegios que están sin subsidio estatal y solicitaron ayuda del Estado provincial. Son colegios a los que les cuesta seguir con las puertas abiertas porque hasta han tenido que sacar créditos para afrontar el pago de salarios y gastos operativos rutinarios”, cerró.