“Para que se termine el paso bajo nivel se tiene que reactivar la obra pública a nivel nacional”

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, habló con Democracia sobre la actualidad económica y social del país, de las tarifas y la suba en las boletas de luz y gas, y la relación entre la gobernación y los municipios.

Además, el exministro de Transporte y exintendente de General Pinto opinó sobre la falta de conectividad de los pueblos por la escases de transporte y culpó a Milei por dejar en manos del mercado cuestiones que debería dar respuesta el Estado. También opinó sobre la obra parada del paso bajo nivel, la terminal de ómnibus y la Autopista Ruta 7.

-¿Qué análisis hace de la situación que atraviesa el país en cuanto a lo económico y social?

-Complejos. Veo un programa económico y social que, en realidad, solamente se sustenta en el descenso de la inflación. Ha dado a un superávit fiscal que es bastante ficticio, o mentiroso, porque se obtiene logrando recursos que, por ley, les corresponden a las provincias.

Si bien la inflación viene descendiendo, tiene dentro de estos seis meses un 118% de devaluación del peso, que también impacta en el poder adquisitivo de las argentinas y de los argentinos. Tenemos también en este combo una caída de la actividad económica del 5,3% en los primeros seis meses y tres millones y algo que cayeron en la pobreza.

-Muchos usuarios ya empezaron a recibir las boletas de luz y gas con fuertes aumentos…

-Va a ser un invierno muy duro en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, donde hemos visto también el efecto del retiro de subsidios con aumento de tarifas también en el agua, además de la luz y el gas. El problema de este gobierno es que, para eso, se le va a haber afectado lo único que hoy puede mostrar como algo positivo, que es el superávit fiscal.

-Hay inflación a pesar de que no hay consumo, ¿por qué?

-Hay una instalación mediática que entró muy bien en la sociedad y que ha calado profundo. El argentino está harto de convivir con la inflación. Entonces, cualquier descenso en los números es una señal positiva.

-Otro punto importante es la salud pública…

-En el caso de Junín, la salud pública la brinda el Hospital Provincial, o de General Pinto y de la mayoría de los otros municipios de la sección electoral, la prestan los distritos. En Pinto, el aumento de los servicios públicos en el área hospitalaria aumentó, en el tema de la factura de luz, un 647%. En la de gas, un 793. En Alem, de la luz, el 600%. En Bragado, la suba llega al 2000%.

-¿Por qué la diferencia entre un distrito y otro?

-Porque tenemos distintas ecuaciones. Aquellos municipios que consumieron más que en el mismo período del año anterior tienen penalidades. Pero estamos hablando de 500, 600, 400, 800% y ningún municipio pudo poner tasas que compensen ese nivel de incremento en las tarifas. Y a su vez, con el agravante de que hay mayor cantidad de vecinos sin obra social o prepaga que están concurriendo a los hospitales públicos. Se está formando algo así como una tormenta perfecta.

La situación es muy compleja y el impacto en el aumento de los servicios hace que su salario cada vez alcance menos. Ni qué hablar con aquellos que no tienen un trabajo fijo o no son asalariados o son personas que tienen algún tipo de ayuda o asistencia por parte del Estado.

-Milei siempre critica tanto a la Cámara de Diputados como de Senadores, ¿cómo lo toma?

-La verdad que no deja de llamarme la atención que un Presidente se maneje de esa forma o diga ese tipo de cosas. Porque en realidad después termina utilizando los mismos instrumentos que él en la diatriba aborrece tanto, que es la negociación política.

-¿Cómo va la relación, en este contexto, entre la gobernación de la Provincia de Buenos Aires y las intendencias?

- Axel Kicillof está siendo el gobernador, todo lo contrario, a lo que hace el Presidente con los gobernadores. Axel no anda con el látigo y la billetera, sino que está tratando de construir consensos. No anda con una lista negra de los que le votan los municipios o los intendentes que tienen como referente a algún diputado de algún senado provincial, se le da más o menos según cómo vota. Hay una construcción mucho más democrática en la Provincia de Buenos Aires entre el gobernador y los intendentes, que entre el presidente y los gobernadores.

-Hay pueblos de la Región de Junín que están quedando aislados por la falta de conectividad ante la escasez de transporte público. ¿Por qué se llegó a esto?

-Porque esto es la oferta y la demanda que plantea el Presidente. Si bien la ruta puede estar concesionada a una determinada empresa, si demuestra que el circuito no es rentable, sobre todo esto sucede con mayor frecuencia después de la pandemia, y como no es un servicio subsidiado por el Estado y lo tiene liberado, está la posibilidad de adecuar sus tarifas a las necesidades si no es un servicio rentable.

Pero fundamentalmente es una cuestión de oferta y demanda que es lo que nos propone Milei y que es lo que es necesario hacerle ver a la ciudadanía que el Estado a veces es necesario. Por ejemplo, en Rojas sería necesario un Estado que se siente con una empresa y que le compense lo que por oferta y demanda no está pudiendo sostener. Entonces los ciudadanos de Rojas no se tienen que ir a Pergamino o Junín para llegar a Capital Federal. Eso tiene un costo, y hoy lo asume el ciudadano.

-¿Considera que hay que subsidiar a los micros interurbanos?

-Todo depende de cada una de las circunstancias. No se puede hacer una centralización. El país ideal sería aquel en el que los vecinos pueden pagar sus pasajes, pero no vivimos en ese país ideal. Y en este momento, con la ausencia del Estado, es aún menos ideal.

El gobernador anunció esta semana que va a poner en funcionamiento un subsidio al transporte interior. En el caso de Junín, esto es producto que el Estado Nacional desarmó o dejó de cumplir con el Fondo Compensador que recibían todas las provincias.

En Junín, por ejemplo, el fondo actual es de 12 millones de pesos, pero con este anuncio del gobernador va a pasar a 26 millones de pesos. Lo que intenta hacer el gobierno provincial es que el juninense no tenga que hacerse cargo de un costo más elevado del pasaje, ya sea con su bolsillo o a través del Ejecutivo Municipal.

-Usted conoce mucho la obra del paso bajo nivel en Junín porque le dio continuidad cuando estaba como ministro de Transporte. Hoy esa obra partió a la ciudad en dos…

-Sí, de hecho, el paso bajo nivel comenzó conmigo en ADIF y terminé estando como ministro después del fallecimiento de Mario (Meoni). Así que conozco bien el proyecto.

-Esa obra hoy está, con suerte, a un 30% de su ejecución y en todo este año no se observó movimiento alguno…

-Para que se termine el paso bajo nivel es fundamental que se reactive la obra pública nacional. En este caso es una obra nacional, por lo que tiene que girar fondos ADIF para que reactive la obra. Supongo que se tendrá que renegociar con la empresa porque en el medio tuvimos un 200% de inflación y tendrán que reconocer los mayores costos a la empresa y volver a reactivarla.

-¿Lo mismo pasa con la Autovía Ruta 7?

-Sí. Lo mismo pasa con la Autopista Chacabuco y Carmen de Areco. Hoy no veo tanta gente reclamando la reactivación de esa obra porque también hay mucha gente que se compró el discurso, lamentablemente muy bien montado, que parte del ajuste tenía que pasar por no hacer obra pública, porque era un lugar de corrupción. Esa obra está paralizada por decisión del Presidente. Y esa obra en particular, en más de una oportunidad, Kicillof le ha pedido que la pasen a la provincia.

-Otra obra que esperan los juninenses es la Terminal de Ómnibus, que está próxima a terminarse…

-No entiendo por qué no se inaugura, eso es una pregunta para el intendente. Entiendo que un lugar tan grande requiere de personal y el municipio no estaría dispuesto a poner empleados para que mantengan el espacio. No me llama la atención que (Pablo) Petrecca haya adherido a las políticas de Milei y que quiera la retracción del Estado también en la terminal de micros.

En la vereda opuesta, el intendente de Chacabuco sigue insistiendo con que la variante de la Ruta 7 porque salva vidas y no se cayó la boca por más que haya cambiado el gobierno. Lo reclamaba antes y lo reclamó después. ¿Quién va a venir a poner plata en la variante Chacabuco si no es el Estado para tener una mejor vía de comunicación? A Petrecca no lo escuché más reclamar por la Autovía, en cambio a Golía sí.