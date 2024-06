Reclaman una solución para el transporte escolar cuyas licitaciones quedaron vacantes

Unos 13 de 22 recorridos de transporte escolar previstos en el distrito Junín están sin funcionar desde hace varios días por lo cual más de 100 alumnos que van a escuelas rurales no pueden viajar en los mismos, peligrando la continuidad educativa.

Este tema fue abordado en el Concejo Deliberante en la sesión de la víspera, durante el tratamiento de un proyecto de Juntos por el Cambio, solicitando a la Dirección de Transporte de provincia de Buenos Aires que arbitre los mecanismos pertinentes para garantizar la cobertura del transporte escolar en zonas rurales, y el rechazo del mismo por parte del bloque Unión por la Patria.

La propuesta fue aprobada por mayoría, con los votos positivos de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

El problema surgió porque en las licitaciones de dichos recorridos, las mismas quedaron vacantes, es decir ninguna empresa quiere cubrir esos trayectos, por dos motivos: por el atraso en los pagos a sus servicios, con la desactualización de los montos cuando se hacen efectivos, y porque los recorridos indicados en la licitación no coinciden con los que en realidad tendrían que hacer.

Los detalles fueron aportados por la concejal Orlanda D’Andrea (Juntos por el Cambio) al mencionar que en el Consejo Escolar se realizaron las licitaciones de los recorridos de zonas rurales del período mayo 2024-mayo 2025, que durante ese proceso licitatorio de 22 recorridos unos 13 quedaron desiertos.

“Esta situación – expresó D’Andrea- dejó a centenares de niños del distrito de Junín sin la cobertura del servicio. Los motivos por los cuales los transportistas rechazaron en una segunda oportunidad esta licitación, son varios, entre estos que facturan 30 días posteriores al servicio, cobrando entre 60 y 90 días posteriores a esa facturación. Lo cual trae un desfasaje económico a los transportistas, pidiendo por lo tanto una actualización mensual. El aumento 2023 y 2024 no fue redituable para ellos, por el servicio que brindaron. Y no coinciden los kilómetros previstos en la licitación con los efectivamente recorridos”.

Según lo dicho por la concejal, la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación debería asegurar para todos los alumnos bonaerenses las mismas posibilidades para todos los alumnos. “Hay más de un centenar de niños que hace 18 días no están pudiendo concurrir a las escuelas, lo cual vulnera los derechos de los mismos”, afirmó.

Al respecto también se refirió la concejal Maia Leiva (Unión por la Patria) diciendo que en la ciudad de Junín tenemos 328 chicos y chicas que hacen uso de este servicio de transporte comprendidos en 22 recorridos, 11 de los cuales están con problemas de resolución. “Comprendemos el aumento solicitado por los transportistas por el servicio, y que la Provincia, en marzo, mayo y junio lleva acumulado un 86 por ciento de aumento”, dijo.

“Se avanzó con el aumento otorgado, pero se obvia el rol del Consejo Escolar. No hemos visto todas las instancias que se han agotado para resolver este inconveniente”, acotó. “Tenemos un fondo que es millonario que dispone el intendente de nuestra ciudad para hacer uso del mismo, para las urgencias como son estas y en el 2016, durante el gobierno de Vidal (de Cambiemos) se hizo uso por parte del Municipio de Junín, pero ahora no. Por lo expuesto, me resulta dudosa la autenticidad del reclamo y la preocupación”, dijo.

El concejal Rodrigo Esponda (Juntos) señaló que lo concreto era que hacía un mes que los chicos no iban a la escuela, que el aumento para el servicio de transporte otorgado por Provincia era “completamente insuficiente”.

Pero más allá de esto, el edil opinó: “No tenemos que buscar responsables sino darle solución a que los chicos puedan estudiar. Si la Provincia no está en condiciones y quiere que el Municipio se haga cargo, que lo diga, que manden los fondos y seguramente la gestión va a ser mucho más eficiente”.

Por su parte la edil Victoria Muffarotto hizo hincapié en que el Intendente era apoderado del Fondo de Financiamiento Educativo, que era una ley bonaerense por la cual el Gobernador enviaba fondos a los Intendentes. “Petrecca recibe por día 7 a 8 millones de pesos de este fondo. Esto se soluciona sencillo: metan la mano en la caja y paguen el transporte escolar, y después vean como reclaman a la Provincia. Paguen el transporte porque los chicos necesitan estar en la escuela”, propuso.

Licencias

El concejal Gastón Bisio solicitó licencia y reemplazo, por lo cual luego de ser aceptada, juró su reemplazante María Luján Milone al inicio de la sesión de ayer. También solicitó licencia y reemplazo Pablo Petraglia, que fue aceptada y asumió su reemplazo el edil Luciano Polo, quien no juró porque ya lo había hecho en el 2022.

Cabe mencionar que también fue aprobada la solicitud de licencia del intendente municipal Pablo Petrecca que será entre los días 12 al 19 de julio.

Transporte público

Como adelantara en su edición de la víspera Democracia, en la sesión recibió el voto positivo de todos los ediles la Emergencia en el Transporte Público de Pasajeros para zonas extraurbanas, Parque Natural Laguna de Gómez y localidades del Partido.

La preocupación crece ante la inexistencia de transporte público de pasajeros a Agustín Roca, por ejemplo, que desde hace más de un mes dejó de estar. Se estima que abrirán una licitación para impulsar la cobertura.

Otro de los puntos mencionados por el Ejecutivo es el recorrido hasta el Parque Natural Laguna de Gómez y viceversa, cubierto por Transporte Pepa, quien recibe un subsidio consistente en combustible.

Tasa complementaria

El concejal José Luis Bruzzone (Unión por la Patria), solicitó el tratamiento sobre tablas para una comunicación a la secretaría de Seguridad del Municipio a fin de saber las razones del incremento en el valor de la Tasa Complementaria de Seguridad y cuál es el destino que se aplicará.

Manifestó que los contribuyentes de la ciudad de Junín estaban recibiendo su factura de EDEN con el item correspondiente la mencionada Tasa, de 3.944 pesos. “El monto anterior era de 1.644 pesos, lo cual significa un incremento del 240 por ciento de una sola vez. El Municipio recaudaría por ese concepto alrededor de 180 millones de pesos por mes. Queremos saber cuál es el plan y el destino que tienen para estos fondos extras que alcanza para alrededor de 6 mil litros de combustible por día”, dijo.

La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Parque Industrial privado y Central Termoeléctrica

El concejal Marcelo Balestrasse se refirió a dos proyectos aprobados ayer: Zonificación del Parque Industrial y el convenio urbanístico para la instalación de una Central Termoeléctrica en la ciudad de Junín.

Respecto al Parque Industrial dijo que ya había sido aprobada una zona rural extensiva, constituyendo el Parque Industrial privado. Sobre el convenio urbanístico firmado entre el Municipio y la empresa TALDE ENERGY S.R.L. para la instalación de una planta de energía térmica, dijo que fundamentalmente va a proveer de mayor energía en períodos estivales, apuntando que esa central iba a funcionar a gas, con la alternativa de hacerlo con gasoil. “Va a proveer recursos energéticos en momentos en que este fluido esté en dificultades”, afirmó Balestrasse.