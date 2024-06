Se realizará un nuevo Consultorio Emprendedor

Desde el Club de Emprendedores del Gobierno de Junín invitan a todos los interesados a participar de un nuevo curso que se llevará a cabo el martes 2 de julio a las 18hs, en el auditorio de España 37, el cual estará especializado en brindar herramientas para generar que un perfil de Instagram sea exitoso. La jornada de capacitación libre y gratuita estará a cargo de Anahí Passotti y Angelina Garro, responsables de la agencia de Marketing Doble A, quienes abordarán la información de manera dinámica para estimular la participación de los asistentes, con el fin de que todos adquieran conocimientos y herramientas para aplicar en el manejo de la red social mencionada.



Cabe destacar que este ciclo de capacitaciones tiene lugar dentro del programa “Consultorio Emprendedor” que impulsa el Gobierno de Junín, a los efectos de asesorar y acompañar con la dotación de conocimientos y herramientas necesarias para el crecimiento del ecosistema de emprendimientos existente en la ciudad. Los interesados en participar deben inscribirse al link www.junin.gob.ar/consultorioemprendedor o comunicarse vía WhatsApp al número 2364225199.



Al respecto del nuevo espacio, Angelina Tomasella, coordinadora del Club de Emprendedores del Municipio, expresó: “Seguimos generando nuevas capacitaciones para los vecinos de Junín, continuamos haciendo foco en esta política de constante acompañamiento a los emprendedores, es importante que puedan continuamente incorporar nuevas herramientas para aplicar a sus proyectos y que esto les permita de alguna manera, potenciarlos”.



“Las responsables de “Doble A” ya han brindado otras capacitaciones, siempre están predispuestas, y traen de una manera muy simple y útil los diferentes conceptos y maneras de aplicar todo esto en los emprendimientos, ellas se especializan en redes sociales y marketing, todos los emprendedores necesitamos estar actualizados, porque es algo que va cambiando todo el tiempo y, muchas veces, nos da una especie de miedo acercarnos a Instagram y manejarlo de una forma que no va a dar resultados”, especificó sobre las profesionales.



Al mismo tiempo, Tomasella sostuvo que “Anahí (Passotti) y Angelina (Garro) estuvieron el año pasado brindando una capacitación que fue un éxito y, por eso, muchos emprendedores solicitaron que vuelvan a dar otro curso y, la idea en esta oportunidad fue volverlos a convocar y dar una charla no exactamente igual a la del año pasado, sino con un enfoque diferente, ya que tampoco las redes son lo mismo, esperamos que se puedan inscribir y asistir, los interesados en participar deben inscribirse al link www.junin.gob.ar/consultorioemprendedor o comunicarse vía WhatsApp al número 2364225199“.



Seguidamente, Angelina Garro, integrante de la agencia de marketing “Doble A”, agradeció la Club de Emprendedores por la convocatoria, y dijo: “Estamos muy contentas de volver a participar por medio del Municipio, poder transmitir todos nuestros conocimientos es muy satisfactorio, las redes sociales llegaron hoy para transformar la manera en que los dueños de negocios o los emprendedores pueden dar a conocer sus proyectos, productos o lo que tienen para ofrecer y para vender”.



Haciendo referencia a Instagram, contó que “la clave de tener un perfil optimizado en esta red social es que nos permite, de alguna manera, expandir nuestras fronteras, hoy ya no pensamos más en vender en nuestra localidad o en nuestra provincia, ni siquiera decimos en nuestro país, dependiendo del producto, con una buena red social bien optimizada, con la información correcta colocada, con el contenido ideal para atraer a personas interesadas lo que yo tengo para vender, podemos realmente romper fronteras”.



“La intención que tenemos desde “Doble A” es lograr que los vecinos puedan, como emprendedores, entender cómo realmente hoy las redes sociales bien usadas son posible canal y una herramienta muy potente de venta, nuestra intención es, a través de nuestros años de experiencia habiendo ayudado redes sociales durante muchos años de negocios y hoy enfocándonos principalmente en crear programas de formación y asesorías para emprendedores, transmitir herramientas para que aprendan casualmente a usar esta red como una herramienta muy potente”, afirmó.



Para finalizar, Garro señaló: “En esta charla vamos a organizar los cinco puntos claves que tenemos que tener en cuenta para lograr que el perfil de Instagram esté totalmente optimizado y se convierta realmente en una red social que permita impulsar el alcance, impulsar los negocios y lo más importante, que las personas encuentren los emprendimientos y puedan identificarlos”.