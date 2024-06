Modifican la ordenanza de habilitaciones para pequeños comercios en Junín

En la última sesión del Concejo Deliberante se aprobaron modificaciones impulsadas por la Agencia de Recaudación Junín, a través del Ejecutivo Municipal, a la ordenanza que regula las habilitaciones comerciales en el Partido de Junín.

En ese sentido, funcionarios del Municipio y autoridades de dicha Agencia y de Comercio e Industria, destacaron la continuidad en la implementación de políticas para acompañar y fomentar la actividad comercial en Junín.

Respecto de la permanente concreción de medidas en este sentido, la última tiene que ver con modificaciones a la ordenanza 8901, del Régimen General de Habilitaciones. Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno del Municipio, indicó que "durante la gestión del intendente Pablo Petrecca y mediante mesas técnicas de trabajo avanzamos permanentemente en cambios que apuntan a hacer una ordenanza más moderna, ágil, que contemple las necesidades e inquietudes de quienes invierten".

Para ejemplificar la cuestión, de Miguel detalló: "Hoy en Junín se contemplan todas las cuestiones para acompañar a aquel que quiere iniciar una actividad, por ejemplo, aquel que inició o tiene una actividad que no es muy riesgosa, en un local de pocos metros cuadrado, hoy el trámite de la habilitación le va a ser más ágil, menos burocrático".

"También se posibilitó la declaración jurada en lo que refiere a la factibilidad, que es la antesala de la habilitación”, es decir que, si se quiere habilitar un kiosco, hoy no hay que esperar que vaya a hacerse la inspección. Se hace una declaración jurada, se obtiene una habilitación provisoria, se puede abrir el comercio y luego se hace la inspección para otorgar la habilitación final.

Silvina D'Ambrosi, directora de la Agencia de Recaudación Junín (Arjun), sostuvo que "la ordenanza de habilitaciones, había encorsetado algunas situaciones de comercios más chicos porque a todos se les pedía el plano”, del lugar a habilitar.

“En un relevamiento que se había realizado hace algunos años, se detectaron muchas situaciones irregulares, producto de no estar habilitados o quizás trámites de habilitaciones que quedaban truncos y morían en la oficina porque no tenían el plano". Y agregó: "Para lo cual se avanza con esta nueva legislación para que, a partir de ahora, aquellos negocios que tengan matriz de riesgo baja o media y no superen los 500 metros cuadrados no se les va a solicitar el plano firmado al momento de presentar la habilitación. No va a ser una causal para lo cual no se le va a dar una habilitación comercial o de servicio al establecimiento. Con esto queremos favorecer a aquel que quiere emprender, dándole las condiciones como para que lo haga".

Finalmente, Marianela Mucciolo, presidente de Comercio e Industria, se refirió a esta política y manifestó: "Estamos muy agradecidos de que se haya dado lugar a esta problemática que tenía el sector en cuanto a habilitaciones. Celebro que el comerciante que tenga una habilitación precaria pueda renovarla o pueda adquirir su habilitación definitiva".

"También celebro que a aquel comerciante que no podía habilitar hoy se le estén dando políticas que ayuden a que el comercio pueda habilitar. Así que la verdad que es una noticia muy importante para comunicar. Como Cámara siempre estamos trabajando mancomunadamente con el Municipio y la verdad que todas nuestras inquietudes son escuchadas", finalizó.