Destacan los controles y la capacitación en la manipulación de alimentos

En el contexto del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la directora de Bromatología del Gobierno de Junín, Constanza Rebichini, destacó la política pública que se implementa desde el Gobierno de Junín para garantizar la inocuidad alimentaria de los vecinos, a través de los controles permanentes en Cabina Sanitaria y comercios de la ciudad, como también con los cursos abiertos y gratuitos sobre buenas prácticas de manipulación de alimentos con los que ya se capacitó a un total 8.250 personas.

Vale mencionar que cada 7 de junio se conmemora este día a nivel internacional con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la inocuidad de los alimentos, con la ausencia -a niveles seguros y aceptables- de peligros que puedan dañar la salud de los consumidores. Dichos peligros transmitidos por los alimentos pueden ser de naturaleza biológica, química o física y con frecuencia son invisibles a nuestros ojos.

Concientización

A modo de concientización social, se calcula que en el mundo mueren 420.000 personas por comer alimentos contaminados y que los niños menores de 5 años representan un 40% de la carga de morbilidad por enfermedades de transmisión alimentaria, con 125.000 muertes al año.

En Junín, afirman que “hay una fuerte decisión de la gestión del intendente Pablo Petrecca en garantizar la salud de los vecinos, llevando adelante acciones para capacitar y formar a los que manipulan alimentos y controlando estrictamente la calidad de los que se comercializan”.

Rebichini expresó: “En el marco de este día en especial, queremos destacar la importancia que tienen todos los participantes que forman parte de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo del alimento”, y recalcó que “garantizar la inocuidad de los alimentos es una responsabilidad de todos y todos debemos comprometernos en asegurar la salud y bienestar de los juninenses cuando consumen o ingieren algún tipo de alimento”.

Seguidamente, resaltó la importancia de los cursos de buenas prácticas en la manipulación de alimentos para evitar que los alimentos se contaminen y mantengan su inocuidad. “De esta manera estamos protegiendo la salud de todos porque, si los alimentos no se manipulan de forma correcta, pueden ocasionar diversas enfermedades, que de agravarse pueden tener un desenlace fatal”, afirmó Rebichini y destacó también todos los controles que se implementan en Cabina Sanitaria con un promedio de 1.500 camiones mensuales y las fiscalizaciones diarias en los comercios en la consecución de este objetivo.

“Desde el área de Bromatología implementamos una política activa en este sentido por medio de la realización de los cursos abiertos y gratuitos para toda la comunidad, los cuales se llevan a cabo todos los meses y en distintos horarios para dar posibilidad a todas las personas de que puedan participar”. Además, dijo que “actualmente estamos trabajando con las sociedades de fomento para llevar estas capacitaciones a cada uno de los barrios y generar mayor facilidad en el acceso”.

Asimismo, Rebichini subrayó que “muchas veces se piensa que porque un alimento no tenga modificado su sabor o apariencia está en condiciones de ser consumido. Pero la realidad indica que si el mismo no se manipuló de forma correcta puede estar contaminado con sustancias biológicas como bacterias, virus y parásitos, o sustancias químicas que no alteran las características sensoriales, pero que sí causan enfermedades en los consumidores”.

Por último, la directora municipal recordó que “está abierta la inscripción para participar de los próximos cursos de manipulación que se realizarán el 26 y 27 de junio en El Salón, ubicado en Belgrano 84.

Los cupos son limitados por lo cual todos los interesados en participar deben anotarse por medio del link cargado en la página oficial www.junin.gob.ar o consultar por teléfono al 2364609351.