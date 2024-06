Detrás de los números están los chicos

Algunas preguntas me surgen a partir del anuncio realizado por el gobernador Kiciloff en torno a las modificaciones de la Escuela Secundaria para el año 2025. Esto me generó algunas preguntas. ¿Por qué un chico repite? ¿Qué pasa con los procesos de aprendizaje? ¿Cómo se enseña y por qué no aprenden? ¿Vamos a hablar en serio de la repitencia? ¿O sacar la repitencia es un acto político para cambiar estadísticas?

El sistema actual del secundario establece que se avanza por la aprobación de la totalidad de las materias en cada año. No olvidemos que son entre 11 y 12 espacios curriculares por año con contenidos desactualizados, enciclopedistas y con un enfoque de la enseñanza desarticulado. La graduación supone promocionar todo el año en bloque, y es la manera de incentivar al estudiante a aprender y permanecer en la escuela.

¿Se aprende ese todo, es posible, o el como si aprendiesen es la moneda corriente en el nivel secundario?

Repetir todo el año es volver a estudiar lo que ya habían aprendido. Eso es una locura y solo genera finalmente el abandono de la escuela para muchos chicos. Sabemos que la repitencia no sirve. No es la respuesta al gran problema de la secundaria, que es el fracaso, el abandono y la deserción escolar producto de una escuela que no atrae a los chicos, no los incentiva a aprender, no tiene sentido en tanto que lo que se enseña a perdido significatividad en el mundo actual. Es por ello que eliminar la repitencia no va a resolver el problema, que es mucho más profundo y está relacionado con diseños curriculares y enfoque de la enseñanza y formación docente desactualizados.

El problema es que los chicos no aprenden porque lo que sucede en muchas materias y con demasiados profesores no hace ningún sentido en la vida de los adolescentes; porque lo que aprenden y el modo en que aprenden no está generando aprendizajes ni relevantes ni significativos.

Por eso es necesario remarcar que durante la Gestión de la gobernadora Vidal iniciamos como gestión un cambio de la secundaria porque vimos que el tema no es la repitencia, en todo caso es la consecuencia.

El gobernador Kiciloff desarticuló planes y programas como Escuelas Promotoras y Redes de Escuelas que promovían un cambio en la formación docente, en la estructura de la secundaria, y apuntaban a propuestas de enseñanza por proyectos y evaluación colegiada. Todo esto fue destruido. Y ahora, cuando las estadísticas siguen diciendo que 7 de cada 10 chicos abandonan la escuela, que no logran comprender un texto, aparece esta reforma del Régimen Académico que regula y ordena el nivel y que solo es un parche, que no soluciona nada.

No a los cambios que son solo maquillaje. Porque los chicos están en la escuela, pero no aprenden; egresan y no pueden continuar estudios superiores o fracasan porque la secundaria no enseñó, porque no se están desarrollando las capacidades y habilidades que van a necesitar para su inserción exitosa en el mundo adulto.

Desde mi perspectiva modificar el Régimen Académico sin tocar contenidos, metodologías, criterios de evaluación, fines y sentidos no va a cambiar nada, solo se va a profundizar esta tragedia educativa.

No a las reformas que cambien estadísticas, quiero reformas que cambien realmente y sean para mejorar la educación. Necesitamos una escuela enfocada en que aprendan... no una escuela enfocada en que no repitan.

Emilse Marini: Concejal del Bloque Juntos