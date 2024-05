El Municipio avanza en un plan de obras para escuelas de Junín

En el marco de la entrega de calefactores para establecimientos educativos de la ciudad, que se realizó días atrás, el intendente Pablo Petrecca adelantó que anunciarán “un importante plan de obras para edificios escolares”.

En sus palabras, dijo: “Prontamente notificaremos públicamente a la comunidad sobre una inversión muy importante que vamos a realizar como Gobierno de Junín, con lo que es el Fondo Educativo, respecto a obras que hacen falta”.

Por otro lado, refirió que "por incumplimiento del Gobierno bonaerense, no se han podido concretar importantes obras para los edificios de la Escuela Técnica 2, la Agraria 1 y la Escuela Primaria 17. De esta manera, el gobierno de Kicillof abandonó a todos los alumnos de estas escuelas, y también a todos los estudiantes de Junín, excluyéndolos del Boleto Estudiantil".

Asimismo, el jefe comunal hizo referencia a estadísticas oficiales sobre la educación en la provincia de Buenos Aires y analizó: “Por cada cinco días hay dos en los que una escuela no tiene clases, ya sea porque no cuenta con la calefacción adecuada, por problemas en los sanitarios o del sistema gasífero en el funcionamiento de las cocinas. Esto trae aparejado que muchos chicos no puedan concurrir a las escuelas, que es algo fundamental, y luego, lamentablemente, se ven los resultados reflejados en el aprendizaje”.

Seguidamente, aseguró que “si bien la educación es una competencia que depende como servicio de la provincia de Buenos Aires, de todas formas en Junín hay un Estado municipal que invierte y se hace cargo desde hace tiempo, con la prioridad puesta siempre en beneficio de la educación”.

En este sentido, recordó que “esto comenzó en el 2016 cuando lanzamos el programa ‘Diálogo por la Educación’, con el que convocamos a todas las instituciones con el lema de que la educación esté en el corazón y la agenda de todos los juninenses”.

Finalmente, subrayó que “en contextos de crisis y muchas dificultades es cuando uno más tiene que redoblar los esfuerzos, más hay que invertir en la educación pública y de calidad con escuelas en condiciones. Por eso me da mucha satisfacción continuar con este trabajo conjunto con el Consejo Escolar, cada directivo y todos aquellos que tienen a la educación como prioridad”.