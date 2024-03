La OMIC recuperó alrededor de 2 millones de pesos a favor de los consumidores

Cada 15 de marzo se conmemora el día mundial de los derechos del consumidor, motivo por el cual desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) destacaron todos las tareas y acciones para la difusión y concientización de los consumidores como tales, con el fin de hacer valer sus derechos y la mejor manera de ejercerlos. En este sentido, la oficina estará presente mañana en “La Muni en tu Barrio”, de 10 a 12 horas, en barrio Progreso para continuar con este abordaje territorial.



Además, destacaron que se llevan recuperados dos millones de pesos en beneficio de consumidores de la ciudad, tras llegar a un acuerdo de conciliación entre las partes involucradas y el gran trabajo de los integrantes de la oficina para el funcionamiento de la misma como tal.



En primer lugar, la Dra. Alejandra Tomasone, titular de la OMIC, manifestó: “Lo importante de este día es poder reconocer, saber y aplicar todos los derechos que son inherentes a los consumidores como tales, en este sentido es fundamental que los vecinos puedan informarse sobre todo lo que pueden reclamar luego de elegir y adquirir un producto, porque de esta manera estamos premiando al comercio o empresa en cuestión”. Luego, indicó que “como consumidores tenemos que tener este consumo responsable y sostenible, que es uno de los objetivos propuestos por la ONU para la Agenda 2030”.





“Uno como consumidor tiene que ser consciente de cuáles son los derechos que tiene, qué es lo que requiere el comercio y tiene que brindar en tanto proveedor”, dijo la abogada y amplió: “En estos tiempos de digitalización e informática nos pudimos acercar mucho más al consumidor, y sobre todo con el tema de la publicidad de por medio”.



Seguidamente, señaló que “nosotros en tanto autoridad de protección de los consumidores hacemos saber y conocer cuáles son sus derechos y el mínimo de garantías que debe exigir al comprar un producto o servicio. En este marco, la empresa o comercio debe brindar una información veraz y concisa, servicios de post venta, tener un trato digno hacia la otra persona en cualquier tipo de servicio”.



Además, Tomasone remarcó que “en lo que va del transcurso de este año ya tenemos la grata noticia de que recuperamos $2.000.000 a favor de los consumidores, consistente en su gran mayoría en montos en efectivo, más allá de todo lo que comprende el servicio técnico, una entrega de producto que no llegó a tiempo o el cambio de uno porque no condice con la publicidad del mismo”. A continuación, aclaró que “a veces algunas empresas dicen que son 5 o 15 días para hacer el cambio, pero la ley marca que son 30 días para ver si el producto en cuestión satisface o no las necesidades de uno”.



“Tenemos que ser activos y proactivos en esto de elegir qué consumir, como un consumidor responsable para premiar a las empresas que nos brindan todos estos servicios”, expuso la directora y afirmó: “En los casos en los que no se llega a una conciliación, se procede a las multas y sanciones administrativas que apuntan más que nada a que el proveedor aprenda a brindar el servicio o producto que ofrece”.



Por otra parte, la letrada hizo referencia al trabajo en los barrios al sostener que “este viernes 15 vamos a retomar el programa impulsado por distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Producción con ‘La Muni en tu Barrio’, en el barrio El Progreso para continuar siempre cerca de los vecinos y aprovechar en esta oportunidad con el Día Internacional de los Derechos del Consumidor, con el fin de asesorar y brindar la información necesaria a los consumidores sobre todo lo que necesitan saber para hacer valer sus derechos”.



Asimismo, Tomasone destacó el trabajo de todos los profesionales e integrantes de la Dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios: “Sin dudas son la pata fundamental para el funcionamiento de esta oficina, si no tuviéramos el equipo que tenemos nada de esto sería posible. Tenemos la posibilidad de contar con pasantes de la carrera de Abogacía que es muy importante para nosotros, porque logramos transmitir a nuevos profesionales que se van formando y nos ayudan a desarrollar el servicio. Quiero destacar el gran trabajo que hacen Andrea, Laura, Sandra y Martín que trabajan desde la trinchera y que son vitales para las audiencias de conciliación y la atención al público”.