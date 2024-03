Ante el incremento de los casos de dengue, el Municipio refuerza acciones preventivas y de control

El Gobierno de Junín informó que, tal como viene ocurriendo desde hace ya varios meses, trabaja intensamente, a través de una mesa conformada por diferentes áreas municipales, en la prevención y control del dengue y también, en el combate al mosquito.



En ese marco, son varias las acciones que se realizan en simultáneo, fumigación preventiva en diferentes espacios de la ciudad, control períodico de las 80 ovitrampas colocadas en puntos estratégicos de la ciudad para confirmar la presencia del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de la enfermedad y, ante la aparición de un caso sospechoso o confirmado, la fumigación en el domicilio del caso y en toda la zona aledaña.



Así, desde el Municipio se informó que, teniendo en cuenta la situación epidemiológica y el incremento de casos, todos los días, de manera coordinada entre las áreas de Salud, Medio Ambiente y Zoonosis, se llevan adelante acciones de fumigación, ya sean de prevención en diferentes espacios públicos como de control, en viviendas y zonas aledañas de casos confirmados, donde también se avanza con operativos de descacharrado, en caso de ser necesario.





Días pasados, y en el marco de un operativo que se llevó a cabo en el Parque Natural Laguna de Gómez, la Dra. Franchi, subsecretaria de Salud del Municipio, había indicado: "Desde el Municipio y teniendo en cuenta la situación que se registra en gran parte del país, estamos redoblando los esfuerzos y trabajando junto a otras áreas municipales en la prevención y control de foco".



También explicó que "ante la aparición de un caso sospechoso lo primero que se hace es el control y en caso de confirmarse, lo que se hace es un repaso", explicó la funcionaria y agregó: "Estas acciones se han intensificado desde el mes de enero, donde comenzamos a notar un incremento en el número de casos".



Como se dijo, otras de las tareas que se realizan de manera periódica, durante todo el año. Respecto de esto, la Dra. Agustina Cacheiro, titular de la dirección de Zoonosis, contó: "Realizamos la vigilancia constante de las aproximadamente 80 ovitrampas que tenemos distribuidas en toda la ciudad, por la cual constatamos la existencia o no de dicho mosquito adulto volando por cada lugar”, y, en este sentido, recalcó que “la presencia de las ovitrampas nos permiten tener una rápida respuesta ante un caso sospechoso de dengue, sabiendo si existe la posibilidad de que haya una transmisión autóctona o no".



Finalmente, desde la cartera de Salud municipal, recordaron las principales medidas de prevención para el vecino: "Uso periódico de repelente, en caso de fiebre consultar inmediatamente al médico, no automedicarse y mantener los ambientes de su domicilio con mosquiteros, en la medida de lo posible. Otra acción muy importante es el descacharrado, ya que el mosquito transmisor de la enfermedad, solo necesita un recipiente con agua estancada para reproducirse" .



Principales medidas de prevención:



-Remover el agua de canaletas y renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada tres días.



-Desechar objetos que estén al aire libre y en los que se pueda acumular agua de lluvia (latas, botellas, neumáticos, juguetes, etc.).



-Mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso (baldes, frascos, tachos, cacharros y macetas, entre otros.).



-Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua (tanques, barriles o toneles).



-Evitar los pastizales altos.



-Destapar los desagües de lluvia de los techos.



-Rociar insecticidas en base a permetrina en el interior de las casas



-Colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas.



-Usar repelente en la piel expuesta.



-Ponerse ropa (preferiblemente de colores claros) que cubra al máximo el cuerpo, principalmente cuando estamos al aire libre.