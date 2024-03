La venta de autos usados en Junín cayó el 10% entre enero y febrero

En el marco de la crisis económica, el mercado automotor acentúa una baja en la venta de usados que incluye la caída temporal que suele darse en enero, febrero y marzo de cada año.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en febrero se comercializaron 106.228 vehículos usados, lo que marcó una baja del 4,80% comparado con igual mes de 2023 (111.584 unidades). Si se compara con enero (116.135 vehículos), la baja fue de 8,53%.

En los dos primeros meses del año se comercializaron un total de 222.363 unidades, una caída del 9,11% en comparación con igual período de 2023, con 244.657 unidades.

Según datos del Registro de la Propiedad Automotor, en los dos primeros meses del año, en el Distrito, se transfirieron 738 unidades, en contraposición con el mismo período de 2023, cuando se alcanzaron los 810 vehículos. Vendedores locales consultados reconocieron la baja y dieron su mirada sobre la situación en el sector en el primer bimestre del año.

Cifras dispares

La fluctuación en el mercado, luego del impacto de la pandemia, se mantiene en el Distrito, al menos desde el año 2022, donde se registraron las ventas más altas entre junio y septiembre, con 515, 517, 525 y 493 unidades en cada uno de esos meses.

En el caso de 2023, marzo alcanzó las 500 ventas, pero bajó en los meses subsiguientes y repuntó en julio con 494 unidades vendidas y 526 en agosto.

En lo que va de 2024, con 374 ventas en enero y 364 en febrero, las cifras se muestran bajas no solo respecto de 2023 sino especialmente desde 2022. En cuanto a noviembre y diciembre, que suelen ser meses de alto volumen de ventas –con patentamientos en enero- en 2023 sumaron 763 unidades vendidas, contra 723, en 2022.



“Incertidumbre” en el mercado

Nicolás Guerreño, de Nico Automotores, ubicado en Benito de Miguel 818, aseguró a Democracia que “durante enero, febrero y marzo, en épocas normales baja mucho por vacaciones u otras cuestiones, pero en este caso se suma el cambio de gobierno y el ajuste, entonces la caída es mucho más notoria”.

“Hay bastante incertidumbre”, advirtió, no obstante se mostró confiado: “En abril empieza a repuntar y puede haber un cambio positivo, pero la verdad es que se espera que se normalice en junio, en que va a estar todo más aceptado. Hoy se siguen discutiendo medidas”. Para Guerreño, el campo cumplirá su parte en dar una mano al mercado: “La cosecha, directa o indirectamente, aporta mucho a la economía regional. Eso es importante ya que hoy estamos en un momento de intervalo”.

Aseguró además que hay consultas y financiación, pero “para adquirir un auto mínimo del 2005 o 2006, de baja gama, hay que hablar de entre 4 y 5 millones de pesos y es muy difícil conseguirlos”. Asimismo aseguró que “si bien el auto o la moto no baja de precio, no se desvaloriza” no es fácil soportar cuotas de 200 mil pesos: “Lamentablemente hay personas que por los ingresos han quedado descartadas a la hora de la financiación”, lamentó.

“Si el dólar aumenta, se acomoda hoy”

Álvaro Oroza, de ROM con oficinas en avenida Ramón Hernández 1096, se refirió a la baja, propia de estos meses en el sector, además de la situación de transición y habló también de una caída en general.

“En todos los comercios debe haber una caída, la gente no llega con los sueldos. Todavía nos estamos actualizando a todas las subas que hubo en otras cosas, que están bien porque vienen de una mala gestión anterior, pero también creo que hay un grado de incertidumbre, para los que tienen y quieren, o pueden, y tal vez esperan la baja del auto, algo que rara vez se da”, dijo a Democracia. Y agregó: “Creo que también la gente se dolarizó de una forma muy cara, entonces el dólar hoy está barato. Entiendo que va a volver a aumentar”.

Especialmente sobre las ventas señaló que “hay consultas y hay ventas, pero no es la locura que se venía dando. Cada agencia va a tener que saber administrar sus gastos fijos. Pero hay que recalcar que esto es oferta y demanda. Hay que bajar los precios, vender y dar de nuevo”.

En cuanto a expectativas, consideró que “si el dólar aumenta, se acomoda hoy en la compra y venta de autos. Si se fuera a $1400 y no aumentaran los autos, hoy se acomoda. La gente tiene dólares, está resguardada ahí. Y no es momento de tomar crédito con tasas tan altas. Habrá que ver el tema de la inflación, que va a bajar”.

Impacto de la transición

La provincia que sufrió la mayor baja en estos dos primeros meses fue Formosa: 26,26%. La que menos bajó fue Catamarca: 1,36%.

“Es lógico que en un contexto económico como el actual, donde estamos viviendo una transición de nuestra economía total, donde los precios de los bienes y servicios se están reacomodando a la suba y los salarios no lo hacen al ritmo que desearíamos, las ventas se desaceleren”, explicó Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

“Aun así, la caída acumulada en el primer bimestre del año, del orden del 10% interanual, refleja la voluntad de vendedores y compradores de llegar a un precio adecuado que conforme a ambas partes”, dijo el directivo.

“En la medida que la inflación vaya reduciéndose, la financiación prendaria va a jugar un papel fundamental para empujar las ventas hacia arriba”, mencionó Lamas.

10 autos usados más vendidos en febrero