Cruces por la salud pública

El director asociado del HIGA Junín, Mario Scévola, aseguró que no es cierto que la Provincia haya “dejado al hospital sin medicamentos e insumos básicos. Y la verdad que no sé cómo Petrecca opina del hospital al que, por lo menos, no pisa desde hace 4 años”.

Y continuó “el único que ha abandonado a la ciudad es el propio Intendente, porque Petrecca, desde que es intendente, prácticamente no hizo nada por iniciativa propia. Desde Vidal más los últimos cuatro años de Kicillof, todo lo que se ha realizado en nuestra ciudad ha sido con aportes provinciales”.

Con relación a las inversiones en salud pública, Scévola recalcó que “En octubre del 2023, cuando se comienza a trabajar el presupuesto 2024, hablábamos de una inversión de 340 millones de pesos para el primer semestre. Pero luego de las políticas económicas del presidente Milei, a las cuales Petrecca apoya, hoy la inversión para el primer semestre está por encima de los 1.200 millones de pesos”.

“El desajuste es notorio y ante esta situación lo que ha hecho nuestro Gobierno provincial es redoblar esfuerzos y rediseñar estrategias para que a cada hospital no le falte nada”, completó.

Más demanda

Scévola resaltó la mayor demanda que está recibiendo en los últimos meses el HIGA e indicó: “Esta mayor demanda que venimos percibiendo en el hospital se gráfica, por ejemplo, en el Servicio de Guardia. Allí, en lo que va del año se atendieron 8317 pacientes y en el mismo período, pero de 2023, el número de pacientes fue de 4008”.

“También en los consultorios la demanda creció muchísimo. En lo que va del año dimos respuesta a 28.089 pacientes, 3305 más que en 2023. Ante este panorama, hemos tenido un mayor trabajo de gestión, ampliado, por ejemplo, la capacidad de quirófanos, sumando personal y también incorporado equipamiento de alta complejidad”, resaltó.