Advirtió Tamarit que la situación de las universidades es "muy crítica”

Tras la resolución del ministerio de Capital Humano, a partir de la cual se pone en suspenso la creación de cinco universidades creadas por leyes nacionales, y el ajuste que recae sobre todo el sistema universitario nacional, el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, afirmó en una entrevista con Democracia que, si no se triplican los recursos para las casas de altos estudios, será muy difícil mantener las actividades.

“Lo principal es tener en claro que, lo que necesitamos, es que el Congreso sancione el presupuesto nacional”, afirmó la máxima autoridad universitaria. “En 2023, no tuvimos la sanción del presupuesto 2024, entonces hay un nivel de discrecionalidad, por parte del Poder Ejecutivo, muy grande, que se suma al proceso inflacionario”, señaló el rector que, mañana, desde las 10, en el Salón de la Democracia Argentina (Libertad 555), se referirá a la situación que atraviesan las universidades nacionales.

Y alertó: “Esto nos pone en una situación que, los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), definimos como muy crítica, porque realmente se hace muy difícil ver cómo desarrollar la actividad con los montos y los gastos que refieren al año pasado. Tuvimos un proceso de un 250% de inflación y es imposible afrontar los gastos que ya teníamos; nadie está pensando en que nos aumenten en términos reales, lo que pretendemos es que nos mantengan el nivel de gasto de 2023 que, insisto, supone triplicar el monto”.

“Tiene que converger esta idea del ajuste con la realidad de llevar adelante la actividad”.

“Hemos hecho presentaciones en conjunto, a través del consejo de rectores y después cada universidad también. Entendemos que todos estamos pasando dificultades. Por eso, no reclamamos un privilegio, sino poder llevar a cabo las actividades en forma normal”, subrayó.

“Estamos en contacto con la Secretaría de Educación, se reconoce la situación, estamos en un intercambio para poder repararla, ya que es impensado que, con el presupuesto del año pasado, podamos afrontar los gastos de este año”, manifestó.

Freno a cinco universidades

“Las universidades las crea el Congreso de la Nación, lo que ha planteado la resolución del ministerio es la revisión de los procesos de creación. Después tenés situaciones distintas, como, por ejemplo, Ezeiza, que es una universidad provincial y el Congreso propuso la nacionalización, pero tiene continuidad institucional, sigue siendo universidad provincial. Después está el instituto de las Madres de Plaza de Mayo, que también pasó a ser universidad nacional y continuará con su estado anterior. En todos los casos hay procesos de nacionalización o de creación -en el caso de Río Tercero, Delta y Pilar-. Cada caso es distinto, aparecen juntas porque están en la misma resolución”, detalló.

“Nosotros siempre hemos abogado por el desarrollo del sistema de educación superior, la competencia es del Congreso de la Nación y después hay un proceso administrativo, que llevaba adelante el ministerio de Educación -ahora es el ministerio de Capital Humano- respecto a la decisión que ya ha tomado el Congreso. Puede tardar más o menos, pero la creación es un acto que ya se completó. Ahora lo que se discute es la puesta en marcha o, en el caso del instituto Madres de Plaza de Mayo o la Universidad de Ezeiza, el proceso de nacionalización”, aseveró.

“No hay información respecto a la resolución, a la que hemos accedido a través del CIN, no aparece ningún tipo de argumento; suponemos que, en el expediente, estará el dictamen jurídico y la evaluación que ha motivado la resolución, pero no tenemos acceso a esa información”, dijo.

La cuestión salarial

“La paritaria tuvo una primera reunión, donde no hubo avance, y está en un cuarto intermedio. Naturalmente, hay una gran preocupación, porque la propuesta está muy lejos de las expectativas de los sindicatos. Estamos esperando ese desarrollo, en el cual la representación de los rectores no toma la decisión, nosotros acompañamos el proceso, pero es el Poder Ejecutivo el que tiene que aprobar la propuesta”, detalló.

“Nuestra posición es muy clara respecto a que no reclamos privilegios, entendiendo el contexto en el que está toda la sociedad, pero la actividad universitaria, como toda actividad, requiere para su desarrollo de presupuestos razonables”, dijo.

“Creo que, en algún momento, tiene que converger esta idea del ajuste con la realidad de llevar adelante la actividad. Todos entendemos que hay temas macroeconómicos que hay que corregir, que el esfuerzo también lo hace el conjunto de la sociedad, pero se requieren presupuestos razonables para sostener actividades; y una actividad compleja como es la universidad”, afirmó.

“Nos pasa a todas las universidades, no es un problema de buena o mala administración, o de alguna cuestión particular de alguna universidad. Está todo el sistema sometido a una tensión, en la cual no creemos que durante mucho tiempo podamos sostenernos en estos niveles presupuestarios”, alertó.