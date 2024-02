Paro y manifestación del gremio de ATSA

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) se encuentra transitando hoy un paro nacional de actividades con movilización en algunas ciudades, como Junín.

En Junín, los trabajadores del sector se reunieron en la sede de ATSA y luego se dirigieron a algunos centros de salud para visibilizar su reclamo salarial. “Al fracasar la paritaria del sector asistencial de Sanidad, el Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) resolvió llamar a un paro nacional de actividades de 24 horas, que se llevará a cabo mañana, jueves 22 de febrero, en todas las empresas encuadradas en los Convenios Colectivos 122, 108, 459 y 743”.

Al respecto, Héctor Azil, secretario general de ATSA filial Junín, expresó: “El gremio inicia medidas de acción sindical para alcanzar la renovación de los Convenios Colectivos de Trabajo y, como siempre, nuestro reclamo es irrenunciable".

“Habíamos tenido la última recomposición salarial en octubre, que abarcaba noviembre y diciembre con aumentos del 17.5% en cada mes. Un 35% para los últimos meses del año”, indicó Azil.

“Cuando se estipuló esa paritaria la inflación venía rondando el 12% y dio un saltito al 15% en noviembre, pensamos que íbamos a terminar ganando en 5 o 6 puntos a la inflación y terminamos perdiendo por goleada”, agregó. “La devaluación que se produjo en diciembre y el impacto que sigue trasladándose a enero y potencialmente a febrero hace que nuestro salario haya quedado totalmente desvalorizado y atrasado”.

Azil aseguró que las negociaciones previas, en enero, “eran informales porque el Ministerio, devaluado hoy a Secretaría de Trabajo, no estaba funcionando pero ya había conversaciones para recomponer el salario. Como no se llegó a un acuerdo, en las primeras reuniones paritarias, ya si en la Secretaría de Trabajo, como veíamos que estaba difícil se sacó un bono por única vez, no remunerativo de 70 mil pesos, que fue abonado el día 9, con la idea de que antes de fin de mes íbamos a estar recomponiendo los salarios”.

“Eso no está sucediendo, por lo cual la medida de fuerza de mañana (por hoy) es el inicio de un plan de lucha para recomponer el salario de los trabajadores de la sanidad”, aseguró.