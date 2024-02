Productores reclaman por la condición de los caminos rurales de cara a la cosecha

En pocas semanas inicia la cosecha gruesa con la soja de primera y los caminos rurales de Junín y la zona, no transitan la mejor condición, según lo referido por productores rurales de Junín, quienes reclaman que se afecten más recursos de la tasa de la red vial para el mantenimiento y arreglo de los caminos. Por su parte, desde el Municipio destacaron que “sostenidamente se invirtió en la compra de maquinarias y equipos” para mejorar los servicios.

"100% de afectación"

Andrés Moutous, presidente de la Sociedad Rural de Junín, afirmó a este diario: "El tema de los caminos es que ya veníamos haciendo un reclamo hace un tiempo, hasta el momento han estado relativamente en condiciones, también por la falta de precipitaciones. De todos modos, creemos que habría que aumentar la cantidad de trabajo para poder llegar con los caminos lo mejor posible para la cosecha".

Y agregó que: "Más allá de que hoy estamos mejor que en otro momento, creo que todavía hay bastante para corregir y mejorar. La tasa de red vial es una tasa, por eso debería tener el 100% de afectación y hoy está en el 55%. Nosotros queremos llegar a subir el porcentaje hasta llegar al 100%, aunque sea progresivamente".

"No están en condiciones"

Por su parte, el concejal por Juntos y productor Rodrigo Esponda afirmó: "Hay preocupación, lo manifesté en el momento en que se aprobó el presupuesto, donde no se logró afectar más tasa que la del año pasado. Es un problema porque la infraestructura no está en condiciones y encima de eso, es un año donde hay lluvias y, por supuesto, la producción, va a ser mucho mayor y los caminos no están en condiciones para afrontar una cosecha importante".

Y añadió: "Hay un trabajo permanente para que se destinen más fondos para que los caminos estén en condiciones, lo que nosotros decimos es que los dólares entran por los puertos, pero los granos salen por los caminos de tierra y todos los políticos están muy interesados en la cosecha, pero para que esas divisas estén, tiene que haber infraestructura y hoy esa infraestructura no está en buenas condiciones".

"No es prioritario"

Gustavo Frederking, productor y dirigente de Carbap, destacó que "no estamos en un buen momento en los caminos en general, ni en Junín ni en ningún lugar de la Provincia".

"Por eso, los productores deben ser parte de la discusión, no hay nada mejor que el productor para aportar conocimientos y saber sobre los caminos rurales". Y agregó: "No es prioritario para los municipios, no se afecta lo que se tendría que afectar, incluso en otros distritos es mucho menor la afectación del porcentaje que se recauda. Por eso, hay que fortalecer el lazo entre los productores, los privados y el municipio, hay mucho para hacer".

Y amplió: "En Junín, no estamos tan mal como en otros lugares, pero deberían afectar un mayor porcentaje a la red vial. Nosotros queremos que se afecte el 100%, las tasas son contraprestaciones, no son impuestos, deberían afectarse en un mayor porcentaje".

"En general, en la Provincia la red vial funciona muy diferente, por ejemplo, en la zona de Tandil, Benito Juárez, Rauch y lugares de la región andan muy bien. Pero después tenemos lugares desastrosos como Chacabuco y Carmen de Areco, donde estuve hace poco y se afecta menos de un 30% del presupuesto", comparó.

Inversión para mejorar el servicio

En tanto, fuentes consultadas del Municipio informaron que "todas las semanas se realizan trabajos en los principales caminos de los diferentes cuarteles del Partido, dando respuesta así, a los pedidos de los productores y las entidades agropecuarias".

Señalaron que "los trabajos se consensuan principalmente en las reuniones de la Comisión de Caminos, ámbito donde se definen las principales necesidades de intervención”.

Asimismo resaltaron que "desde el inicio de la gestión del intendente Pablo Petrecca, sostenidamente se invirtió en la compra de maquinarias y equipos con el fin de dar a los productores un servicio como el que se merecen y ese compromiso también se ve reflejado en que se llevó la afectación de la tasa de 0 al 55%".

Por último indicaron: "Sabiendo de la importancia que tiene el trabajo de los productores para nuestra comunidad, nos esforzamos todos los días para que la extensa red de caminos rurales de nuestro Partido esté en las mejores condiciones de transitabilidad posible. Es un trabajo arduo y por eso, así como lo hicimos desde el primer día, seguiremos trabajando junto a los productores para que poder trasladarse ellos, sus familias y sus producciones, no sea un problema".

Trabajos en Cuarteles

Días pasados, desde el área de Espacios Públicos del municipio, se informó el detalle de los trabajos realizados en los diferentes Cuarteles del Partido de Junín. Además de las tareas de mantenimiento y reparación de caminos, también se realiza la limpieza y desobstrucción de los canales para evitar anegamientos, ante la ocurrencia de importantes lluvias.

“De esta manera, los equipos municipales de la sección Vial Rural intervinieron en caminos de los cuarteles VIII, IV, VII y los caminos identificados con los números 86, 05404, 05407 y 166. Además, en el Cuartel IV, se realizan trabajos de limpieza en un importante canal del Cuartel IV”, detallaron.

Ya suman cuatrocientas las “Tranqueras Conectadas” en todo el Partido de Junín

Desde el área de Asuntos Agropecuarios del Gobierno de Junín destacaron la gran aceptación del programa Tranqueras Conectadas, tanto para productores agropecuarios como instituciones educativas ubicadas en zonas rurales.

Además, la iniciativa suscitó el interés de muchos municipios vecinos, como Pergamino, Leandro N. Alem, Rojas, Vedia y General Viamonte.

También se informó que continúa abierta la invitación para todos aquellos que se quieran sumar, quienes pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicada en España 37, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14.

Jorgelina Meccia, del área de Asuntos Agropecuarios del Municipio, expuso: “Llegamos a las 400 tranqueras adheridas en el marco de este programa, sin dudas un número más que importante en especial para todo el sector agropecuario, considerando la importancia que tiene esta iniciativa para el mismo”, y agregó que “es un beneficio de mucha utilidad para los productores, quienes desde hace ya dos años participan de este programa impulsado por el Gobierno de Junín”.

Geolocalización

Cabe recordar que el programa, impulsado por el intendente Pablo Petrecca y las entidades rurales de todo el Partido, busca brindar una respuesta eficaz para quienes viven en campos, respecto de la ubicación de los mismos mediante coordenadas exactas, para que las distintas unidades policiales, bomberos o ambulancias puedan acudir en tiempo y forma ante una emergencia.

“Tranqueras Conectadas es una acción más que se pone a disposición de los vecinos para que se sientan más seguros y está basado en el uso de la tecnología, como herramienta fundamental para la prevención del delito y una asistencia más inmediata”, destacaron, “al igual que los programas de Ojos en Alerta, Puntos Seguros, las más de 500 cámaras de seguridad, el moderno Centro de Operaciones y Monitoreo y el plan de reconversión lumínica más importante de la historia de Junín”.

“Esta es una política de cercanía para llevar seguridad a todos los rincones de Junín, para estar cerca de cada vecino, porque entendemos que es una de las mayores preocupaciones que tienen y trabajamos todos los días para que se sientan más seguros y cuidados", afirmó el intendente Pablo Petrecca.

El programa

Meccia, profundizó sobre el programa: “Consiste en la georreferenciación con un punto exacto de la tranquera y campo en cuestión, para dar respuesta a la necesidad que tenían desde el sector al momento de comunicarse con los servicios de emergencias para que lleguen hasta el lugar, sin perderse y en tiempo y forma”. Luego, resaltó que “el programa está coordinado con Google Maps por lo cual aparece el número de la tranquera correspondiente para que las unidades puedan concurrir”.

Asimismo, indicó que “en el transcurso de estos dos años de funcionamiento venimos trabajando de manera conjunta con la Sociedad Rural y las distintas entidades del sector agropecuario, como también con las fuerzas de seguridad para capacitarlos sobre la existencia de este programa, al que ellos también le dan una gran utilidad”.

También señaló que “está abierta la convocatoria de forma permanente para todos los productores o cualquier otra institución que quiera formar parte, como lo hicimos en su momento con las escuelas rurales”, y, en este sentido, recordó que “el año pasado, por decisión del Intendente Pablo Petrecca, junto con el Consejo Escolar nos reunimos con todas las instituciones educativas de zonas rurales para que se sumen a ‘Tranqueras Conectadas’, para que también puedan acceder a los beneficios del mismo y así pudimos incorporar a 15 escuelas que ya son parte”.

“El trámite de inscripción es totalmente gratuito y lleva solo dos minutos realizarse, no tienen que presentar ninguna documentación, sino simplemente mencionar a nombre de quién está el campo para que nosotros podamos ubicarlo en el sistema catastral y tomar las coordenadas exactas en las que se ubica para cargarlo al sistema”, declaró.

Tranqueras Conectadas también en las escuelas

Además, en articulación con el Consejo Escolar en el 2023 se logró que 15 escuelas rurales de todo el partido se incorporen a Tranqueras Conectadas para que también puedan acceder a los beneficios en cuestión.

También destacan la capacitación permanente que se realiza con las distintas fuerzas policiales para que se interioricen en el funcionamiento de este programa, el cual está interconectado con Google Maps para ubicar con precisión cada una de las tranqueras incorporadas.

“La implementación de este programa es muy importante porque tiene que ver con la seguridad, con la cercanía con las instituciones y con generar oportunidades de conectividad”, destacó Petrecca.