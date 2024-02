Gremios logran adelantos a cuenta y bonos mientras se mantienen las discusiones paritarias

Varios de los principales gremios que funcionan en Junín han tenido incrementos salariales en estos últimos meses, ya sea en cumplimiento de acuerdos logrados a fines del 2023, bonos de emergencia o por decreto del gobernador Kicillof, como fue en el caso de docentes provinciales.

A futuro, con una inflación que se mantiene a niveles de dos dígitos, el panorama para las paritarias en el primer trimestre tiene dos características insoslayables: el cortoplacismo y la derrota de los salarios en términos reales, que se sigue acumulando frente al avance de los precios.

En tal sentido, los trabajadores conveniados en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) recibirán el viernes una suma fija de 70 mil pesos, mientras siguen negociando paritarias. En diálogo con Democracia, Héctor Azil, secretario general de la Filial Junín de ATSA, manifestó que no hubo hasta el momento novedades importantes, aunque sí, para laboratorios y droguerías donde hubo acuerdos paritarios.

“Los masivos que son para trabajadores de clínicas, sanatorios, consultorios e institutos sin internación, como todavía no pudimos destrabar la paritaria lo que se sacó provisoriamente fue un bono no remunerativo (y por única vez) de 70 mil pesos para todos los trabajadores del sector. Mientras continúan las reuniones en el Ministerio de Trabajo. Está bastante complicado y ya vamos a iniciar un plan de lucha si no hay recomposición salarial”, explicó el dirigente.

“La recomposición salarial de diciembre del 2022 a diciembre de 2023 fue del 137,5 por ciento. Ahora estamos por la paritaria del 2024”, acotó.

Cabe mencionar que, a nivel nacional, el bono de 70 mil fue acordado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) que conduce Héctor Daer y las cámaras empresarias. Serán alcanzados los trabajadores bajo convenios 122/75, 459/06, 108/75, 103/75, 107/75, 746/16. La suma representa entre un 17% sobre el salario básico, aproximadamente.

Camioneros

Miguel Gauna, secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones y Afines, Seccional Junín, en diálogo con Democracia, manifestó que la paritaria del 2023 se extendió hasta enero y febrero cerró con un 21 por ciento más. Este mes se abren todas las paritarias y es el comienzo del pago de un bono de 240 mil pesos, en cuatro cuotas de 60 mil por mes.

Consultado sobre el panorama con Ashira, empresa de recolección de residuos y montículos en Junín, el dirigente dijo: “Los sueldos de Ashira son buenos pero el tema es la situación que vive todo el país que hace que la plata no alcance a los trabajadores ni a los jubilados, que recién le aumentarán por la movilidad en marzo”.

Sobre los adicionales que cobran los choferes de camiones, Gauna explicó que además el básico hay muchos adicionales que aportan buena ganancia, pero “hay algunos pícaros, sobre todo de la rama de cereal – aclaró- que hacen trabajar a porcentaje a los choferes, que generalmente cuando se jubilan se dan cuenta que perdieron y se jubilan con la mínima. Esas empresas no quieren aplicar el convenio y perjudican al trabajador”.

“Pasa que en lo que es cereal, a la tarifa nadie la aplica. Van a la oferta y a la demanda y algunos regalados. Si ellos se pusieran de acuerdo y todos cobraran la tarifa, les alcanzaría para pagar lo que rige en el convenio y pagar todo”, acotó.

Comercio

Por su parte, los empleados de comercio en Argentina ya obtuvieron una actualización significativa en 2024. Luego de las negociaciones paritarias entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales, se establecieron nuevos sueldos base para las distintas categorías laborales.

La paritaria cerrada este mes para los empleados de comercio culminó con un acuerdo significativo. Después de intensas negociaciones, se ha acordado un aumento salarial del 30%, aplicable sobre el básico vigente, más un componente adicional no remunerativo.

Según este último acuerdo, el sueldo inicial de un vendedor o un cajero es de $403.152,05.

Bancarios

La Asociación Bancaria cerró, entre diciembre y enero, un aumento del 43,2% para los trabajadores del sector. De esta forma, el gremio que conduce Sergio Palazzo elevó el sueldo básico por encima de los $900.000.

Tal como señala el acuerdo, los haberes iniciarán en $865.277,01 (sueldo), pero se le sumarán $ 39.080,67 extra ($904.357,68). Sobre este tema, Abel Bueno, secretario general de la Seccional Junín, al ser consultado por Democracia, recordó que su gremio ya había firmado un acuerdo de un 20 por ciento de incremento para el mes de enero, a cuenta de lo que se ajuste según el índice de inflación.

ATE

En diferente instancia están los trabajadores estatales, ya que las paritarias nacionales con ATE a nivel nacional están complicadas. “No vamos a aceptar que nuestros salarios se licuen por inflación. El Gobierno quiere empobrecernos. Serán los únicos y exclusivos responsables del aumento de la conflictividad”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general a ATE a nivel Nación.

ATE rechazó el intento de ponerle techo a las negociaciones salariales. “Nosotros vamos a seguir reclamando paritarias sin techo", afirmó en una nota que fue publicada ayer por ATE Junín, que preside Eli Carozzo.

Docentes bonaerenses

Los docentes bonaerenses, en este 2024, percibieron un incremento del 25 por ciento en sus haberes salariales de los estatales de la provincia de Buenos Aires, por decreto del gobernador Axel Kicillof. La Provincia otorgó un incremento del 25% a los trabajadores, es respecto a los haberes percibidos en diciembre del 2023: de los cuales 15 puntos corresponden al cierre de la paritaria 2023 y los otros 10 son a cuenta de la paritaria de 2024.

“Hubo paritarias, hubo reuniones, la última fue en enero. Tras el aumento del 25% que otorgó la provincia de Buenos Aires a los trabajadores estatales, el salario básico de un docente bonaerense a partir de enero 2024 es de $325.000 (incluido incentivo docente y ya descontado lo de IOMA) en el caso del maestro de grado sin antigüedad”, afirmó María Inés Sequeira, secretaria general de UDEB) quien señaló que la paritaria 2024 prácticamente todavía no empezó.

La dirigente, cuyo gremio está adherido a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) también mencionó que el incremento por decreto, en el caso de los jubilados docentes, lo cobraron ayer, 6 de febrero. Este mes los gremios estatales provinciales, entre estos los docentes, volverán a reunirse para avanzar en la discusión paritarias.