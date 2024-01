Fuertes críticas de los gremios en Junín al DNU y la ley ómnibus del Gobierno

Referentes de la CGT de Junín y del sindicalismo expresaron sus expectativas y puntos de vista de cara al paro general del miércoles próximo y coincidieron en cuestionar el DNU y la ley ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei, por considerar que proponen un retroceso democrático y en el plano de los derechos humanos y laborales.

Azil: “Pedimos un cambio de rumbo”

Héctor Azil, secretario general de ATSA Junín, afirmó a Democracia: "Con respecto al paro, si es por lo político podría ser recomendable esperar, pero nosotros no tenemos un rol político, sino de defensa corporativa de los trabajadores”.

Y amplió: “En este caso, con el DNU presentado y este mega proyecto de ley ómnibus, están en riesgo las fuentes laborales, los derechos de los trabajadores, ya que, prácticamente, abarca toda la parte económica, social, productiva, bienes del Estado y privatizaciones de todas las empresas públicas. No queda un solo espacio que no se vea afectado, con lo cual, la medida de fuerza está más que justificada".

"No existe la pretensión golpista de derrocar al gobierno, sino una forma de pedir que se respeten las instituciones, que cambie el rumbo de algunas de sus decisiones. Más allá de que tiene derecho a plantear al ser electo y plantear una forma de gobierno, no puede barrer con toda la normativa y toda la historia de la Argentina", consideró.

"Queremos dar una demostración de que no se va por el camino correcto", expresó. "Es un gobierno con una peligrosa tendencia a ser autocrático y también con una tendencia al misticismo y a la megalomanía, ya que piensan que son fundadores de una Nación y que ‘las fuerzas del cielo’ son las que van a ordenarlo. En el medio le están dando la espalda al Poder Legislativo, que tiene tanta representatividad y derecho como el Ejecutivo".

Melo: “Nos preocupa que haya un retroceso democrático”

Federico Melo, titular del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín, afirmó a Democracia: "Con respecto al paro y la huelga entendemos que de alguna manera es un mensaje hacia el Gobierno, por la preocupación que tenemos de las primeras medidas económicas del DNU y la ley ómnibus. Nos preocupa que haya un retroceso democrático, nos preocupa que ya en lo inmediato está perjudicando y afectando a la clase trabajadora, a los comerciantes, pymes, jubilados, ya estamos viendo algunas desvinculaciones en el sector privado, también en el sector público".

Y agregó: "Si esto continúa de esta manera, muchas empresas ya están pronosticando desvinculaciones en los primeros meses del año. Y estamos viendo que las primeras consecuencias de todas estas medidas las están absorbiendo los trabajadores".

"Por lo pronto, estamos atentos a cualquier modificación, ojalá que el Gobierno nacional pueda abrir el diálogo y que pueda entender que todas estas medidas van a seguir afectando seriamente a la sociedad y de alguna manera pueda sentarse con las diferentes entidades a dialogar y a tratar de buscarle una solución a todo esto que se plantea", dijo.

"Con respecto a los convenios colectivos, los convenios colectivos allá por los años 70 vinieron de alguna manera a mejorar la normativa de la Ley de Contrato de Trabajo y las diferentes normativas que había en lo laboral de forma sectorial. Es por eso que en muchos convenios se estableció un aporte solidario para que, de esa manera, las organizaciones sindicales pudieran gestionar diferentes servicios, tener sus estructuras para poder también sostener este convenio y discutir paritarias", aseveró el dirigente mercantil.

"Lo que hace el aporte solidario es ponerles un marco a los trabajadores. Todos los trabajadores de cada sector tienen su gremio, tienen su federación que discute paritarias y de esa manera no tienen que discutir de forma individual. Y si el empleador no ha cumplido con esa normativa o con ese salario, después también tienen la posibilidad de hacer el reclamo ante el ministerio", afirmó.

“En nuestro caso muchos podrán ver reflejado ese aporte en muchísimos servicios, como también en otros gremios. Nosotros, gracias a eso, pudimos crear una mutual, tener cinco farmacias que nos permiten tener utilidad y brindar mayores servicios. Es por eso que tenemos un complejo deportivo donde la gente por un costo mínimo puede disfrutar de unos excelentes momentos de esparcimiento. También tenemos complejos de cabañas, tenemos convenios con hoteles y hoteles propios de nuestra federación para que puedan vacacionar", destacó.

"Por eso hay que defender las instituciones y defendemos nuestra institución como también así a las organizaciones e instituciones que agrupan diferentes actividades. Actividades como las deportivas que están defendiendo también a los clubes para que las estructuras y todo lo que se ha logrado siga siendo de los socios y sigan siendo entidades sin fines de lucro", señaló.

Micheli: “No pasará”

Pablo Micheli, dirigente gremial y político, afirmó a Democracia: “Estamos frente a una medida de fuerza, convocada para el 24 de enero, con movilización al Congreso de la Nación y en todas las grandes ciudades del país, un hecho histórico, frente a una situación realmente triste que estamos viviendo, porque la democracia y la república, tal como la conocimos hasta ahora, con este intento de decreto y de ley ómnibus del presidente Milei, quedan fuertemente golpeados, tanto la democracia como los derechos humanos”.

Y añadió: “Nos hemos unido para abordar un reclamo, una exigencia al Parlamento argentino para que no se pegue un tiro en el pie, para que no se suicide, para que no firme el certificado de defunción del Poder Legislativo, porque esta ley que ha enviado es justamente terminar con la república y la democracia. El 80% de los expositores en el Congreso han planteado sus diferencias abismales con esta ley y los graves problemas que traería su aprobación”.

“El DNU y la ley ómnibus impulsan una profunda reforma laboral, que ahora está frenada, porque la justicia laboral ha exigido al Ejecutivo retirar ese capítulo, pero el planteo de perder el aporte solidario, entre otras cosas importantes, es un golpe muy duro para la economía de los sindicatos, que tienen una función social en la Argentina, a través de las prestaciones de salud, recreativas. De hecho, Junín no escapa a esta situación, vemos los beneficios de trabajadoras y trabajadores de comercio, bancarios, de distintos sindicatos, que poseen beneficios gracias a los recursos que ponen los sindicatos en campings, lugares deportivos, recreativos, actividades sanas para los afiliados”, advirtió.

Y añadió: “Ese aporte solidario está aprobado por ley en la Argentina y es suscripto por el gobierno argentino en democracia, en el marco de los convenios internacionales de la OIT. Es un ataque, como tantos otros, que tiene esta ley ómnibus contra los trabajadores, derecho a huelga, quita del aporte solidario, extensión del período de prueba, cuestiones que vienen a cambiar las relaciones laborales en nuestro país. Nuestro lema es que no pasará, que no habrá ley tal cual está, porque viene a pisotear la democracia argentina luego de 40 años ininterrumpidos y viene a pisotear los derechos humanos”.

Paolizzi: “Perjudican al pueblo”

Cecilia Paolizzi, secretaria adjunta de la CGT y secretaria general de Udocba Junín afirmó a este diario: "El mensaje es que todos debemos tomar conciencia de estas medidas autoritarias, tanto del DNU como de la ley ómnibus, que lo único que hacen es perjudicar al pueblo argentino y beneficiar a los amigos del poder, como ya lo hicieron en la época de los ‘amarillos’".

Y ahondó: "Ahora los ‘violetas’ vienen a terminar con ese plan que el macrismo, gracias a que el sindicalismo salió a la calle, no lo pudo hacer. Esa es la realidad. Al trabajador lo perjudica de todas las maneras, porque hay una quita de derechos sumamente importante cuando uno lee esa ley, un ejemplo de esto es la indemnización".

“Mañana (por hoy) tenemos el plenario general abierto de la CGT, hemos invitado a las agrupaciones políticas, a los movimientos sociales, a los trabajadores en general, y a todos los ciudadanos de Junín, jubilados, comerciantes, políticos. En el encuentro vamos a ultimar detalles para el paro y la movilización del miércoles 24", anticipó.