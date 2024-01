Continúan los shows musicales en la Laguna

Con el objetivo de generar movimiento turístico y que los vecinos puedan disfrutar de propuestas diferentes, continúan los espectáculos musicales y artísticos gratuitos en Parque Natural Laguna de Gómez. En esta oportunidad habrá shows de folclore, cumbia, DJ, rock, bossa nova y jazz que se repartirán los días sábado 20, a partir de las 20 horas, y domingo 21, a partir de las 19.



A propósito del desarrollo de esta propuesta, Mauricio Torres, del área de Eventos de la Municipalidad, mencionó: “Estamos muy contentos por cómo está funcionando este programa, el último fin de semana tuvimos una gran concurrencia de gente en las distintas propuestas que ofrecimos como cumbia, rock, DJ de vinilos y candombe”.



Seguidamente, Torres anunció que “vamos a contar nuevamente con cumbia en la Rotonda de Sandro con la banda ‘La RDL’, con nuestro amigo Sergio Rocha cantando, un poco de folclore con Andrés Cabrera en el paseo de artesanos, también un poco de bossa nova jazz con ‘Toquinho’ en la panadería ‘El Mortero’ y en el parador Birrero van a estar los chicos de ‘Los Porotos Sin Señal’, junto con otros artistas y DJ”.



“Vamos a tener una movida muy interesante el fin de semana y los invitamos a todos a que vayan hasta el PNLG para disfrutar de los espectáculos que más les gusten”, afirmó.



A su turno, Ignacio Scarpatti, de la banda “Los Porotos Sin Señal”, declaró: “Estamos muy agradecidos por esta convocatoria, para nosotros es muy especial porque debutamos hace algunas semanas con la idea de tener un show pronto como para hacer una seguidilla y surgió esta posibilidad que nos permite demostrar un poco lo que estamos haciendo”. Luego, señaló que “vamos a estar el sábado 20 a las 20 hs en el Parador Birrero así que los esperamos a todos”.



Asimismo, Scarpatti hizo alusión a la conformación de la banda al manifestar que “en 2019 comencé a experimentar con composición si bien ya venía haciendo y le sume grabado, luego ‘Charly’ Vélez me descubrió de alguna manera y me empujó para meterle a este proyecto, con algunos miembros que pasaron y otros que ya quedaron. Lo que hacemos no tiene un género en particular, por ahí van a notar que entre tema y tema hay un poco de disociación, pero hay rock estilo ‘Babasónicos’, algo más despojado con guitarra y voz sola”.



Otro de los artistas convocados por el Municipio para presentarse el fin de semana es Andrés Cabrera, cantante de folclore, quien sostuvo al respecto: “Estamos muy felices y agradecidos por esta oportunidad de pertenecer a este grupo tan lindo con todos los artistas de Junín, siempre estamos presentes y estamos muy preparados para cantar el domingo 21 a las 19hs en el paseo de los artesanos”.



“Vamos a hacer algunos temas de folclore con guitarras, bombo y todo lo que hace a la tradición, así que los invitamos a todos los vecinos para que vayan a disfrutar porque va a ser un día espectacular por lo que vimos y queremos que lo aprovechen”, finalizó Cabrera.



Sábado 20

-20hs “La RDL” en la Rotonda de los Pescadores.

-20hs “Los Porotos Sin Señal” en el Parador Birrero, más “El Ricky” y DJ Milanesa.

Domingo 21

-19hs Damián Toquinho en el parador de la panadería “El Mortero”.

-19hs Andrés Cabrera en el paseo de los artesanos “Las Gaviotas”.