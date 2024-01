De los 715 expedientes iniciados por la OMIC Junín, la mayoría logró la conciliación

En la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) se iniciaron un total de 715 expedientes por reclamos que hicieron los vecinos durante el 2023, más allá de las consultas recibidas y que no se han traducido concretamente en un reclamo.

Los rubros más afectado en materia de reclamos han sido las compras o compras online, las tarjetas bancarias, internet, cable y planes de ahorro. En muchos de los casos han logrado la conciliación entre el usuario o cliente y la empresa correspondiente, recuperándose un monto aproximado de 50 millones de pesos a favor de los consumidores en varias materias en las que ha intervenido la OMIC.

En diálogo con Democracia, la abogada y mediadora Alejandra Tomasone, directora general de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) brindó una especie de balance de lo actuado el año pasado.

Según lo expuesto, el 2023 fue un año “bastante complicado” pero desde la repartición han podido conciliar bastantes expedientes. “En total se iniciaron 715 expedientes, más allá de las consultas que asesoramos y no se inician formalmente – aclaró Tomasone-. Los reclamos en general son por compras, compras online que no han entregado el producto al consumidor, o tuvieron problema con el servicio técnico”,

“Entre otros reclamos, los tuvimos por los bancos y las tarjetas, misma situación con transportes, telefónicas, servicios de electricidad, planes de ahorro, seguros. El panorama es amplio”, acotó.

Cifras

De la cantidad de expedientes iniciados en el 2023, que fueron 715, entre un 70 y 80 por ciento se concilió. Este dato fue aportado por Tomasone, haciendo hincapié en que un monto de alrededor de unos 50 millones de pesos se recuperó a favor de los consumidores, “en varias materias que nosotros intervenimos”, apuntó.

“Otras cuestiones como cambio de productos, servicios técnicos, baja de seguros, bajas de tarjetas de créditos no lo compatibilizamos con número en efectivo, pero son acuerdos que se llegan a poder conciliar”, dijo la funcionaria.

De acuerdo a lo expuesto, en compras o compras online se generaron 250 expedientes. Es el rubro más afectado por los reclamos. “Por los que se conciliaron se les ha devuelto el dinero sea porque no se hicieron, no se les entregó el producto o éste estaba fallado, o no se aplicó el servicio técnico, etc.”, manifestó la doctora Tomasone.

“Ha habido reclamos de viviendas, prefabricadas por ejemplo –dijo-. Hicimos 180 reclamos contra los bancos y las tarjetas de crédito. En estos últimos casos la mayoría por cuestiones de consumos no realizados o realizados pero que han derivado en una estafa entonces tratamos de que a la gente se le devuelva el dinero, o derivamos a fiscalía para que investigue si hubo una comisión de delito, ardid o engaño a la persona”.

“Con el tema de transporte, recibimos 50 reclamos por el transporte de carga por productos que se compraron y el cliente no los recibió, también por trenes y colectivos, que no los han llevado a destino, que los han dejado varados en alguna estación”, comentó la funcionaria.

Otro reclamo muy común señalado por Tomasone es por telefonía con Internet y Cable, donde se registraron 70 reclamos. “Por planes de ahorro recibimos 75 reclamos, por parte de clientes que recibieron automóviles que no eran los que habían pactado antes, o le dicen que no había ese modelo disponible o le quieren cobrar mucho más en las cuotas. También hay por temas de seguro, por seguro incluido en tarjeta de crédito, hemos tenido 25 reclamos al respecto”, dijo.

“Por las obras sociales también recibimos reclamos de la gente, tanto con IOMA, OSECAC como con PAMI. Actuamos y tratamos de resolver, y si por algún caso no somos competentes, si no hay respuesta al reclamo se deriva a la Superintendencia de Salud, se hace un amparo o acción judicial”, acotó.

“Y ante EDEN se han viabilizado unos 50 reclamos. Hubo muchas consultas, se hace el reclamo y luego se deriva a OCEBA si corresponde, pero siempre con el reclamo previo, y en otros casos se resuelve la situación. También se da el caso de que se dañan artefactos eléctricos y no se avanza con el caso porque desiste el usuario, ante la cantidad de trámites (presupuestos, certificados, etc.) y costos que debe hacer”, apuntó la directora general de la OMIC Junín.

Contactos

Las oficinas de la OMIC están ubicadas en Hipólito Yrigoyen 63, con atención de lunes a viernes de 8 a 13, teléfono 0236 4407951, mail: defensaalconsumidor@junin.gob.ar, por la página web de gobierno de junin: www. junin.gob.ar, en la sección Servicios/ OMIC resuelve, completan formulario y adjuntan copias escaneadas de la documentación que tengan, fotocopia de DNI y se pueden iniciar las denuncias.

La doctora Tomasone recomendó que en el caso de personas en general o adultos mayores que no usen la tecnología para el reclamo, puede autorizar a alguien para hacerlo, y si no tienen a nadie igualmente pueden ir a sus oficinas que les van a tomar los datos personalmente.