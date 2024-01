Farías: “Los superpoderes ya hablan de sacarle derechos a quienes trabajan”

Oscar Farías fue funcionario municipal en la gestión de Mario Meoni y ocupó un cargo en los Ferrocarriles del Estado cuando Florencio Randazzo fue ministro de Interior y Transporte. De esta última actividad conservaba un empleo que –contó en esta charla que mantuvo con TeleJunín- acaba de perder, aunque no a causa del actual gobierno, sino por decisión del anterior.

No obstante, quien es un reconocido militante de la comunidad mapuche e integrante de la Cátedra de los Pueblos Originarios de la Unnoba, apuntó sus dardos a la administración de Javier Milei, y dijo que espera “que no le vaya bien”, aunque matizó: “Hay que darle tiempo a este hombre”.

- Según nos anticipó, acaba de quedarse sin empleo, ¿cómo sucedió?

- Yo estaba como empleado ferroviario en el área –como siempre estuve- de Infraestructura Ferroviaria. En noviembre me dieron de baja el contrato que tenía y he hablado a Ferrocarriles para ver si las nuevas autoridades reconsideran el tema. Pero bueno: vista la situación como está y suspendida la obra pública, creo que va a venir más ajuste aún. Ojalá que no, porque es muy feo el tema de la pérdida del empleo. Igual estoy como monotributista, siempre estoy haciendo alguna otra actividad que me permita sustentarme. Pero es embromado el tema. Es feo quedarse sin trabajo.

- Igualmente durante todo el año hubo desarrollo en distintas actividades ¿en qué consistieron?

- Sí, desde la Casa de la Cultura Popular Horacio Alonso armamos el segundo videoclip con jóvenes de distintos barrios: “Cultura Identitaria”. Empezamos el año pasado con “Mi Barrio Cumbiero” con Fabri Suárez. Lo pueden buscar en las redes. Después realizamos la señalización de lo que fue la Unidad Penitenciaria 13 en la dictadura, que se había deteriorado mucho. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia vino a reponer el cartel. Y colocamos una baldosa en homenaje a Adrián Romié y Ariel De Siervo, dos referentes de la cultura juninense: Adrián está desaparecido y Ariel fue detenido y torturado, pero sobrevivió y dio testimonio en los juicios por la verdad.

- ¿Dónde está esa referencia?

- La baldosa está en el colegio Padre Respuela. Fue un trabajo maravilloso que hicieron los chicos de 6° año, y toda la escuela participó del acto. Agradecimos ahí a su profesor de historia, a los representantes legales, a su director. La verdad que es una escuela privada, de contexto religioso, y abrió las puertas para que podamos homenajear a Adrián (que fue su alumno del primario) y a Ariel, que fue su primer director, junto al recordado Padre González. Fue algo muy emotivo y muy lindo.

- También participó de un importante encuentro de la comunidad mapuche, ¿en qué consistió?

- Fue la última semana de diciembre en la Universidad Nacional de San Luis, que invitó a la Cátedra Libre de Pueblos Originales de la Unnoba, junto a Carina Carriqueo, una cantante mapuche de Río Negro. Ella dio un taller de canto y sonidos ancestrales y a mí me tocó dar la parte de medicina indígena, medicina intercultural. Luego participamos de actividades socioculturales con muestras fotográficas. Así que, a pesar del disgusto de haber perdido el trabajo, tuvimos un buen cierre de año en lo que hace a la cultura, los derechos humanos y los pueblos originarios.

- Respecto de los derechos humanos, una referente como Graciela Fernández Mejide cuestionó el número de 30.000 desaparecidos y habló de 8.000 ¿qué opina?

- Que esas declaraciones son nefastas. Nosotros cuando presentamos los juicios por la verdad, en 2007 en el Juzgado Federal de Junín, tuvimos que agregar tres nombres más a la placa de más de 35 desaparecidos en Junín, porque descubrimos que faltaban un soldado (desaparecido en el cuartel), el de un bebé nacido en cautiverio y el de otra persona que no había sido consignada. Y esto se dio en todo el país.

- ¿Y por qué muchas de las familias de esas 30.000 personas no reclaman, como argumentó Meijide?

- Hay un montón de gente en Junín que no reclamó. Por dar un nombre: un querido y recordado compañero, militante y dirigente sindical de la Unión Ferroviaria, Oscar Bossini. Había estado detenido por la dictadura y le insistíamos para que se presentara para recibir las leyes de reparatoria y no las aceptó. Delia Gutiérrez, la mamá de Benigno Gutiérrez y suegra de Azucena Buono –ambos desaparecidos por la dictadura- murió sin haber ido a reclamar. Mucha gente no le quiere poner valor a la vida de sus hijos o de sus familiares y no reclaman. Y discutir a esta altura lo que significó la dictadura es muy feo porque no tuvimos una sola: tuvimos dictadura desde la época de (el ex presidente de facto general Félix) Uriburu.

- Y hay que hablar también de Jorge Julio López…

- Obviamente. Aún en democracia, sigue desaparecido. Entonces estos discursos son muy feos, como la teoría de los dos demonios y decir que esto fue una guerra y que de un lado estaban los jóvenes que eran guerrilleros y del otro lado estaban los militares. Y lo que hubo fue desaparición forzosa de personas. De bebés… aún hay más de 500 bebés que buscan las Abuelas y que –porque siguen en su lucha- año a año van recuperando algunos después de tanto tiempo. Tienen más de 40 años y recuperan su identidad. Eso es lo que hacemos los militantes de DD.HH.: sacar afuera estas cuestiones para debatirlas porque, finalmente, ¿qué importa si fueron 10.000 o 30.000? Aunque haya sido uno el Estado no tiene que torturar, desaparecer personas y -mucho menos- tirarlas desde aviones y matarlas.

- Justamente planteamos el caso de Fernández Meijide, porque ella es una reconocida activista por los DD.HH.

- Ella participó de la CONADEP y otras acciones y se la rescata desde ese lugar. Pero después ha tenido estos dichos que la han alejado de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo porque se acerca más a estos discursos de derecha que plantea la actual vicepresidenta (Victoria Villarruel). Dios nos libre y guarde de que nos toque que gobierne esta mujer, porque es capaz de sacar el Ejército a la calle para reprimir cualquier protesta -hasta la social- y de cercenar libertades. Bueno, todo lo que estamos viendo con este mega DNU y los superpoderes que piden, ya habla de sacarle derechos a quienes trabajan.

- Pero el presidente logró amplio apoyo popular.

- La gente votó un cambio y eso está respetado. Hay un 57% del pueblo de Junín y de toda la Argentina que votó un cambio. Hay que darle tiempo a este hombre. Y algunos dicen “que le vaya bien porque nos van a ir bien a todos”… Yo no quiero que le vaya bien a Milei porque con lo que está planteando, si le va a ir bien, va a venir por todos nosotros.

- ¿Tienen alguna actividad programada en lo inmediato?

- Sí, este mes vamos a grabar un mini documental entre las comunidades macuche de toda la región noroeste de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Los Toldos. Es un proyecto que ganó la comunidad Hermanos Mapuches de Los Toldos en el Instituto Provincial de Cultura. Carina Carriqueo está encabezando ese proyecto y nos ha convocado para que participemos desde Junín, así que ahí vamos a estar.