Forneris: "Cada vez más jóvenes eligen venir de intercambio a la Unnoba"

María Forneris, Directora de Cooperación Internacional visitó los estudios de TeleJunín junto a estudiantes de intercambio de la Unnoba, quienes estuvieron durante este último cuatrimestre en nuestra ciudad viviendo la experiencia. La universidad recibió jóvenes de Uruguay, Paraguay, México y Francia, quienes visitaron los estudios para la entrevista.

Contextualizando la situación de los intercambios, Forneris destacó que "en números recibimos anualmente aproximadamente 50 estudiantes al año y enviamos alrededor de 30 estudiantes a otros países de la región. En cada uno de los semestres van variando, dependiendo también un poco de las posibilidades, los programas, las convocatorias, los contextos socioeconómicos que también muchas veces tienen que acompañar para estas experiencias".

Sobre las experiencias, la Directora de intercambios remarcó que "tenemos una respuesta cada vez más interesante y una respuesta muy positiva, por un lado de nuestros estudiantes que deciden hacer estas experiencias, pero también cada vez más estudiantes que eligen la Unnoba para venir a cursar tanto a Junín como a la sede de Pergamino".

Para el alojamiento en Junín, Forneris aclaró que "hay una casa que ha comprado la Unnoba en su momento, en calle General Paz, donde los estudiantes de intercambio tienen un lugar, además dependiendo de la movilidad nosotros tenemos programas de intercambio en donde la universidad tiene un compromiso por formar parte de este programa en donde le tenemos que brindar alojamiento a los estudiantes que recibimos".

En sintonía agregó que "las universidad que reciben estudiantes de la Unnoba le tiene que garantizar el alojamiento en la ciudad del extranjero, entonces esa residencia está básicamente destinada para esos estudiantes, pero también hay otros estudiantes que vienen por convenios o por otros programas y demás que se alojan en pensiones universitarias de las ciudades, sedes de la universidad o muchas veces hoy también están los departamentos que brindan todos los servicios".

Experiencia de los estudiantes

Nathalie Franco es de Paraguay, estudia de la Universidad Nacional de Itapúa y actualmente estaba cursando Ingeniería Agronómica en la Unnoba desde el mes de agosto: "Fue un cuatrimestre de puras experiencias nuevas que nunca se me habían ocurrido poder vivirlas, de poder compartir con otros compañeros internacionales, saber un poco más de sus propias culturas, porque así también tuvimos compañeros de Colombia, de Bolivia, de México, de Uruguay, de Francia, entonces es una experiencia que no creo que se pueda igualar nuevamente, es único".

En tanto, Génesis Silva de Montevideo Uruguay, tiene 23 años, estudió en la Facultad de Enfermería: "Realmente es una experiencia muy gratificante, inolvidable, no me imaginaba lo que era Junín, les soy sincera, cuando vine acá pensé que era campo. Creo que muchos de mis compañeros también se imaginaban que era campo y realmente cuando llegué a la ciudad quedé encantada y no me quiero ir".

Pedro Cruz de Sonora México, estudiante de Abogacía manifestó que "ha sido una experiencia muy grata, he conocido a muchísima gente nueva, culturas diferentes, aquí en Argentina, a los chicos de aquí, compañeros de clase. Es muy bonito porque te das cuenta que en todo el mundo somos iguales, como que buscamos lo mismo, compartimos lo mismo y me han recibido muy bien acá en Junín, he sido muy feliz".

Y añadió que "Junín es muy tranquilo y es muy grato salir a caminar en las tardes, visitar el parque, el superintendente, el club de pescadores, la laguna. Me gusta que tiene áreas verdes al alcance. A 15 minutos ya podés estar en un lugar tranquilo, relajado, al aire libre".

Por su parte, Leopold Marie de Francia, estudiante de Ingeniería Mecánica sostuvo que "es muy diferente de Europa acá, que es porque es una experiencia muy interesante, con muchas cosas a ver, porque es como he dicho, es muy diferente de Francia. También es la manera de cursar en la universidad es muy diferente de lo que tenemos en Europa, es muy interesante tener cursos con más chicos para entender mejor, para tener una relación con el profesor, para hablar, para entendernos".

Y agregó que "siempre digo que estas ciudades que no tienen tantos habitantes, estamos en los 100.000 habitantes, un poquito más, son ciudades todavía donde se puede vivir, se puede vivir humanamente posible, es a escala humana".

En tanto que para aprovechar la estadía en el país, realizó algunos viajes: "Fui a conocer el resto de la Argentina y de la cultura, descubrir todo y ver todo lo que podemos ver, pero fue muy interesante ver la parte de Junín, ya en pocos días me voy, el próximo miércoles 20 regresaré a mi país".