Festejar la navidad 2023 será casi tres veces más caro que el año pasado, a partir de fuertes aumentos en la canasta alimenticia y en la decoración alusiva.

Un estudio privado reveló que el alza promedio será de 277%, a partir de aumentos de 240% promedio en los productos esenciales y de 315% en los decorativos. Según este trabajo, entre los productos esenciales que más elevaron sus precios se encuentran la sidra, que experimentó un aumento del 350%, elevándose de $399 a $1794, en promedio (en Junín, la sidra Rama Caída, de etiqueta blanca, se comercializaba, ayer, en un conocido supermercado, a 1379 pesos). De manera similar, el espumante de ananá pasó de $499 a $1785, y las garrapiñadas de maní aumentaron de $215 a $743, representando una suba cercana al 250%.

En cambio, productos como el pan dulce con frutas se comercializan, en promedio, a $1799, con un aumento del 153% -se consiguen opciones más económicas, de entre 900 pesos y 1500 pesos-; el turrón de almendras ($1569, con un aumento del 210%); y el turrón semiblando ($890, con un aumento del 212%), experimentaron crecimientos más moderados.

En consecuencia, esta variación implica que, mientras el año pasado el presupuesto para la mesa dulce rondaba los $4700, en el 2023 se proyecta que alcance los $16.000, es decir, una suba aproximada de 240%.

Roberto Elías, de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó a Democracia: “En lo que respecta a pan dulce, confituras, la compra se hace a fines de septiembre o principios de octubre, o sea que el precio que tenemos es el mismo, porque después no se repone más. Si alguien lo subió, es porque especuló, no es que lo subís porque después tenés que reponer y no te alcanza. Lo que se compró a ese precio se va a vender a ese precio, hasta que se termine”.

Y agregó: “En relación al año pasado, sí, obviamente, hubo un cambio muy grande entre una canasta y otra. Ahora va a haber una suba del 10% en vinos y bebidas, a partir del 1 de diciembre, pero no más que acompañar el ritmo inflacionario que tenemos. Hay un montón de especulaciones que sobrepasan todo, sobre todo el bolsillo del cliente”. “Con respecto a la carne hay subas, en los pollos, en la carne, son subas normales”, dijo.

La decoración, un “lujo”

El informe detalla que el panorama es más complicado para quienes además pretenden darle a la casa una decoración referida a la fecha.

El pesebre de cerámica fue el artículo que más sufrió el impacto de la inflación, ya que pasó de $14.999 a $79.999, es decir, 433% más caro. El set de 24 esferas de colores se incrementó 360%, elevándose de $2900 a $11.499, mientras que el arbolito de 1,80 m aumentó 270%, pasando de $20.799 a $76.998.

En contraposición, algunos elementos decorativos como la corona navideña ($7999, con un aumento del 220%), el juego de luces cálidas LED de 50 foquitos ($9998, con un aumento del 233%), y la bota navideña ($7500, con un aumento del 241%) mantuvieron aumentos ligeramente moderados. En consecuencia, será necesario invertir casi $190.000 más en la decoración navideña en 2023, una suba de 315% respecto de 2022.

¿Qué día se arma el arbolito?

La costumbre indica que el árbol de Navidad en Argentina hay que armarlo el 8 de diciembre. En esa fecha se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María. Y hay una ventaja: en el país es feriado nacional por lo que muchos aprovechan que tienen más tiempo libre para dedicarse a la decoración navideña.

La festividad católica no tiene relación con el armado y decoración del arbolito, pero se adaptó a la historia religiosa y al nacimiento de Jesucristo: el árbol original emergió como una representación del amor de Dios y su forma triangular se asocia a la Santísima Trinidad.