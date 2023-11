Paso bajo nivel: montarán los puentes para las vías férreas antes de fin de año

La mega obra del paso bajo nivel de Rivadavia y las vías avanza según los plazos estipulados y antes de fin de año estarían montados los puentes ferroviarios para las vías 1 y 2 y el acceso a Decahf, informaron fuentes responsables del proyecto, ayer, en diálogo con Democracia.

En una recorrida por el predio, este diario pudo constatar que las estructuras de hormigón que sostendrán las vías a nivel ya están en el lugar, y los operarios realizan por estos días las excavaciones y movimientos de tierra para proceder a la colocación de los puentes férreos. Una vez finalizadas estas tareas, se procederá a la colocación de las estructuras en las vías de trenes de carga.

Cabe recordar que, en agosto pasado, se terminaron de colocar los 137 pilotes que sostendrán los puentes ferroviarios y la contención para la excavación de las rampas. Además, se hormigonaron dos puentes ferroviarios y se ejecutaron otros dos.

“Los pilotes tienen una longitud máxima de 22 metros y su nivel superior queda tres metros bajo el nivel de terreno actual (no se ven)”, explicó el encargado de los trabajos a este diario. El plazo restante de obra es de un año y tres meses, aunque “esto no implica que la circulación vehicular pueda habilitarse antes”, aseveró.

La secuencia de trabajos consiste en el pilotaje y la ejecución de puentes postensados, ejecución de dinteles, montaje de puentes y colocación de una nueva vía. Luego proseguirá la excavación con la ejecución de muros de contención, rampas, calzada vehicular, entornos, terminaciones, hasta el fin de obra.

Previo al inicio del pilotaje se realizó la determinación y reubicación de interferencias de servicios públicos, ingeniería, tareas necesarias para el desvío del tránsito y el puente alto nivel (pasarela metálica), este último según un requerimiento de la comunidad en la audiencia pública.

Cabe recordar que, el pasado 22 de abril, fue habilitado el puente peatonal que se eleva sobre las vías, a la altura de Rivadavia. El objetivo de la pasarela metálica fue darle continuidad a la circulación de los vecinos a pie o en bicicleta mientras se realiza la obra del bajo nivel.

Cortocircuitos políticos

Con el telón de fondo de las declaraciones del presidente de la Nación electo, Javier Milei, quien planteó que, a partir del 10 de diciembre, cuando asuma, habrá “obra pública cero”, el Concejo Deliberante de Junín aprobó, la semana pasada, la creación de una Comisión de Seguimiento y Control de los fondos para ayudar a los comerciantes afectados económicamente por la obra del paso bajo nivel, un proyecto que, de paralizarse, generará más trastornos a comerciantes y vecinos.

“Qué vamos a controlar si no sabemos lo que ingresa (en ese fondo)”, cuestionaron los comerciantes damnificados, que estuvieron presentes en el Salón Rojo, antes del inicio de la sesión. Y reclamaron conocer qué criterio utiliza el Ejecutivo municipal para repartir los fondos, debido a que -según denunciaron- algunos reciben mucho más que otros, quienes son perjudicados. “Lamentablemente nos van a seguir viendo acá, vamos a venir cuando asuma de nuevo el Intendente”, advirtieron.

Pese a la controversia, los ediles aprobaron el decreto que crea en el ámbito del Concejo Deliberante la Comisión de Seguimiento y Control de asignación de fondos. La ordenanza fue aprobada por unanimidad en general y por mayoría en particular, con 10 votos afirmativos de Juntos por el Cambio.

La presidenta de la comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, la radical Graciela Blaiotta, afirmó que se trata de una Comisión de Seguimiento y Control de situaciones de fuerza mayor ocasionadas por la construcción de obras públicas de gran envergadura, ya sea la del paso bajo nivel de calle Rivadavia o alguna otra.

Sus funciones son: solicitar informes y efectuar el seguimiento de las asignaciones otorgadas por la Municipalidad en concepto de asistencia, ayuda, en forma transitoria a personas humanas o jurídicas, titulares de comercios y/o servicios y/o actividades que transitoriamente se encuentren afectadas ante situaciones de fuerza mayor, ocasionadas por la construcción de obras públicas de gran envergadura. También debe solicitar informes sobre: rendiciones efectuadas por los beneficiarios de las asignaciones; rendiciones y seguimiento sobre el estado de avance de la obra pública por la que se otorgan las asignaciones, y sobre la gestión y otorgamiento y efectuar el seguimiento sobre subsidios y /o aportes correspondiente al Estado Nacional y/o Provincial y a sujetos o comercios comprendidos dentro de las asignaciones.

La comisión estará integrada por el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del concejo, un representante por cada bloque de concejales, un representante de los vecinos afectados por la obra de que se trate y un representante de la Sociedad Comercio e Industria.

La modificación que propuso Unión por la Patria fue referida a la integración de la comisión, con los mismos mencionados anteriormente, pero con el apoyo técnico de la Secretaría del Concejo Deliberante.

“Como a todos los vecinos de Junín, nos interesa que esa obra se lleve adelante y que se termine lo antes posible”, destacó Blaiotta.

En tanto, desde Unión por la Patria, el edil Lautaro Mazzutti recordó los inicios del proyecto que impulsó su bloque para lograr la ayuda a los comerciantes damnificados, “entendiendo el perjuicio que estaba ocasionando una obra que es de gran importancia y trascendental para la ciudad”.

“Hubo muchas maniobras para que no salga esta comisión. Se retrasó y la verdad es que tendríamos que haber tenido la ordenanza mucho antes, porque, además, desde Juntos se propuso que esta comisión controlara la obra, lo que hubiera sido un error jurídico garrafal. No tenemos facultad para controlar la obra pública nacional”, dijo. Con respecto a la preocupación por la finalización de la mega obra, que cambió la circulación vehicular de la ciudad y ocasionó pérdidas económicas y trastornos a vecinos y comerciantes de la zona de Rivadavia y las vías, la concejal Victoria Muffarotto (UxP) opinó que el intendente Pablo Petrecca y el Pro, que aportaron gente a La Libertad Avanza para fiscalizar el balotaje, podrían preguntar a las nuevas autoridades nacionales si continuarán los trabajos y finalizarán la obra, ya que la misma es de jurisdicción nacional.

Y agregó: “Milei dijo: ‘no tenemos plata, que los intendentes busquen la forma de financiar la obra pública’. Obviamente esto me alerta”, apuntó la concejal kirchnerista. Y agregó que el gobierno saliente, en cambio, tuvo la decisión política de hacer obra pública, como por ejemplo las 149 viviendas, la nueva estación de ómnibus, la bicisenda, asfaltado de toda avenida La Plata, la continuidad de la Autopista en la Ruta 7 y la obra del paso bajo nivel en curso.

El edil Pablo Petraglia, desde Unión por la Patria, manifestó: “El tema es ver si vamos o no a controlar los fondos como representantes de los vecinos y cómo se los va a ayudar. Ha quedado muy en claro que no hay voluntad en cuanto a la transparencia. Como concejales no tenemos acceso a la clave de Rafam, la página de transparencia de la Municipalidad dista de ser óptima. Junín cada vez baja más en el ranking de calidad en cuanto a su democracia y acceso a la información pública”.

Fondos adeudados

Asimismo, el bloque de concejales de Juntos presentó un proyecto de comunicación para solicitar que el Gobierno nacional desembolse los fondos adeudados por obras antes del 10 de diciembre, o sea, antes del cambio de gobierno.

Los ediles hicieron referencia a las tres obras que se ejecutan en Junín a través del programa "Argentina Hace", para las cuales hasta el momento sólo se recibió el 15% de los fondos afectados: la bicisenda del camino al Parque Natural Laguna de Gómez; la pavimentación de la avenida La Plata; y la remodelación de la avenida San Martín y Rivadavia.

El proyecto fue presentado sobre tablas, pero no contó con el acompañamiento de los concejales de Unión por la Patria y pasó a comisión, ya que para la aprobación se necesitan al menos los dos tercios de los votos y solo obtuvieron diez votos afirmativos.