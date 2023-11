Encuentro Matemático Rural en la Escuela Secundaria N° 2 “Dr. Carlos Saavedra Lamas”

La Escuela Secundaria N° 2 “Dr. Carlos Saavedra Lamas” fue la anfitriona del 1º Encuentro Matemático Rural donde concursaron 15 equipos, siendo un total de 54 alumnos de las escuelas secundarias de Agustina y Morse los participantes. El proyecto está pensado para continuar el año próximo con la participación de más escuelas rurales del distrito.

La directora de la institución de Morse, profesora Laura Semis, explicó que esta iniciativa surgió a partir de un proyecto de la profesora de Matemáticas, Natalia Mignacco, para que participen escuelas rurales del distrito. En esta actividad los alumnos trabajaron en distintas resoluciones de problemas matemáticos, se armaron equipos y se resolvieron. “De acuerdo a lo que resuelven bien o mal van teniendo un puntaje, que queda en una grilla y se lleva a una final. Mientras tanto, en esos encuentros que fueron cuatro en el año, ellos iban resolviendo diferentes actividades, con sus consultores de matemáticas en las escuelas donde estén cursando”, explicó la directora.

“Este año nos visitó la escuela de Agustina. La organización fue de la Escuela Secundaria N° 2, a cargo de la profesora Natalia Mignacco, participando dos escuelas, la de Morse y la de Agustina, y el año próximo posiblemente otras escuelas”, apuntó.

Desde la organización esperan que puedan salvarse las distancias, ya que al ser rurales, se dificulta el traslado. “Uno de los problemas por los cuales no se acercan es por las distancias entre una y otra escuela. La Municipalidad nos provee el servicio de colectivos. Este año nosotros estamos acá en Morse, pero el año próximo nos deberemos trasladar porque la idea es continuar el proyecto. Participan los alumnos de 1ro. a 6to. años de secundaria de escuelas rurales”, detalló la profesora Semis.

“La actividad incluye tres o cuatro problemas matemáticos, donde puede haber chicos de distintos años participando. Otra actividad fue que, al ser la primera vez del encuentro, se eligió el logo para el Encuentro Matemático Rural -algo que se hizo en la Semana de las Artes, cuando los chicos diseñaron logos, y la Escuela de Estética fue la que eligió el ganador- que nos va a seguir representando en todas las instancias que vamos seguir haciendo”, dijo.

En este punto cabe mencionar que el logo ganador lo hizo Lisandro Carrazco (Morse). También destacaron el mérito a Dalma Julio (Agustina) por haber llegado a la instancia final de la elección del logo.

Vale remarcar la integración de los alumnos que participaron, más allá de los problemas matemáticos a resolver, compartiendo actividades recreativas. También se generó un espacio de empate, donde se resuelven todos los ejercicios: “Aquel que no supo resolver uno, sabe cómo hubiese quedado bien resuelto. Se da la respuesta a todo. No es que aquel que salió mal no entiende qué es lo que pasó y listo. Se toman espacios uno por uno y son los mismos alumnos, los que hicieron bien el ejercicio, quienes explican y enseñan a los demás cómo había que resolverlo”, dijo la profesora Semis.

Los ganadores de la competencia fueron Yael y Joaquín Gastaldo, de la Escuela Secundaria N° 14 de Agustina. El segundo puesto correspondió a Los Tita y el tercero, a Los Reyes, de la Secundaria N° 2 de Morse. Pero todos los participantes se hicieron acreedores de medallas y diplomas, en tanto que los equipos que hicieron podio se llevaron trofeos.

Literatura

La directora de la Secundaria N° 2 de Morse comentó que también se hace una actividad similar con Literatura. “Se escriben cuentos, leyendas, y competimos más de una escuela rural: Agustín Roca, Agustina, Tiburcio, Saforcada y Morse.