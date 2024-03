"La muni en tu barrio" llega a Morse

El Gobierno de Junín invita a los vecinos de la localidad de Morse a participar del programa "La Muni en tu Barrio", que se instalará en la intersección de las calles Violeta y Los Tilos de la mencionada localidad, desde las 10 y hasta las 12 horas de este viernes 22 de marzo, con el propósito de fortalecer el vínculo permanente con los vecinos, priorizar la rapidez y eficacia en la respuesta a necesidades puntuales, además de acompañarlos en la realización de distintos trámites.



En esta oportunidad, los vecinos podrán realizar consultas sobre la Tarjeta Sube, Defensa del Consumidor, Ambiente, Prevención a la Violencia Familiar, Adultos Mayores, Desarrollo Social, Servicio Social de Niñez y Adolescencia, Personas con Discapacidad, Empleo, Salud, Seguridad, además integrantes del área de Zoonosis estarán presentes para vacunar y castrar a las mascotas.



Al respecto de la implementación de este programa, Manuel Llovet, secretario general del Municipio, expresó: “Estamos muy contentos de volver a recorrer los barrios y localidades del Partido con esta iniciativa promovida por el Gobierno de Junín, como es "La Muni en tu Barrio". El propósito es recorrer todo Junín y acercar todos los servicios que brindamos desde el Municipio al barrio, que los vecinos lo tengan disponible y al alcance de las manos”.



“Todo lo que tiene que ver cuestiones de salud, con zoonosis, tarjeta SUBE, defensa al consumidor, desarrollo humano, educación, licencias de conducir, entre otras cosas, acercarlas para hacer un trámite más eficiente, ya que muchas veces los vecinos no llegan hasta las diferentes dependencias para hacerlo”, señaló.



Al momento de anunciar el regreso del programa, Llovet afirmó: “Este año tiene un plus dada la situación compleja que estamos viviendo, frente a esto, el intendente Pablo Petrecca nos pidió que seamos cuidadosos, que ahorremos, que tengamos cuidado con el manejo de los recursos, pero que no dejemos de estar cerca de los vecinos y este es un programa que sin lugar a dudas acerca el municipio a los servicios y acerca a los funcionarios de todas las áreas a los vecinos y al barrio”.



Seguidamente, sobre la coordinación de las propuestas, agregó que “comenzamos el pasado viernes en el barrio el Progreso, donde quedamos muy satisfechos con la gran cantidad de vecinos que se acercaron y que pudieron llevarse una respuesta. También adelantó que, el próximo barrio adonde llegará el programa será Capilla de Loreto y que la planificación de la agenda, indicó que "se trabajará en conjunto con las Sociedades de Fomento, y esto es algo muy importante, ya que ellos también son multiplicadores del programa".