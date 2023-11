A pesar de no estar habilitada, vecinos de Junín ya utilizan la bicisenda a la Laguna

A pesar de no estar habilitada, decenas de juninenses en bicicletas, a pie o en patines y hasta en motos, ya están usando la bicisenda, a la vera del camino al Parque Natural Laguna de Gómez.

La misma ya se encuentra pavimentada entre el puente Macucho (inicio) y el barrio Real, donde luego continúa de tierra hasta la entrada al balneario municipal, un tramo que aún no está concluido. Cabe recordar que los trabajos de asfaltado iniciaron a fines de octubre y desde el Municipio alertaron que todavía no está finalizada, por lo que no debería circular por la misma.

“Estamos tratando de terminarla, y producto de las lluvias nos ha paralizado la obra, pero tenemos trabajo de terminación del pavimento flexible, la señalización y sobre todo las protecciones en la alcantarilla”, explicó el ingeniero a cargo de la obra, Javier Silvestri, de la Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas del Municipio.

“Nos preocupa que la estén usando, sobre todo, de forma inadecuada, porque hay motos que están en el lugar y por ahí se mezclan las personas que van con patines, ya que no es lugar para andar con roller y en moto”, alertó. Y aclaró que “todavía no debería circular la gente por ahí, porque estamos en la etapa de obra”.

“Paciencia” y precaución

"Esta era una obra muy pedida por muchos vecinos, ya que creará un nuevo circuito recreativo y deportivo muy importante en la ciudad, que nos permitirá llegar a ese lugar tan lindo como es el parque natural Laguna de Gómez", había dicho en octubre el intendente de Junín, Pablo Petrecca.

En otro orden, el funcionario le pidió a la comunidad "paciencia y que respeten el tiempo de secado que necesita el pavimento, más allá de que va a haber controles, sabemos que hay mucha ansiedad en usar este circuito, pero recordemos que después de la pavimentación vendrá la señalización, pero seguramente en muy poco tiempo esta bicisenda estará lista para poder ser utilizada”.

La bicisenda, en esta primera etapa, tendrá una extensión de casi 7 kilómetros, iniciando a la altura del Puente Macucho, en calle Las Gallaretas y llegará hasta el portal de acceso al balneario municipal. Se trata de un carril de 2,50 metros de ancho, delimitado al medio para un carril de ascenso y otro de descenso y contará con obras anexas como la de los alcantarillados, señalización vertical y horizontal y también contempla características estructurales en el cruce con las calles existentes, por donde cruzará un tránsito más pesado.<