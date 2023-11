Afirman que hay obras de Nación en Junín “paralizadas desde hace meses”

Democracia realizó un relevamiento sobre las obras que los actuales gobiernos nacional y provincial se comprometieron a realizar en Junín, y el estado de cada una de ellas. Muchas no comenzaron y otras, fueron paralizadas hace bastante tiempo atrás.

Comenzando con las obras paralizadas, este diario accedió a información exclusiva, donde se constata que, las obras que debían estar en ejecución y se encuentran paralizadas son: el nuevo edificio para el Jardín de Infantes en el barrio Almirante Brown, obra que se frenó en abril de este año y sólo llegó al 55% de avance. También la puesta en valor del Teatro Italiano fue detenida, durante el mes de agosto, desde donde se espera que se apruebe una redeterminación de precios, en este caso, la obra avanzó un 70%.

“También es importante destacar que la construcción del complejo habitacional de 149 viviendas (Procrear), tantas veces promocionado por el kirchnerismo, no avanza según lo que se prometió tantas veces”, punzó el secretario General del municipio, Juan Fiorini, en diálogo con Democracia.

Otra lista de obras importantes para la ciudad, que fueron comprometidas por el Gobierno nacional que termina y hasta el momento no tuvieron ningún tipo de ejecución son la refacción del edificio del Ex Colegio Nacional; la travesía urbana de la Autopista de la Ruta Nacional 7; obras de seguridad en la Ruta Nacional 188, como dársenas, rotondas, acceso al Parque Industrial. “Tampoco hubo movimiento respecto de las obras de acceso a la localidad de Saforcada y el nuevo edificio para el Jardín de Infantes en el barrio Los Almendros”, recordó el funcionario petrequista.

En lo que respecta a obras en ejecución, se destacan las que lleva adelante el Ministerio de Transporte de Nación y son, por un lado, la del paso bajo nivel de Rivadavia y las vías del tren, “obra que ya debería estar terminada e inaugurada, pero por internas del propio gobierno, no es así”, cuestionó Fiorini.

Por otro lado, está la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus, cuyo interior se encuentra finalizado y aún resta terminar lo que será el acceso, trabajos que están pendientes de redeterminaciones de precios por el impacto de la inflación.

En tanto, desde el Ministerio de Infraestructura, bajo el Programa Argentina Hace, se encuentran las obras de pavimentación de avenida La Plata y la intervención del nodo Rivadavia en avenida San Martín, ambas terminadas, pero con deudas en el pago, informaron a este diario desde la comuna juninense.

Según pudo recabar Democracia, hasta el momento, y en ejecución, se encuentra la obra de la bicisenda del camino al Parque Natural Laguna de Gómez, que tiene un 55% de avance, y las obras de refacción en los edificios del ex Colegio Normal y de la Primaria 1.

“Sólo fueron anuncios proselitistas”

“Hoy se habla mucho de la obra pública, vemos a dirigentes locales del kirchnerismo preocupados por esto y en realidad, en Junín, es algo que venimos sufriendo hace un tiempo con el actual gobierno", afirmó Fiorini.

"Nos llama mucho la atención escuchar a dirigentes que pertenecen al mismo espacio que el Gobierno nacional difundir temor por la paralización de la obra pública con el nuevo gobierno. Si hubiesen tenido alguna preocupación real por la ciudad, tendrían que saber que tenemos obras frenadas hace muchísimos meses y otras tantas, comprometidas y que ni siquiera comenzaron, sólo fueron anuncios proselitistas", cuestionó. Asimismo, el hasta ahora funcionario del gabinete municipal, ya que a partir del 10 de diciembre pasará a ocupar una banca en el Concejo Deliberante, aseguró: "Tal como lo venimos haciendo hace 8 años, vamos a seguir gestionando por más obras que sabemos que son importantes para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos".

Bozzano: “Hay obras muy avanzadas”

La concejal de UxP Clara Bozzano afirmó a Democracia: "Con respecto al proyecto de ordenanza que ellos presentaron sobre tablas, durante la sesión pasada, fue para pedir los fondos adeudados de un programa de Nación llamado Argentina Hace, para que se los envíe el Gobierno nacional antes del 10 de diciembre. Se trata de tres obras muy importantes, la de la avenida La Plata, la bicisenda y la avenida San Martín". Y remarcó que "hay una continuidad del Estado, hay una continuidad jurídica. Obviamente, el nuevo gobierno decidirá qué obras va a continuar”.

“Yo digo que, por lo menos, rompimos con el mito de que Junín está discriminado, porque no solamente en Junín está este programa Argentina Hace, con estas tres obras importantes, sino que también se hizo la pavimentación del Parque Industrial; está muy avanzada la obra de las 149 viviendas; está muy avanzada la nueva terminal de ómnibus. Ellos hablan de que hay obras en un 15%, y la verdad es que están muy avanzadas", aseguró.

"Por otro lado, sabemos que Pablo Petrecca (el intendente de Junín) fiscalizó para el gobierno que va a entrar y que deben estar en permanente contacto, bueno, que puedan continuar y que puedan terminar estas obras, que son tan importantes para cada vecino", señaló.

"También podríamos hablar de la cantidad de obras que se están haciendo a nivel provincial, la cantidad de carteles y de escuelas que están con el programa ´Escuelas a la Obra´, que es para la infraestructura edilicia de los colegios", indicó.

"No hay que olvidarse de las obras hidráulicas que ha hecho la Provincia en nuestra ciudad, obras que transforman la vida de la gente y que ojalá que el nuevo gobierno tenga la prioridad de terminarlas", sostuvo. "Milei dijo que va a haber obra pública cero, entonces creo que Petrecca deberá dar las discusiones correspondientes, en representación de todos los vecinos y vecinas de Junín, en relación a obras tan importantes, de las cuales algunas están a punto de terminarse".

Chispazos en el Concejo

El bloque de concejales de Juntos presentó, anteayer, un proyecto de comunicación para solicitar que el Gobierno nacional desembolse los fondos adeudados por obras antes del 10 de diciembre. Los ediles hicieron referencia a las tres obras que se ejecutan en Junín a través del programa "Argentina Hace", para las cuales hasta el momento “sólo se recibió el 15% de los fondos afectados: la bicisenda del camino al Parque Natural Laguna de Gómez; la pavimentación de la avenida La Plata; y la remodelación de la avenida San Martín y Rivadavia”.

"En Junín se han ejecutado obras financiadas en parte con fondos del programa Argentina Hace del Gobierno nacional, pero, lamentablemente, se ha observado un retraso significativo en la transferencia de los fondos comprometidos, afectando el pago total de dichas obras", dijo Melina Fiel. "Es necesario que el Gobierno que asumió el compromiso garantice el pago antes de la transición el 10 de diciembre", agregó. El proyecto fue presentado sobre tablas y no contó con el acompañamiento de los concejales de Unión por la Patria.

"Lamentamos que no legislen para los juninenses", punzó la radical Graciela Blaiotta. Y cerró: "Un gobierno cumple cuando manda los fondos y, por el momento, el gobierno kirchnerista sólo mandó el 15%".

Nuevo round por el paso bajo nivel

Con el telón de fondo de las declaraciones del presidente de la Nación electo, Javier Milei, quien planteó que, a partir del 10 de diciembre, habrá “obra pública cero”, el Concejo Deliberante de Junín aprobó, ayer, la creación de una Comisión de Seguimiento y Control de los fondos para ayudar a los comerciantes afectados económicamente por la obra del paso bajo nivel de calle Rivadavia y las vías del tren, un mega proyecto que, de paralizarse, generará más trastornos a comerciantes y vecinos.

“Qué vamos a controlar si no sabemos lo que ingresa (en ese fondo)”, cuestionaron los comerciantes damnificados, que estuvieron presentes en el Salón Rojo, antes del inicio de la sesión. Y reclamaron conocer qué criterio utiliza el Ejecutivo municipal para repartir los fondos, debido a que -según denunciaron- algunos reciben mucho más que otros, quienes son perjudicados. “Lamentablemente nos van a seguir viendo acá, vamos a venir cuando asuma de nuevo el Intendente”, advirtieron.

Pese a la controversia, los ediles aprobaron el decreto que crea en el ámbito del Concejo Deliberante la Comisión de Seguimiento y Control de asignación de fondos. La ordenanza fue aprobada por unanimidad en general y por mayoría en particular, con 10 votos afirmativos de Juntos por el Cambio.

El edil de UxP Lautaro Mazzutti recordó los inicios del proyecto que impulsó su bloque para lograr la ayuda a los comerciantes damnificados, “entendiendo el perjuicio que estaba ocasionando una obra que es de gran importancia y trascendental para la ciudad”.

“Hubo muchas maniobras para que no salga esta comisión. Se retrasó y la verdad es que tendríamos que haber tenido la ordenanza mucho antes, porque, además, desde Juntos se propuso que esta comisión controlara la obra, lo que hubiera sido un error jurídico garrafal. No tenemos facultad para controlar la obra pública nacional”, dijo. Con respecto a la preocupación por la finalización de la mega obra, que cambió la circulación vehicular de la ciudad y ocasionó pérdidas económicas y trastornos a vecinos y comerciantes de la zona de Rivadavia y las vías, la concejal Victoria Muffarotto (UxP) opinó que el intendente Pablo Petrecca y el Pro, que aportaron gente a La Libertad Avanza para fiscalizar el balotaje, podrían preguntar a las nuevas autoridades nacionales si continuarán los trabajos y finalizarán la obra, ya que la misma es de jurisdicción nacional.

Y agregó: “Milei dijo: ‘No tenemos plata, que los intendentes busquen la forma de financiar la obra pública’. Obviamente esto me alerta”, apuntó la concejal kirchnerista. Y agregó que el gobierno saliente, en cambio, tuvo la decisión política de hacer obra pública, como por ejemplo las 149 viviendas, la nueva estación de ómnibus, la bicisenda, asfaltado de toda avenida La Plata, la continuidad de la Autopista en la Ruta 7 y la obra del paso bajo nivel en curso.

El edil Pablo Petraglia, desde Unión por la Patria, manifestó: “El tema es ver si vamos o no a controlar los fondos como representantes de los vecinos y cómo se los va a ayudar. Ha quedado muy en claro que no hay voluntad en cuanto a la transparencia. Como concejales no tenemos acceso a la clave de Rafam, la página de transparencia de la Municipalidad dista de ser óptima. Junín cada vez baja más en el ranking de calidad en cuanto a su democracia y acceso a la información pública”.