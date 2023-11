Actividades para adultos mayores en el Parque Borchex

La actividad recreativa organizada por la Dirección de Adultos Mayores del Gobierno de Junín se llevó a cabo en el Parque Borchex, donde las personas de la tercera edad se reunieron para disfrutar de música, baile y encuentro con sus pares para dar por finalizadas las actividades del año y aguardando el comienzo de la colonia de verano. La propuesta contó con la participación de una clase de ritmos guiada por la profesora Eliana Palma y el cierre a cargo de “Los Seguidores del Atardecer”.



Los participantes se mostraron muy contentos y conformes con las propuestas del Municipio, destacaron la importancia de contar con espacios para el encuentro y la inclusión en la comunidad. Además valoraron el acompañamiento y la atención de los integrantes del área.



Al respecto de la jornada, Adriana Suma, titular de la Dirección de Adultos Mayores, manifestó: “Estamos viviendo una mañana hermosa, siempre tenemos expectativas muy positivas porque ellos responden con alegría concurriendo, siempre están con ganas de participar de todo lo que hacemos desde temprano, vinimos a las 9 de la mañana y ya había gente esperando, ya se habían ubicado a la sombra mientras comenzaban las actividades”.





“Esto es muy importante para todas las personas mayores porque es un momento de encuentro y de reencuentro con el otro, con sus compañeros de talleres, y de aquellos que el 13 de diciembre se van a encontrar en la colonia de verano, están todos muy entusiasmados con la propuesta”, afirmó.



Seguidamente, Suma señaló que “son personas que disfrutan mucho, bailan, hacen gimnasia, y siguen mucho tanto a Maricruz con su música, como a Los Seguidores del Atardecer, no nos podría haber tocado mejor día para que esto se lleve adelante, son más de 50 adultos mayores compartiendo este momento, vinieron con sus mates, traen tortas para compartir, un momento realmente hermoso”.



A su vez, sobre la labor del área contó: “Esta semana fue muy intensa, desde la Dirección tuvimos 15 inspecciones a residencias de larga estadía, trabajamos de manera ardua, ayer se desarrolló la charla del buen trato a las vejeces, siempre pensando en esta etapa de la vida para que sea más cómoda y acompañada, más cálida para que no sufran discriminación”.



“Muchas veces a las personas grandes se las discrimina y las personas mayores también pueden hacer todo lo que ellos consideren, tienen sueños y proyectos, ya no se quedan encerrados en sus casas sino que participan de todo lo que nosotros proponemos, así que es un cierre de año muy emotivo y con mucha alegría”, concluyó la Directora.



Por su parte, Eliana Palma, profesora de gimnasia, agradeció por la convocatoria en cada evento y luego dijo: “Como profesional en educación física estoy fascinada con los grupos y ver como participan, ya son personas que no se quedan en casas, son activas, hacen todas las actividades propuestas, eso genera mucho entusiasmo”.



Por otro lado, Nancy contó: “Yo comencé a participar este año, me cambió la vida, es un grupo muy lindo, la pasamos excelente, realmente es muy importante que existan estos espacios y ver la gente de la tercera edad integrarlo, eso significa que nos tienen en cuenta y eso es gratificante para la parte social, realmente sociabilizar es muy importante”.