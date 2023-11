Petrecca recibió a los delegados elegidos y convocó a continuar el trabajo conjunto

Los resultados de la consulta popular realizada el pasado domingo 5 arrojó como ganadores a María Guillermina Sofía en Morse, Juan Nápoli en Saforcada y Evelina Bustamante en Agustín Roca, mientras que Darío De Francesco y Leandro Mignacco continuarán por unanimidad sus funciones en Fortín Tiburcio y Agustina, respectivamente. En ese contexto, hoy por la mañana, el Intendente, Pablo Petrecca, y el secretario general Juan Fiorini recibieron en el Palacio Municipal a los nuevos representantes para invitarlos a todos a profundizar la gestión en equipo para avanzar por más mejoras y obras en cada uno de los pueblos.



Luego de la reunión, María Guillermina Sofía, delegada electa en Morse, expuso: “Estoy muy contenta porque el apoyo fue inmenso y estoy muy agradecida con todos los vecinos, ahora voy a trabajar con todas las pilas como siempre hice en cada una de las comisiones que integré”, y agregó que “el pueblo requiere que nos pongamos a trabajar urgentemente en algunas cuestiones, y vamos a trabajar codo a codo con el vecino, el intendente Petrecca y toda la gestión de gobierno”.





A su turno, Evelina Bustamante, representante elegida por la localidad de Agustín Roca, expresó: “Estoy más que feliz con todo el pueblo, tuvimos la Fiesta del Fiambre Casero recientemente y tuve la oportunidad de estar con la gran mayoría de los vecinos de Roca”, y añadió que “vamos a trabajar siempre para adelante y por más beneficios para el pueblo”.



Por el lado de Saforcada, el delegado escogido por el voto popular fue Juan Carlos Nápoli, quien indicó: “Agradezco a todos los vecinos que me dieron su voto de confianza, ahora vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones del pueblo y estar cada día un poco mejor, en conjunto con el Gobierno de Junín”.



En tanto, Darío De Francesco, quien continuará a cargo de la delegación de Fortín Tiburcio, dijo: “Si bien no tuvimos elecciones en Tiburcio, uno se siente muy respaldado por la gente del pueblo, así que seguiremos trabajando como hasta ahora. Pusimos la vara muy alta junto al intendente y Juan Fiorini que siempre me dieron una mano en todo, así que seguiremos gestionando en beneficio del pueblo”.



El otro delegado que continuará su mandato es Leandro Mignacco, de Agustina, quien subrayó: “Es una satisfacción trabajar siempre en conjunto con el Gobierno de Junín, gracias a esto logramos grandes avances en equipo y es por eso que quiero agradecer a los empleados municipales de la localidad porque son parte del equipo de trabajo que día a día hacemos”. Seguidamente, comentó que “estoy muy feliz y contento de continuar al frente de la delegación y vamos a seguir trabajando para mejorar nuestra localidad”.



Por su parte, Juan Fiorini, secretario general del Municipio, señaló: “Estamos muy contentos como gestión porque una vez más los pueblos tuvieron una elección para elegir a sus delegados, a través de una consulta popular para que la gente pueda expresarse y elegir por medio del voto electrónico. También nos pone contentos que haya gente que quiera participar y asuma una responsabilidad para mejorar las localidades”.



“El intendente Pablo Petrecca implementa desde hace años una clara política en favor de la integración de cada una de las localidades del partido de Junín, por la cual pudimos avanzar mucho en cada pueblo con distintas gestiones y eso hizo que la gente respalde una vez más a todo este equipo de gobierno”, afirmó el funcionario y amplió: “Seguiremos trabajando para ver cuáles son las mejores maneras de que los pueblos sigan creciendo como hasta ahora”.



Finalmente, Fiorini aseguró que “vamos a trabajar en conjunto con las delegaciones para aumentar la cantidad de obras y dotar de los servicios que faltan a cada pueblo, de manera conjunta como ya lo hicimos hasta ahora con la colocación de cámaras de seguridad y las unidades de traslado”.