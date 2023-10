La relevancia de las habilidades blandas para complementar conocimientos técnicos

Las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, el liderazgo, la resiliencia o la gestión del cambio, resultan claves para el desarrollo profesional y el crecimiento de las empresas. Son las llamadas “habilidades blandas”, que complementan los conocimientos técnicos y permiten un mejor desenvolvimiento laboral.

Al respecto, la asesora en negocios Lucrecia Asorey, consultora y directora de Gestión de Capital Humano en la Unnoba, brindó días pasados una charla al respecto, en el marco de las Jornadas Tributarias realizadas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas Delegación Junín.

"Las habilidades blandas son aquellos conocimientos que tenemos adicionales a los conocimientos técnicos", definió Asorey en el inicio de la entrevista con TeleJunín. Además, agregó que "estas habilidades vienen a marcarnos ciertos rasgos de la personalidad que tienen que ver con nuestras capacidades de comunicación, nuestras capacidades de liderazgo y nuestras capacidades para trabajar en equipo".

Uno de los aspectos fundamentales destacados es el tema emocional. "La inteligencia emocional es la capacidad de manejar nosotros las emociones ante una determinada situación. Si uno no tiene cierta inteligencia emocional, actúa más impulsivamente y quizás no tiene tanta capacidad de análisis a la hora de reaccionar, puede pasar en un trabajo o como muchas veces en la atención al público. La cuestión es pensar y no tomar nada personal", resaltó Asorey.

"El futuro y no la autopsia"

El título elegido en la charla brindada por Asorey en la jornada tributaria de ciencias económicas fue “El futuro y no la autopsia”. Según explicó, "hace referencia a que, cuando uno se abre al cambio, se forma de herramientas y habilidades blandas, va a poder pensar en cómo actuar hacia el futuro y si no, voy a estar todo el tiempo teniendo que revisar en qué me equivoqué, qué hice mal, porque no voy a llegar a tiempo a afrontar el cambio que estamos viviendo y por eso me va a tocar revisar y hacer autopsia".

Además, Asorey destacó que en el rubro de profesional en ciencias económicas vienen trabajando desde el año pasado."En gran parte de la carrera no se toca el tema de habilidades blandas y hoy, en un contexto tan cambiante, todo el tiempo están surgiendo nuevas reglamentaciones que enseguida el cliente del estudio contable consulta. Por eso, se requieren de otras herramientas que van más allá del saber de la normativa".

Sobre la realización de los talleres y las charlas, Asorey destacó que "hay una parte teórica en donde se explica de qué manera se puede desarrollar la habilidad blanda que estemos trabajando. Por ejemplo,en la última jornada estuvimos hablando sobre apertura al cambio, el trabajo en equipo y después hicimos una dinámica grupal con juegos y debates, donde por lo general los presentes pueden ver reflejado eso de lo que estamos hablando".

Cambios en el mundo

Sobre los cambios constantes que se afrontan, Asorey manifestó que "el cambio es una realidad y hagamos lo que hagamos no va a dejar de existir y va a seguir estando en todos los rubros. Entonces la pregunta es: ¿cómo yo me paro frente a esa situación?".

Ante la repregunta, respondió: "Creo que no hay que pensarlo como una traba. Sí obviamente que es una dificultad, pero hay que buscar todas las herramientas que tenga a mi alrededor y que puede incorporar en mí para poder afrontar ese cambio que está sucediendo hoy".

La inteligencia artificial

El desarrollo de la Inteligencia Artificial es otro de los aspectos claves en la agenda y Asorey destacó que "la inteligencia artificial a veces parece como un enemigo que nos va a reemplazar, pero en realidad no nos va a reemplazar porque justamente las personas contamos con habilidades blandas".

En sintonía, acotó que "nos toca pensar cómo podemos trabajar en conjunto con la IA, uno como persona con habilidades blandas, conocimientos técnicos, y la inteligencia artificial que en algún modo, si sabemos aprovecharla, nos puede ayudar y sumar".