Martín Palma: "Muchos que votaron a Milei hoy se están replanteando esa elección”

Antes de llegar a esta instancia, la de candidato a concejal en estas próximas elecciones por Unión por la Patria -en el cuarto puesto-, Martín Palma ya lo fue en 2019 con el exintendente Mario Meoni. Contador Público de profesión y docente universitario, actualmente es secretario de Relaciones Institucionales Unnoba.

En esta entrevista que concedió a TeleJunín, se mostró confiado en las chances de su espacio a nivel nacional, con la candidatura presidencial de Sergio Massa, y a nivel local con Valeria Arata como candidata a intendente, dice que el fervor entre los estudiantes universitarios por Javier Milei se aplacó bastante.

- ¿Qué le pareció el debate presidencial?

- Creo que muchas de las personas que lo ven, tienen algún sesgo o ideología que lo posiciona hacia alguno de los candidatos. Abstrayéndonos un poco de eso, creo que Sergio Massa salió fortalecido: fue claro con respecto a las cuestiones con las que lo atacaron y también con qué expectativas tiene de país, qué quiere hacer y cuáles serían sus ejes en un futuro gobierno. Y al resto de los candidatos -principalmente los dos espacios que representan a la oposición- se mostraron con muchas dudas e incertidumbres en ejes puntuales; con expresiones minoritarias que forman parte también del proceso electoral… Sin desconocer -y haciendo principal hincapié también en un momento determinado en donde pide disculpas- todo esto que se ha transitado: situaciones que obviamente no se desean, no se quieran, pero también deja en claro qué harían a partir del día de hoy.

- ¿Complican la campaña y las recorridas por los barrios a sus candidatos esta suerte de “golpes” que llegan de su propio espacio?

- Sí… para nosotros, el escenario… claro… Sabemos de dónde venimos, las dificultades que había, la deuda impagable que había tomado el gobierno de (Mauricio) Macri; sabíamos que la negociación por el Fondo iba a tener sus consecuencias y el objetivo de Sergio Massa es que no lo paguen los trabajadores que laburan todo el día para poder llegar a fin de mes, por eso muchas de estas medidas -que algunos tildan de electoralistas- tienen que ver con recomponer el salario y el poder de compra de los trabajadores a partir de que la devaluación de agosto los perjudicó. Y eso en las recorridas barriales les planteamos cuál es la situación. Sabemos que no la están pasando bien, que todas estas medidas son un paliativo, pero esperamos que a partir del 10 de diciembre, cuando se allane un poco el horizonte, se pueda dar tranquilidad y se empezará a recomponer el salario y muchas otras cuestiones que vienen desde muchos años y generan el hartazgo de la gente.

- Usted se mueve en el ámbito universitario, donde Javier Milei –dicen las encuestas- tiene buena llegada, ¿qué le dicen ahora?

- Hay un sector importante -un 25, 30% del país- que eligió por una alternativa disruptiva, liberal, y me parece que muchos de esos sectores hoy se están replanteando esa elección. Y eso se ve en la universidad, donde en un principio Javier Milei resultaba carismático o atractiva alguna expresión disruptiva, antisistema. Sin embargo hoy, cuando uno conversa con esos estudiantes por las aulas y les pregunta: “Bueno, ¿coincidís? ¿Estás de acuerdo con lo que plantea respecto a la universidad?” “Bueno, ya no me parece tan así”. “Estuve escuchando un poco más y no me resulta atractivo”. “Me preocupa”. “Si yo no tuviera la oportunidad de la universidad pública quizá no podría estudiar”, responden.

Y me parece que ahí también hay asiento de todo este cúmulo de personas que se sientan a escuchar las propuestas, las alternativas, y queda claro hacia dónde se puede ir a partir de las alternativas que hay a nivel nacional. Qué modelo de país uno quiere elegir y eso es lo que genera que tantos argentinos, argentinas, estén atentos, escuchen, replanteen. Bienvenido sea. El domingo que viene va a haber una segunda instancia de debate con otros ejes y es la mejor forma para elegir: escuchando, conociendo y viendo qué propone cada uno

- ¿Le parece bien cómo está planteado el debate presidencial o le gustaría que tuviese otro formato?

- Sería muy interesante que tenga aún más ida y vuelta. Las exposiciones son unilaterales y se acotan en un discurso planificado, armado, estudiado por los candidatos. El ida y vuelta te obliga a ser repreguntado, indagado con respecto a muchos de los temas que los vecinos, los argentinos discutimos todo el tiempo: ¿Cuál es tu posición con respecto a la universidad pública? ¿Cuál es respecto a la contaminación de los ríos? ¿Cuál sobre los trabajadores, los derechos laborales?, por mencionar algunos. Ahí se dieron los momentos más interesantes del debate y con ellos se ayuda a contrarrestar cuestiones que tengan que ver con la violencia o con atacar.

- ¿En qué Junín piensa? ¿Qué Junín le gustaría, más allá del que ya tenemos?

- No es una visión personal o individual, sino que tiene que ver con lo que uno construye en sociedad y particularmente lo que soñamos como espacio político. Hoy vemos un Junín que ha perdido referencia en términos de hacia dónde va como ciudad. Lo teníamos. Hablamos de cuestiones vinculadas a la producción, al empleo, al desarrollo integral, al turismo, al deporte, a la salud. Ese Junín referente del noroeste de la provincia de Buenos Aires ha ido perdiendo espacio. Y lo cierto es que tiene muchísimas condiciones para explotar su potencial. Recién hablábamos de una concreta: la universidad.

- ¿En qué modo propone hacerlo?

- Necesitamos afianzar el vínculo del municipio con la universidad en términos de potenciar a sus estudiantes a través de programas de pasantías, de acompañar a sus investigadores, de financiar y acompañar a los que tengan propuestas o iniciativas de base tecnológica. Ir a los graduados y ver de qué modo le pueden dar impulso y desarrollo a Junín. Tenemos cuestiones que nos posicionan de buena manera y muchísimo capital humano. Tenemos empresarios dispuestos a invertir. Tenemos una ubicación estratégica que nos da esa posibilidad. Tenemos la ampliación de recorrido del tren - un eje central que atraviesa la ciudad y que da mayores oportunidades… Con lo cual, creemos que Junín está para mucho más, que se desaprovechan oportunidades, y me parece que no se puede perder más el tiempo.

- ¿En qué modo ve usted que se desaprovecharon oportunidades?

- Hemos tenido, durante el gobierno de Macri, cuatro años de gobierno “alineado” como quien dice, y en nuestra ciudad no se notó. Uno en el Junín que imagina a veces deja de lado cuestiones básicas que tienen que ver con los servicios públicos, la atención de las calles, con la poda, con la seguridad (una cuestión que nos preocupa mucho)… Pero nos da la sensación de que no toma el intendente la responsabilidad de ponerse al frente de todas estas temáticas y siempre se está viendo cómo se elude esa responsabilidad, derivándolo para la provincia, para la Nación, cuando hay que ponerse al frente, tomar la aposta, tomar medidas y combatir.