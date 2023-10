La falta de lluvias genera pérdidas para el trigo y retrasa el maíz en Junín

Con un promedio de lluvias en Junín un 40% por debajo de lo normal -según datos del INTA, obtenidos por Democracia- y una sequía que no da tregua, el campo espera una caída en los rendimientos para el trigo, al tiempo que la escasez de precipitaciones retrasa la implantación del maíz, coinciden los especialistas y productores agropecuarios consultados.

Andrés Moutous, presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), manifestó a Democracia: "La situación es complicada, pese a que hay algunos avances en la siembra de maíz, pero con una humedad muy justa. Para seguir sembrando dependemos exclusivamente de las precipitaciones que puedan venir. También para el desarrollo del trigo. Y lo preocupante es que, de acá a diez días, no habrá lluvias, según se anuncia".

Por su parte, Gustavo Frederking, dirigente de Carbap, afirmó a este diario: "La siembra de maíz se cortó por la sequía, ya que la falta de humedad en los suelos evita que se pueda hacer el trabajo, se debe haber implantado un 70% de lo que se tendría que haber realizado a esta altura". Y advirtió: “De seguir esta situación, el productor tendrá que pensar en sembrar un maíz de segunda en diciembre, más que maíz de primera, aunque queda un periodo para poder sembrarlo".

Sobre la falta de lluvias, el ruralista expresó su desilusión: "Hablaban de que en septiembre ya entrábamos en una fase de lluvia por El Niño y la verdad es que no se vio, se vio una lluvia que ayudó un poco para poder sembrar maíz y nada más. Ahora hablan de que el 15 de octubre empezaría a llover, pero la credibilidad es poca y el productor confía cada vez menos en estas predicciones, porque no se da ninguno de los pronósticos que vienen diciendo".

Con respecto al trigo, alertó: "Estamos entrando en el periodo crítico, de floración, y falta humedad, por lo que el daño va a empezar a ser significativo cada día más y la merma del rendimiento ya es una realidad”.

"La ganadería va a estar aún más complicada, tengamos en cuenta que octubre es tal vez el mes donde más llueve en el año y por ahora no llovió. Ya no hay más que darles a las vacas, ya no hay más reservas, no hay más pasto", señaló.

“La siembra de soja se va a ir a una fecha un poco más tardía, para que, en principio, sea más segura", dijo.

Rosana Franco, presidenta de la Filial Junín de la Federación Agraria Argentina, expresó su preocupación por el estado de los cultivos frente a la escasez de lluvias. "En Junín algunos trigos están en buenas condiciones, otros necesitan lluvias. Lo preocupante es que está muy bajo el perfil de las napas para poder sembrar maíz. Y de persistir estos calores y vientos bastantes fuertes, de entre 30 y 40 kilómetros, producirán más evaporación y sequía”. Y la dirigente federada añadió que “la llegada de las altas temperaturas también agudizará la situación".

Informe técnico

Alejandro Signorelli, jefe del INTA Junín, afirmó a Democracia: "La situación sigue complicada, esta semana se reunió el comité de emergencia de Junín con participación del INTA, donde se elevó un informe técnico. Estamos casi un 40% por debajo del promedio de precipitaciones para lo que va del año".

En esa línea, manifestó: "A esto se le suma una mayor frecuencia de vientos, entre septiembre y lo que va de octubre. El combo de sequía, viento y temperaturas frescas afecta los cultivos de trigo. Actualmente, el trigo ya está macollado, en pocas semanas más va a emerger la espiga y ahí va a estar en un periodo crítico importante, que si no llueve seguramente se va a ver afectado el rendimiento".

Con relación al maíz, el ingeniero explicó: "Todavía estamos a tiempo para sembrar, porque el suelo todavía no está con una temperatura óptima para que la semilla germine, así que creo que, de acá a unas semanas, va a aumentar la intensidad de siembra".

Por último, sobre las lluvias afirmó: "Estamos a la espera, principalmente porque todavía hay una fuerte incidencia de vientos fríos desde el sur, que evita que llegue toda esta masa húmeda que va generando El Niño en nuestra región principalmente. Todavía hay como un desacople atmosférico".

Zona Núcleo

Las lluvias registradas en los últimos días cubrieron toda el área de la denominada región núcleo, pero no fueron suficientes para mejorar los problemas de déficit hídrico que atraviesa la superficie sembrada con trigo, indicó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Según la entidad bursátil, el promedio acumulado en la zona -que comprende el norte de Buenos Aires y el centro-sur de Córdoba y Santa Fe- fue de 5 milímetros (mm), cuando el cereal requería la caída entre 15 y 20 mm.

"Solo llovieron 4 a 12 mm, mejor en la zona oeste, pero peor en el este. El promedio de las 35 estaciones meteorológicas de la red GEA/BCR muestra un promedio de 5,3 mm. Solo superó los 10 mm en la localidad cordobesa de Bengolea, con 12 mm, mientras que en Monte Buey alcanzó los 10 mm", detalló la BCR.

Para los técnicos de la entidad, "lo bueno es que cumplió con lo que se esperaba desde el miércoles pasado y la tormenta alcanzó a toda la región; lo malo, fue demasiado poco" y agregaron que con este volumen de precipitaciones “el panorama no cambia, estira la agonía, seguimos viendo si puede haber alguna posibilidad para la próxima semana, pero la verdad es que no dejó el agua que se necesitaba para tener un cambio positivo y mejorar la situación”.

Cabe recordar que la falta de agua había llevado al 43% de los campos de trigo a clasificarse como regulares o malos, y el 70% de los cultivos se encontraba en el período crítico.

En cuanto al maíz temprano, que se encuentra en pleno proceso de siembra en la región, las lluvias mejoraron un poco el panorama, pero aseguran que todavía “no alcanza para salir a sembrar”.

"Para destrabar la siembra de maíz se estaban necesitando 15 a 20 mm por lo menos y se va a esperar otra semana. Hasta el 15 de octubre se va a sembrar”, agregaron los técnicos.