El municipio ordenó la destrucción de 360 caños de escape antirreglamentarios

El intendente Pablo Petrecca mostró a la comunidad los caños de escape antirreglamentarios secuestrados en diferentes operativos realizados en los dos últimos años, los cuales fueron compactados, en cumplimiento de la ordenanza 5970. Además, anunció diferentes medidas que tienen como objetivo principal reordenar el tránsito y "cuidar y proteger la vida de cada juninense".

Al momento de comunicar nuevas acciones, el jefe comunal dijo que su gestión tomó la decisión de que en los controles y operativos que desarrolla el personal de la Agencia Municipal de Seguridad Vial (AMSV) solo se detenga a motociclistas que circulen sin casco, para labrarles el acta correspondiente.

“También estaremos dando a conocer muy pronto beneficios impositivos para aquel que respeta y cumple las normas de tránsito, avanzaremos con la concientización en toda la comunidad, conjuntamente con el Departamento de Educación Vial, el Foro Municipal de Seguridad Vial y el grupo Estrellas Amarillas", anticipó.

Funcionarios de la cartera de Seguridad, agentes viales, autoridades policiales, vecinos, integrantes del departamento de Educación Vial y del Foro Municipal de Seguridad Vial acompañaron la compactación de estos caños de escape, retenidos en operativos realizados en los últimos dos años.

Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano municipal, expresó: “Desde el área de Control Ciudadano, la AMSV y el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) venimos trabajando desde hace varios años para hacer frente a esta problemática que causa molestias a todos los vecinos de nuestra ciudad como son los caños de escape antirreglamentarios, los cuales fueron secuestrados en distintas oportunidades por personal municipal en conjunto con las fuerzas policiales”. Luego, remarcó a nivel normativo que “existe la ordenanza 5970 que ordena el decomiso de estos caños de escape y la destrucción de los mismos para que no se vuelvan a utilizar”.

Seguidamente, Olmedo remarcó que “fueron años de mucho esfuerzo y trabajo muy duro, vamos a seguir trabajando porque somos conscientes de que todavía existen y están dando vueltas y vamos a dar todas las respuestas del caso para solucionar este problema”.

A su turno, el intendente Pablo Petrecca declaró que “la realidad nos indica que hubo un desorden en materia del tránsito por distintas razones, el tema de las picadas ilegales es una cuestión por la que permanentemente trabajamos, cuando asumimos a fines del 2015 existía una horda bastante importante de motociclistas que practicaban estas carreras ilegales y cometían ilícitos, pudimos resolverlo en ese momento y lo vamos a hacer ahora también”.

“Ordenamiento del tránsito”

“Esto tiene que ver con el plan de ordenamiento del tránsito y la necesidad de llevar tranquilidad a nuestros vecinos, y esta compactación de 360 caños de escape antirreglamentarios es fruto de un trabajo constante y permanente de la AMSV con la policía bonaerense, secuestrados en los últimos dos años”, expuso el jefe comunal y agregó:

“Las picadas se pueden realizar en el autódromo que está habilitado para eso, pero en el casco urbano y la ciudad está totalmente prohibido y seremos implacables en este sentido”. Asimismo, el alcalde afirmó: “Vamos a poner en vigencia un nuevo sistema de multas en la ciudad a partir del monitoreo y la videovigilancia, con las más de 460 cámaras existentes que estarán habilitadas para que los agentes puedan detectar infracciones a la Ley de Tránsito y aplicar la sanción mediante las fotomultas”. Y aseguró que “el fin que tiene el Municipio con esto no es la recaudación, sino que todos cumplamos con las normas y respetemos al otro, por lo cual todo lo recaudado estará dirigido a financiar el sistema de emergencias médicas y el SAME, como también a la infraestructura vial y el subsidio para el transporte público”.

Por otro lado, el Intendente anunció también que “queremos diferenciar entre el vecino que cumple con las normas y el que no, por lo cual tomamos la decisión desde la AMSV de no parar en ningún operativo a aquellas personas que circulen en motos y utilicen casco, para concentrarnos solamente en quienes no hagan uso del mismo porque lo primordial en todo esto es cuidar y proteger la vida de cada juninense”.

“Seguiremos trabajando y profundizando la campaña de concientización sobre seguridad vial mediante el programa ‘Voy Seguro’, el cual entra en los colegios y escuelas para charlar y sensibilizar a todos los chicos, adolescentes y jóvenes sobre la importancia del respeto de las normas de tránsito”, dijo Petrecca y remarcó el trabajo conjunto la Asociación “Estrellas Amarillas” en esto: “Permanentemente está junto a nosotros en esta campaña y forma parte de nuestro trabajo de concientización que desarrollamos con el Departamento de Educación Vial y el Foro Municipal de Seguridad Vial, que también seguiremos fortaleciendo para los fines mencionados”.

En otro orden, mencionó que “Junín crece y mucho del desorden en el tránsito que vemos en estos tiempos tiene que ver con el desarrollo de obras públicas que son muy importantes y beneficiosas para la comunidad en el mediano y largo plazo, aunque generen molestias ahora como la obra del paso bajo nivel, la intervención en Av. San Martín y Rivadavia, y la construcción de la rotonda en Av. Circunvalación”.

“También queremos premiar a aquellos que cumplen con las normas con importantes descuentos que se anunciarán en breve, pero sobre todo castigar a los infractores. Llevamos un tiempo importante y prolongado de educación, concientización y capacitación, ahora llegó el momento de aplicar sanciones para quienes no cumplan con las normas, sobre todo quienes realizan picadas ilegales y esta compactación de caños de escapes va en ese sentido”, finalizó Petrecca.