¿Gobierno ausente? Carta abierta al intendente Petrecca

Sr. Intendente Petrecca:

Una vez más, la ingratitud y la falta a la verdad han coincidido en su persona. Como intendente, usted es nuestro máximo representante, por eso considero que Junín no tiene por qué hacerse cómplice de esa conducta.

En ocasión de inaugurar un punto seguro, y junto al candidato a gobernador de su espacio político, manifestó: "Hoy nos hacemos cargo de la seguridad porque la Provincia está ausente, la Provincia abandonó a los municipios en materia de seguridad, hoy sólo paga los sueldos de los policías, el resto está a cargo de los municipios".

Me permito refrescarle la memoria.

A efectos de la seguridad, la ciudad se divide en 14 cuadrículas. Sin embargo, el ministro Berni le envió 20 patrulleros 0km a Junín hace unos pocos meses. ¡20 patrulleros para 14 cuadrículas! 18 se pusieron a rodar de inmediato y 2 quedaron como repuesto. Nunca antes un gobierno había cambiado la flota completa de patrulleros.

Además, envió 5 camionetas 4x4 para que la policía rural brinde seguridad en los campos. Además, el gobernador Axel Kicillof envió a Junín 3 Toyotas 4x4 para patrullar el distrito. Además, y como esos vehículos se rompen con el uso, Kicillof le mandó equipamiento y herramientas para el taller donde deben ser reparados.

Además, y como la seguridad es responsabilidad de la provincia, dispuso también un equipo de 8 policías para la reparación de los móviles policiales. El municipio tiene una persona en el taller, el resto es personal del ministerio y es pagado por el Gobierno de Buenos Aires, cuando la totalidad debería ser pagado por el municipio con lo recaudado por la Tasa de Seguridad.

Además, le envió un minibús que se usa para cuando hay allanamientos. Además, envió un camión con acoplado.

Además, envió un camión con carretón que sirve tanto para los allanamientos de vehículos como para el traslado de patrulleros cuando deben ser reparados. Además, envió un zamping para diversos usos.

Además, envió una grúa pesada para remolcar camiones que es necesaria, entre otras ocasiones, cuando hay siniestros viales y hay que despejar la ruta. Además, envió 32 millones de pesos para invertir en cámaras (esas que usted no se cansa de repetir que las compra el municipio). Si ese dinero se hubiera invertido como corresponde habría alcanzado para más de 500 cámaras.

De modo que no hubo en la historia de Junín un gobierno provincial que aportara tanto a la seguridad del distrito como lo hizo el de Axel Kicillof. Durante el gobierno de Vidal, que coincidió con su signo político, jamás se recibieron recursos que pudieran compararse con la lista anterior. Sin embargo, en medio de la campaña electoral en que para usted "vale todo", finge amnesia y le miente a todo el pueblo de Junín negando los cuantiosos aportes hechos por la provincia de Buenos Aires para la tranquilidad de nuestros vecinos.

Y no es tema de esta carta, pero exactamente lo mismo sucede en el área de Educación y Salud.

Sr. Intendente, ¡la interna local terminó! Usted ya no necesita justificar algunas malas decisiones tomadas en el área. Mire para adelante y trate de sostener lo logrado.

En las declaraciones a la prensa que empecé citando, se queja por la parte que el municipio pone en seguridad porque "eso es obligación de la provincia". Ahora cabe preguntarse: si el municipio no tiene parte de responsabilidad en la seguridad de los vecinos, ¿para qué tiene una secretaría de Seguridad que le cuesta plata a todos los vecinos y recauda más de un millón de pesos por día en Tasa Complementaria de Seguridad?

Creo que en lugar de llorar por recursos que supuestamente no le son suficientes debería aprovechar esta campaña para explicarle al Pueblo de Junín qué hace con el dinero que recauda en concepto de esa tasa que paga cada vecino y que supera el millón de pesos diarios. Gestionar la seguridad no es sacarse la foto cuando se esclarece un caso y echarle la culpa a la provincia cuando algo falla. Si es responsable, es responsable de todo; si no, no salga en la foto.

Porque si, como usted dice, "el gobierno de la Provincia solo paga los sueldos de los policías"; y si, como aquí recordamos, el Gobierno de la Provincia aporta móviles, herramientas, equipamiento, personal para los talleres, cámaras de seguridad, etc. ¿qué hace con más de 1 millón de pesos por día que recauda con la tasa de seguridad?

¿A cuál debemos considerar como "gobierno ausente": al de Kicillof o al suyo, intendente Petrecca?.

José Bruzzone: Presidente de la Comisión de Seguridad del HCD Junín.