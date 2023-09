Arata impulsa el balizamiento de la pista del Club de Planeadores para tener vuelos las 24 horas

La candidata a intendenta Valeria Arata mantuvo diversas reuniones en el marco de las gestiones que viene realizando para que la ciudad de Junín vuelva a tener una pista operativa las 24 horas para los vuelos sanitarios. En este marco, Arata mantuvo una reunión con la titular del ANAC Paola Tamburelli y con la Unidad de Procuración del Cucaiba de Junín.

En el caso de la reunión con Tamburelli, analizaron la situación de las dos pistas con las que cuenta la ciudad, tanto la del Aeródromo y como la del Club de Planeadores. En ese análisis, los técnicos del organismo regular del sistema aéreo argentino explicaron que la mejor opción para garantizar vuelos durante las 24 horas es el balizamiento del Club de Planeadores.

Según explicaron, las instalaciones y los servicios que brinda el Club de Planeadores son óptimas para operar los vuelos sanitarios. La única inversión que se debería hacer es la del balizamiento, sobre todo ahora que el Club cuenta con abastecimiento de combustible, algo que el aeródromo no ofrece.

Al respecto, Arata explicó que “no se trata de una decisión sencilla. Hay que escuchar a quiénes saben. Por eso estoy manteniendo diferentes reuniones para gestionar la mejor solución. Por un lado, tenemos que abordar una solución a los vuelos sanitarios y por otro lado está la cuestión de volver a tener un aeródromo operativo para todo tipo de vuelos. De acuerdo a la opinión de los expertos en la materia, con el balizamiento de la pista del Club de Planeadores, los vuelos sanitarias pueden operar durante las 24 horas y de esa forma se da solución a esta problemática”.

Por otro lado, Arata indicó que “en cuanto a poner en funcionamiento el aeródromo la situación es diferente, porque se trata de hacer una obra de otras dimensiones, como la que planteó nuestro querido Mario Meoni. Se debe extender la pista por lo menos 500 metros más, se debe repavimentar, se debe balizar, se debe volver a instalar un servicio de combustible. Por lo tanto, la solución efectiva y rápida es el balizamiento de Planeadores”.

En este marco, Arata se reunió con el equipo del Hospital Interzonal Abraham Piñeyro que realiza los operativos de ablaciones. Luego de esa reunión, la Licenciada en Enfermería, Mariana Parrucci, sostuvo que “nosotros, desde el HIGA Junín, y principalmente como representantes de la Unidad de Procuración, le hemos solicitado en varias ocasiones audiencias al señor intendente, pero nunca nos convocó. Desconocemos los motivos, pero nunca nos recibió”.

Además agregó que “nos quisimos reunir para explicar la importancia de tener el aeródromo en condiciones. Sabemos que el aeródromo es provincial pero que está bajo la responsabilidad del municipio. Y es un lugar muy importante porque de estar en las condiciones que debería, el aeródromo facilitaría el despegue y la llegada de los vuelos sanitarios que siempre necesitamos en los operativos de ablación de órganos”.

“Lo que en esta oportunidad nos llama poderosamente la atención es que a raíz del reclamo de familiares de pacientes que han necesitado de un trasplante, nos enteremos por los medios que el intendente prometió repavimentar el aeródromo”, afirmó Parrucci.

Además, la licenciada en enfermería dijo que “nosotros lo que pedimos es que se tome con seriedad el tema, porque acá no se trata de tirar un poco de cemento para la foto, se trata de realmente invertir para una verdadera puesta en funcionamiento del aeródromo”.

“Dudamos del municipio y del intendente, porque en su momento le solicitamos que colabore con el Club de Planeadores para iluminar su pista y tampoco fuimos escuchados. Hoy los vuelos sanitarios están llegando al Club de Planeadores, pero de noche no se puede utilizar porque no la pista no tiene iluminación y esta iluminación se logra con la compra de balizas y accesorios que no requieren de una gran inversión”, aseguró Mariana Parrucci.

Por último, dijo que “entonces lo que deducimos es que, si no quiso colaborar para iluminar la pista, que, repito, es de un costo irrisorio para un municipio, cómo ahora dice que va a repavimentar el aeródromo. Suena a una promesa de campaña y si es así nos parece algo completamente irresponsable”.