Crecen las consultas para acceder al crédito de Anses para trabajadores

A una semana del inicio del programa de préstamos de Anses para trabajadores en relación de dependencia, desde la UDAI 1 y 2 de Junín ya comenzaron a recibir a las personas que resultaron beneficiadas y que en el término de una semana podrán tener depositado el dinero requerido en su tarjeta de crédito.

Vale destacar que el trámite se inicia solamente de manera virtual a través de la página Mi Anses y los datos son validados por la entidad bancaria donde la persona tiene la Tarjeta de Crédito asociada a su cuenta sueldo. Esta validación tarda 72 horas y, si es exitosa, envía un código al Mi Anses del interesado con el cual, recién ahí, puede ir a Anses para gestionar el préstamo.

Lo acreditado solo puede usarse para consumo o para cancelar una deuda bancaria.

Validados

Lucía Astudillo, titular de la UDAI 2 de Anses en Junín, en diálogo con TeleJunín explicó todos los pasos que la persona interesada en acceder al crédito debe dar para obtenerlo.

Por otra parte, en la UDAI 1, a cargo de Carolina Echeverría, ya se han validado 20 códigos para préstamo y en la UDAI 2, unos 12 códigos, lo cual es un avance importante teniendo en cuenta que la entidad bancaria tarda 72 horas en hacer una validación. Pero una vez lograda, a la semana ya tiene el dinero depositado en su cuenta.

Para explicar la nueva propuesta de Anses, Astudillo hizo referencia a los beneficios de préstamos, que comenzaron con los jubilados y pensionados y ahora la iniciativa alcanza a trabajadores en relación de dependencia.

“Anses viene ya con un sistema de créditos para jubilados y pensionados desde hace unos años, y en los últimos meses hubo una ampliación de los montos hasta 400 mil pesos para jubilados y pensionados, y en el caso de beneficiarios de pensiones no contributivas o PUAM hasta 150 mil. Veníamos trabajando con un sistema de turnos para créditos para esta población a una tasa del 29 por ciento de interés anual, la más baja del mercado sin dudas”, recordó.

“Eso tiene que ver con fortalecer el poder adquisitivo, del sector pasivo, más allá de los aumentos que por ley ya se tienen y refuerzos que ya veníamos dando, para ese sector todavía se requiere de nuestro acompañamiento y asistencia”, apuntó.

Según lo explicado, respecto a los préstamos para trabajadores que no estén tributando ganancias y que no superen los 700 mil pesos mensuales, este trámite en particular, a diferencia de jubilados y pensionados, es virtual. Se inicia por la página de Anses, mediante la Clave de la Seguridad Social de cada uno, o puede acercarse a la oficina de Anses a tramitar la clave o hacerla desde la página también.

“Se inicia por esa vía, van pasando distintos pasos que tienen que ver, en principio, que es fundamental que la persona que esté trabajando en relación de dependencia tenga una cuenta sueldo en un banco y que tenga una tarjeta de crédito de ese banco asociada a esa cuenta sueldo”, señaló Astudillo.

“Cuando ingresan a la página respectiva de Anses les van a solicitar esos datos. Si cumplen los requisitos de ingreso, van a ir avanzando en el trámite. El préstamo es de hasta 400 mil porque tiene relación con los ingresos que uno tiene. Como Anses no puede cobrar más del 30 por ciento de los ingresos, el monto al que van a acceder depende de los ingresos de cada uno”, dijo.

“También depende de las opciones que elijan: 24, 36 o 48 cuotas fijas a 50 por ciento anual de interés, que aún sigue siendo muy baja respecto de las tasas bancarias”, acotó.

Autorización bancaria

Continuando con los pasos vía internet la persona avanza en el trámite, solicita el monto, la cantidad de cuotas y se inicia esa solicitud de crédito.

“El banco tarda 72 horas en acreditar todos estos datos, en autorizar. Pasado ese tiempo le llega un código por la misma vía, la página Mi Anses, a la que se accede con la Clave la de Seguridad Social, y ahí sí se tiene que acercar a la oficina de Anses sin turno previo con ese código y su DNI”, explicó Astudillo.

“Esa es la forma que tenemos de validar la identidad y de evitar cualquier estafa que pudiera hacerse en nombre de otra persona – aclaró la entrevistada-. El trámite dura un minuto promedio, se carga el código y se acepta el crédito. De ahí tienen una semana para que le depositen el dinero en la tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo, es decir, es un dinero que va a utilizarse o para cancelar deuda bancaria o para consumir en la tarjeta de crédito”.

Lucía Astudillo volvió a reiterar que ese beneficio era solo para “mejorar el poder adquisitivo de las personas, con desendeudar a quienes tengan deuda bancaria cuyas tasas son diferentes a las que se proponen en este caso, y sobre todo tiene que ver con generar consumo”.

“No es un dinero que uno pueda utilizarlo para ponerlo en un plazo fijo, por ejemplo. Tiene que ser para consumo en la tarjeta de crédito. Se le va a ir descontando de su haber de acuerdo a la cantidad de cuotas que uno elija”, apuntó.

Paso a paso

-Contar con la Clave de la Seguridad Social: las personas que aún no la tengan podrán crearla en el momento, desde su computadora o celular, en el sitio web de Anses.

-Ingresar a la web o aplicación Mi Anses (web y app) en el horario de lunes a viernes de 10 a 20 con el número de Cuil y la Clave de la Seguridad Social.

-Elegir la opción Créditos trabajadores en relación de dependencia.

-Generar la solicitud en el aplicativo Mi Anses y elegir el monto y la cantidad de cuotas del crédito a solicitar.

-A los días se les va a enviar un SMS o notificación al teléfono celular, para reingresar al aplicativo Mi Anses, en el que se les otorgará un código.

-Acercarse con el código a una de las oficinas de Anses a completar el trámite sin turno y con DNI de la persona que lo va a tramitar (debe ser antes de que pasen los 10 días de recibido el código).

-Una vez que la solicitud haya sido aceptada, en los próximos 7 días hábiles se acreditará el monto solicitado en la tarjeta de crédito que haya sido elegida.

-Los créditos a trabajadores de $400.000 no tienen fecha de caducidad por el momento.