Inauguraron una nueva delegación de la Superintendencia de Salud de Nación

A la mañana de ayer inauguraron una nueva delegación de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, en calle XX de Septiembre 174 de nuestra ciudad.

Presidieron el acto el gerente de Delegaciones de la SSSalud, Daniel Spadone y el delegado de la Superintendencia en Junín, Víctor Rivera, la diputada provincial Valeria Arata, acompañados también por el delegado del Ministerio de Trabajo de Nación en Junín, Fernando Burgos.

En la oportunidad Víctor Rivera destacó el logro obtenido para Junín, por iniciativa del superintendente Daniel López (a nivel nacional), del gerente de Delegaciones, Daniel Spadone, y de la diputada Valeria Arata, quien hizo las gestiones necesarias para ello.

Por su parte Daniel Spadone mencionó que no eran muchas las sedes de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación en el interior de la provincia de Buenos Aires, siendo esta la cuarta. Agradeció también al Ministerio de Trabajo por el espacio físico cedido para que funcionara dicha delegación de la Superintendencia.

“Hemos tratado de llevar la Superintendencia al interior porque si bien todos los trámites se pueden hacer con un teléfono inteligente, hay gente que no es nativo digital y necesita la atención personalizada y otros que no nos gusta la tecnología demasiado, hay cosas que se hacen con planillas y demás y esto es un acercamiento para la gente”, explicó.

Según lo explicado por Spadone, la Superintendencia regulaba y controlaba todo lo que eran las obras sociales y las prepagas. “Todo aquel que crea que no le están dando una prestación, o se la están dando en un porcentaje menor al que corresponde puede acercarse a esta Delegación”, apuntó.

“Es muy importante sobre todo en esta zona donde hay tantos empleados rurales, de comercio, etc. y que hay mucha gente con monotributo social, tienen derecho a una obra social. Es decir cuando uno se inscribe automáticamente le sortean una obra social, pero mucha gente eso no lo sabe y hay que darse de alta. A veces las obras sociales son reticentes a dar el alta entonces, cuando eso pasa, el trámite lo hace la Superintendencia de Salud. Si uno no está de acuerdo con la obra social que tiene, uno puede hacer un cambio de obra social una vez al año”, dijo.