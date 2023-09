Caso Zapata: "Sus hijos están pidiendo por él y no sabemos cómo contenerlos"

Mientras avanza a paso firme la labor judicial y del personal policial de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Junín, la familia de Pablo Daniel Zapata pide y exige justicia, organizan una marcha para este próximo viernes. "Esto que ocurrió no se lo deseamos a nadie, tenemos la pérdida de nuestro hermano, el héroe de la familia, una persona a seguir verdaderamente", comentó Juan Zapata, hermano de Daniel.

Además destacó como fueron los acontecimientos del homicidio, "lo que estamos pasando fue horrible, a mi hermano lo confunden con una persona cuando iba en el auto junto a su familia, iba a cortarse el pelo pero cuando dobla en Intendente de la Sota y Pastor Bauman, lo empezó a seguir una moto con dos sujetos, lo siguieron hasta alcanzarlo en las vías camino a la ruta 65, allí le impactan dos tiros sin tener nada que ver".

Por su parte, Juan destacó que tras los disparos su hermano "aceleró el auto para proteger a su familia. Fue un héroe verdadero, salvó a su familia, hizo lo que pudo con su dolor hasta que no pudo más y llamó por teléfono al resto de la familia. Lo asistimos con mi hermana y lo llevamos con vida hasta el hospital, el impacto le produjo daño en los órganos y una pérdida de mucha sangre".

"El auto lo había comprado un día antes, estaba muy contento de llevar a su familia a pasear, pero le duró un día. Estamos desbastados, sus hijos están pidiendo por él y no sabemos cómo contenerlos al igual que su mujer", lamentó. Y agregó "a mi hermano lo conocían por todos lados, jugaba al tejo, era nuestro ejemplo a seguir, como lo es mi Papá que nos enseñó a trabajar, estoy de pie por mis padres pidiendo que me resistan esto".

Sobre la confusión del hecho, Juan Zapata destacó que "lo confundieron por el auto que manejaba y por el aire de parecido a la persona que buscaban. Estos tipos son lacras que no deben pertenecer a esta sociedad. Igual es una locura matar a alguien de esa manera, nos preguntamos ¿qué está pasando en Junín?, le quitaron la vida a mi hermano, arruinaron a toda una familia.

En cuanto a la búsqueda y detención de los culpables, Juan destacó "agradezco a la policía y a la Jueza por el accionar, pero a veces me desbordo, salgo a recorrer pero no doy más, no me puedo mantener física ni mentalmente, quiero a mi hermano conmigo, pero no lo voy a tener más, quiero justicia, le pido a Dios y no quiero llegar a tener que hacer justicia por mano propia, (entre lagrimas) destacó.

Marcha de mañana

Su hermana Natalia Zapata destacó que tuvieron que posponer la marcha, "iba a ser el martes, pero mi papá estaba descompuesto y mi mamá tenía la presión alta, queríamos que estén presentes, este viernes vamos a ir con pancartas a las 18 horas y vamos a recorrer las calles, queremos que paguen los culpables".