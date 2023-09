El municipio presentó la nueva ruta turística en el barrio "Las Morochas"

Se llevó a cabo la presentación de un nuevo atractivo turístico para la ciudad, ayer, en la plaza ‘Los Trovadores’ (Chile y Winter), se trata de la ruta turística donde miles de vecinos de Junín y de la Región se acercaron para ser parte y disfrutar de las diferentes propuestas.

En este marco, se realizó un recorrido con guía por los principales atractivos del barrio, además hubo una muestra fotográfica del grupo Fotonoba y bailes árabes de alumnos y alumnas de la Academia “Samira”. Desde la Subsecretaría de Turismo del Municipio señalaron que esta ruta ofrece la posibilidad de recorrer la ciudad sin guía, con mapas que indican los puntos de interés para valorar y ofrecer dicho patrimonio a los turistas.

Al respecto de la actividad, Luis Bortolato, subsecretario de Turismo, expresó: “La idea de todo esto es poner en valor este barrio, la importancia de la historia que tiene y lo que se ofrece a los vecinos también, un barrio que tiene una bohemia, una cultura, una historia, y una impronta para todo lo que es Junín, en el arte, en el deporte, la gastronomía y en la institucionalidad”.

Haciendo referencia a la actividad, el Subsecretario explicó: “Una ruta turística es un producto turístico que atiende a las necesidades de un turista que viene solo, que no viene acompañado por un guía y que tiene la posibilidad de recorrer un determinado sector de la ciudad por sí mismo, dentro de este recorrido tiene un mapa que le indica por dónde desplazarse y cada uno de los puntos donde hay atractivos y dentro de este producto está la información”.

“Esto es importante como producto para los turistas, para que puedan conocernos, pero también para nosotros, para los juninenses, entender que tenemos un patrimonio muy importante del cual los turistas le dan un valor muy fuerte y nosotros tenemos que actuar como verdaderos anfitriones, saber lo que tenemos para poder ofrecerlo, y una de ellas es la ruta turística que estamos presentando hoy, perteneciente al barrio Las Morochas”, completó.

Cinco recorridos

A su vez, Bortolato informó que “hoy ya son cinco las rutas turísticas ofertadas, tanto en un plano que uno lo puede retirar en la oficina de informes del Gobierno de Junín, ubicada en Bartolomé Mitre 16 o en La Laguna de Gómez, todos los días estamos atendiendo, o bien desde la página web junin.tur.ar, ahí están todas las rutas turísticas”.

“Está la ruta turística de Eva Perón, la ruta turística de la Avenida San Martín, la ruta turística de los Edificios Emblemáticos, la de Los Verdes y la que estamos presentando hoy que es la del barrio Las Morochas, tenemos un Junín con mucha historia”, detalló.

Para cerrar, el funcionario destacó la relevancia que toma poner en valor diferentes lugares de la ciudad y expuso: “Esta plaza es un fiel ejemplo de la importancia de la cultura y de la historia de este barrio en particular y de Junín, el turista es un turista que viene ansioso de conocer nuestra identidad y para nosotros es fundamental darle el valor que realmente se merece cada uno de los rincones de Junín como partido, no solamente como ciudad”.

Por otro lado, Cheli Letieri, representante de Fotonoba, quien estuvo presente en la actividad exponiendo fotografías, agradeció la convocatoria al Municipio y manifestó: “Es un placer que nos hayan invitado a estar acá, que además precisamente es mi barrio, el que me vio nacer y crecer; la idea del grupo FOTONOBA fue hacer recorridos por los distintos barrios de Junín, casualmente cuando el Municipio decide inaugurar esta ruta nosotros teníamos hechas ya la fotografía a partir de un proyecto como grupo, el recorrido de este barrio lo habíamos cubierto”.

“Lo que tratamos de mostrar desde el punto de vista artístico, es lo que nosotros pudimos captar del sentimiento turco, en este barrio se confunden los olores de asado y torta de trigo, hay mucho por conocer, por aprender, es grandioso que pongan en valor todo esto”, declaró.

Seguidamente, María Sol Tonellotto, guía de turismo, señaló que “es muy bueno que se pueda realizar este tipo de recorridos en la ciudad, así tanto la gente local como la del barrio o los turistas que vengan de afuera y desean hacerla puedan conocer más sobre la historia que tiene para ofrecer Junín, es fantástico también para nuestra profesión tener este tipo de espacios”.

Testimonios

Cientos vecinos de Junín y de diferentes lugares del país estuvieron presentes participando de la actividad. Mónica, de Capital Federal, expresó: “Vinimos con una amiga a conocer Junín, estuvimos en un evento y aprovechamos también llegar ayer para disfrutar más temprano de todo lo hermoso que tiene Junín para mostrar, que no conocíamos”.

“Me parece una movida increíble, nos enteramos en la Oficina de Turismo de esta actividad y decidimos cortar un ratito nuestro paseo para venir a participar de lo que es la difusión de la cultura árabe, que es algo que nos encanta, poder compartir también las actividades que hace cada persona desde su saber es muy lindo, Junín es hermoso”, valoró.

A su vez, Sandra, de Capital Federal se mostró contenta por participar de la actividad y dijo: “Me pareció genial la propuesta, interesante también como muestran los juninenses su lugar, nos contaron sobre otras rutas turísticas, y hoy nos encontramos acá y aprovechamos de esta nueva, y nos encantó, al igual que toda la ciudad”.

Por otro lado, Marta, vecina del barrio, mencionó que “en la muestra fotográfica hay fotos de casas que yo conozco, me llamó la atención porque son casas antiguas que están bien cuidadas, esta idea de poner en valor el lugar como ciudadana juninense me parece muy buena, trae muchos recuerdos”.

Otra de las vecinas del lugar, Alicia, señaló que “este tipo de actividades me gustan mucho, porque en Junín si no hacen algo como esto, que integre a todas las edades, no hay muchas opciones, las personas grandes que quizá no nos podemos movilizar mucho llegamos a esto que nos traen a los barrios y nos encanta, hay ritmos que no podemos seguir ya, y esto me interesó porque iban a estar la feria presente también”.

Para finalizar, Laura, vecina juninense, resaltó: “Es un lugar muy lindo para poder recorrer el barrio Las Morochas, es un lugar que se está revalorizando, al igual que las nuevas rutas turísticas que se están haciendo acá en Junín, es una propuesta que es realmente concurrida, Junín tiene muchos barrios con mucha historia”.