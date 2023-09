Una historia de lucha y resiliencia

En diálogo con TeleJunín, Santos Riera comentó cómo surgió la idea de su libro “Mi lado bueno”. “Comenzó como una escapatoria de resiliencia a todo lo que me estaba sucediendo tras mi ACV en el 2018. Me puse a escribir buscando hacer un libro que le sirva a las personas. Desde que me ocurrió esto nunca paré de preguntar, leer y aprender cómo sobrellevar las diferentes situaciones, la información del libro se fue gestando por ser metiche, preguntón, e investigar sobre el tema", destacó.

Además, Riera comentó detalles del libro, "se cuenta experiencias mías y de compañeros que compartí durante siete meses en la rehabilitación, cenábamos juntos, merendábamos, estábamos siempre y siempre fui de preguntar.

Finaliza la XIX Feria del Libro

En su sexta y última jornada, la feria ofrece un interesante cronograma que inicia durante la tarde. El cierre estará a cargo de Juan José Becerra con la charla, "Ser de un lugar" a las 19, en el auditorio democracia.