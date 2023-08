Perfil, ideas y propuestas de los candidatos de Milei a intendente en los partidos de la Región

Los candidatos a intendente en los distritos de la Región, representando a La Libertad Avanza, vienen de distintos y variados sectores: hay dos ingenieros agrónomos, un policía, un profesor y empresario, un empleado municipal y un abogado.

En el caso de Junín, el candidato a intendente es Javier Souto, empleado municipal del Gobierno local. Fue candidato a concejal en las elecciones de 2021 por Juntos por Junín, representante de José Luis Espert a nivel local.

Lejos de mostrar una contradicción entre lo que plantea Milei sobre el achicamiento del Estado y su trabajo como empleado municipal, Souto explicó que conoce muy bien las necesidades de cada barrio porque anduvo veinte años en una máquina.

“Lo ayudé a Petrecca en 2015, no se hicieron las cosas que había prometido, entonces, no criticamos, pero nos comprometimos a hacer. Y en 2021, quedamos como tercera fuerza en Junín, sacamos una buena cantidad de votos”, recordó en una entrevista con TeleJunín.

En esta oportunidad, el resultado fue incluso mejor que en 2021. Es que si bien en Junín, el actual intendente Pablo Petrecca, ganó las PASO con el 37,11 por ciento de los votos (18.296) y en segundo lugar quedó Valeria Arata, Unión por la Patria, con el 29,86% de los votos (14.711), el tercer lugar, fue para Javier Souto con el 17,81% (8778 votos).

Y Souto se entusiasma con ser intendente por la lista que acompaña a Milei. “La gente quiere un cambio y que se termine esta Argentina”, remarcó en diálogo con Democracia y aseguró que “Junín está atrasado veinte años”, ya que “no hay turismo ni se genera empleo”.

El espacio libertario tiene un local en Saavedra 159 -están por abrir otro en calle Rivadavia- y una camioneta ploteada con la figura de Milei. “Paré en un local, en el centro, y los chicos se venían a sacar fotos con la camioneta, a los vecinos les gusta Milei y en cada barrio que visitamos, los vecinos quieren algo distinto”, afirmó y añadió: “Hoy, el jubilado no llega a fin de mes, el laburante hace la changa para poder comer una vez al día, no dos veces. La gente se cansó de todo eso y nosotros queremos aportar nuestro grano de arena para que Milei sea el próximo presidente y que haya un cambio”.

Por último, remarcó que están captando a la gente que se cansó de la mentira y que el Gobierno te dé un plan social y vivas de rodilla. “Nos merecemos vivir dignamente”, consideró y afirmó que: “achicar el Estado significa dejar de mantener ñoquis”.

Chacabuco, ingeniero agrónomo

En Chacabuco, el candidato a intendente de La Libertad Avanza está dedicado enteramente a la actividad privada. Se trata de Luis Tedesco, ingeniero agrónomo, productor agropecuario y asesor y consultor de empresas.

Fue el candidato a intendente por el sector de Milei con mayor porcentaje de votos de la Región, con el 18,93%. Sobre su posicionamiento a nivel local, Tedesco explicó que desarrollaron un plan de trabajo que cuenta con cuatro ejes. El primero de ellos habla de la transparencia; el segundo de la generación de datos para conocer mejor la realidad; el tercero está relacionado con el capital humano; y el último, tiene que ver con el desarrollo económico con la implementación de la economía circular y la bioeconomía.

“Evidentemente el apoyo que recibimos fue genuino y es el mismo análisis que hacemos a nivel nacional. Queremos otra cosa, queremos otra manera de hacer política y de trabajar”, resaltó y aseguró que “decir que el nuestro fue un voto bronca, es subestimar a los votantes. La gente está cansada de lo que vivimos hasta ahora y quiere un cambio”.

En Lincoln, un profesor y empresario

En suelo linqueño, los libertarios buscan llegar a la intendencia a través de un profesor y empresario. Se trata de Fernando Luján, profesor de informática y matemáticas en la Escuela de Educación Media N° 2 y dueño de la empresa PC-Ok.

“Para los que dicen que no tenemos un plan y que vamos a improvisar les digo que esto es sólo una de las nueve propuestas de gobierno que ya tenemos y que harán que Lincoln esté en la vanguardia de las comunidades”, aseguró la sorpresa de las PASO.

Así, tras obtener más de 2.800 votos, aseguró que “si tengo la suerte de ser elegido intendente de este maravilloso pueblo me comprometo a no dejarte sin trabajo, y no solo eso, voy a tratar con todos los recursos que cuente y estrategias, para que el salario de ningún trabajador esté por debajo del Mínimo vital y móvil”, manifestó.

Y explicó que, para ello, reducirá las Secretarías de gobierno a solamente cuatro, agregando la de Capital Humano que consta de cuatro Direcciones: Niñés/Adolescencia - Trabajo - Educación/ Cultura - Salud). “Ese dinero ahorrado, del pago a funcionarios, se volcará directamente al sueldo de los empleados”, aseguró.

También, entre sus propuestas se encuentra eliminar los cargos de subsecretarios; concursar todos los cargos de director y crear una cooperativa local con inclusión de cada uno de los pueblos del distrito.

En Rojas, un dirigente del campo

En el distrito rojense, si bien el triunfo de Román Bouvier fue contundente, Alberto del Solar Dorrego, de Libertad Avanza, llevó a cabo una destacada elección logrando convertirse en el segundo candidato más votado con el 13% de los votos.

Se trata de un conocido ingeniero agrónomo y actual presidente de la Sociedad Rural de Rojas. Entre otra actividad política, fue candidato a concejal por Cambiemos en Rojas y también estuvo a cargo del equipo vial municipal de Junín en 2019.

“Hay que empezar con un nuevo país; para eso hay que virar 180°”, expresó y aseguró que las ideas de Milei son “disruptivas para romper el modelo”. En ese sentido, sostuvo:

“Me parece indiscutiblemente necesarias para cambiar este rumbo de fracaso y decadencia”, y agregó “para lograr eso hay que trabajar y acá no pasa, la cultura del trabajo quedó a un costado, y la gente espera que el Estado nos mantenga. Ese es el gran dilema y ahí estoy con Milei”.



En Bragado, un abogado

En el distrito gobernado por Vicente Gatica, el abogado Gustavo Arabia obtuvo el 12% de los votos. Y, en la localidad de Irala fue el más votado, donde el corte de boleta prácticamente no existió.

Con respecto a su lista, señaló que está conformada por personas que vienen del sector privado, excepto Sabrina Gulino, que trabaja para el Gobierno bonaerense y destacó que ninguno de los integrantes de la lista habían sido candidatos con anterioridad, salvo Daniela Monzón, quien previamente fue concejal.

Así, el candidato a intendente por Libertad Avanza mencionó que eligió estar en este espacio porque “Milei despertó un montón de gente y me representa cada vez más”. Además, agregó que “las ideas que está pregonando son claras. Vine a tratar de defender las ideas de la libertad, de la propiedad, la vida y la familia”.

“Somos el único espacio que defiende la eliminación de retenciones”, destacó y agregó: “Los privados van a saber invertir ese dinero en actividades que van a generar mejor actividad económica que el malgasto que hace el gobierno con esos fondos”.

En Viamonte, un policía

Si bien en el Distrito, Franco Flexas ganó ampliamente, Fabián Ismael Claudio de Libertad Avanza obtuvo el tercer lugar con el 11,84% de los votos.

Claudio es policía. Trabajó como comisario inspector RA en Policía de la provincia de Buenos Aires y como secretario de Seguridad en el Gobierno de Junín durante el 2015 y el 2019.

“Tenemos ideas claras. En Viamonte, se votó por la continuidad, pero nosotros queremos un Distrito distinto. Queremos un General Viamonte liberal que acompañe a Milei en la reconstrucción de una Argentina próspera del primer mundo”.

En ese sentido, dijo que “la gente está cansada de no llegar a fin de mes, de no poder progresar en su pueblo y en su país. Hoy no se puede forjar un proyecto de vida claro y los jóvenes se están yendo para lograr todo en otro país”.

Alem, Arenales y Ameghino

En el distrito gobernado por Carlos Ferraris, Ramón Rafael Romero obtuvo 852 votos (8,2%) quedando muy lejos del 49,84 % del actual intendente y del 41,72% que cosechó Juntos por el Cambio, sumando los votos de las tres listas que disputaron la interna.

Por su parte, Jairo Lolli, en General Arenales, consiguió 1109 votos, frente a los 6299 obtenidos por las listas de Juntos por el Cambio, donde Érica Revilla fue la más votada con 3830 votos. Y, el espacio de Unión por la Patria se quedó con el segundo lugar con 2371 votos.

En Ameghino, por su parte, La Libertad Avanza no presentó candidato a intendente. A pesar de ello, el líder libertario cosechó el 16,31% de los votos como precandidato a presidente.