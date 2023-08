En Junín, el precio de los autos subió un 20 por ciento y faltan vehículos 0KM

El mercado de autos sufre un "freno importante" de ventas, las cuales cayeron un 70% tras la devaluación, que provocó una severa distorsión de precios, al tiempo que -coincidieron en las concesionarias locales consultadas por Democracia- las trabas a la importación por la falta de dólares complican el stock de vehículos cero kilómetros.

Gustavo Cibraro, gerente de ventas de Russoniello, afirmó a Democracia: “La incertidumbre tapó las ganas de que la gente compre. Hubo muy pocas consultas este mes y los vehículos, en promedio, subieron un 20% en pesos".

Y agregó: "No recuerdo un momento así en 40 años. La diferencia con otras crisis es que ahora no hay producto. Nuestras marcas se fabrican afuera, como Jeep, Dodge o RAM; la fábrica no tiene unidades y no entra nada a la agencia, porque el gobierno no autoriza la entrada de estos vehículos por falta de dólares".

"Mientras tanto no hay oferta, pero tampoco demanda. Tratamos de sobrevivir con el taller de la concesionaria oficial; también vendemos repuestos, aunque como todo, subieron de precio", expresó.

Lázaro Montero, de Patagonia Automotores, venta de usados, comercializa marcas nacionales como Volkswagen y Fiat. "Vendimos algo de usados, pero tuvimos que bajar nuestro margen de ganancia para no quedar parados. La gente busca más el precio. Nosotros hacemos que el cliente comprenda la realidad, que el aumento es constante y los precios se van moviendo. Sí respetamos los negocios preacordados", afirmó a este diario.

"La gente busca autos usados de 5 a 10 años de antigüedad, también piden por autos con patente municipal modelo de 2008 a 2012, preferentemente. Las metas cambiaron para los vendedores, hoy te conformás con menos, pero no podés parar de vender; tal vez se modifican los objetivos personales", dijo.

"Apuesto al crecimiento. De hecho, este es el último mes junto a mi socio y empezaré mi camino propio en Ruta 188, con un local llamado Multimarca Montero, a inaugurarse el sábado 2 de septiembre", anticipó.

Raúl Labrone, que comercializa vehículos marca Ford para Montanari, afirmó a Democracia: “Fueron semanas movidas en agosto, sobre todo después de la devaluación: suben y bajan los precios, tardan en fijar un valor. Prácticamente no hay operaciones en pesos, la gente compra en dólares".

Y añadió: "Hay pocas unidades. De hecho, hay marcas que tienen autos prácticamente terminados y, por falta de alguna pieza que no llega del exterior, las plantas quedan paralizadas. En el medio estamos los que laburamos todos los días, no alcanza igual. Lanzamos un producto hace un mes y otro en junio, pero la inestabilidad nos marca que no se venden fácilmente".

La automotriz Ford, que comercializa Labrone, realizó una fuerte inversión de tecnología en sus plantas para fabricar motores en 2024. "No se puede creer, con la plata que invirtió Ford en el país, que encima le pongan trabas. Nosotros no estamos mal, pero podríamos estar mejor, muchísimo mejor. Y eso da bronca", expresó.

Sobre la financiación, Labrone informó que queda una promoción vigente, de "4.000.000 de pesos a 12 meses, con una tasa del 49% para la compra de vehículos. La misma queda vigente hasta el próximo lunes", indicó. Y comentó que otra opción son los planes de ahorro, "se venden más que antes, la gente no sabe adónde ubicar los pesos y accede a cuotas de 150 mil o 200 mil pesos".

En el país, “sin precio”

El secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), Alejandro Lamas, afirmó: "Hoy no tenemos una lista de precios, que se basa en el promedio de las operaciones, que es lo que chequea el mercado, para sacar un promedio del valor de los autos usados".

Lamas alertó que falta una actualización de precios y señaló que "si bien el mercado no está totalmente paralizado, hay un freno importante en las ventas que cayeron 70% después de la devaluación".

Señaló que las terminales "marcan el rumbo de los precios todos los meses, pero ahora no lo están haciendo, porque también deben analizar su situación". "Ocurre que con la devaluación que le aumentan los costos en dólares, sumado a que a fin de mes vence el plazo del tope, para que los autos nuevos en venta no paguen impuestos, no se sabe a ciencia cierta cuál es la cotización de los autos" explicó.

El 31 de agosto vence el plazo trimestral para el tope de precios de $8,4 millones, para que los autos nuevos no paguen los impuestos internos sobre las ventas y debe ser actualizado por la AFIP.

Ese tope debería actualizarse según la inflación y el impuesto PAIS con el adicional del 7,5% que dispuso el gobierno para todos los productos importados de la industria que ingresan al país, tanto vehículos terminados como insumos o autopartes para las fábricas.

"El público consumidor se fija en los sitios de publicaciones de autos y ve que hay una distorsión de precios, y que para el mismo auto y modelo a veces hay diferencias que llegan al doble y confundido retrae operaciones", explicó el titular de la CCA. "Esa dispersión impacta en el mercado y tampoco hay oferta para recomponer los stocks", agregó Lamas, quien señaló que la situación "podría normalizarse en la segunda quincena de septiembre", cuando las terminales definan el precio de los autos nuevos, que sirven de referencia en el mercado de usados.

Lamas consideró que "como hoy no tenemos precios para los autos nuevos, que sirve de referencia para el de los usados, el mercado de los negocios se torna muy difícil en un contexto de inestabilidad de precios".

Hace casi dos meses que no ingresan vehículos importados

La importación de autos no registra operaciones desde hace casi dos meses, según las autorizaciones que administra el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) para esas operaciones de comercio exterior.

Las últimas autorizaciones fueron otorgadas a fines de junio para la importación de vehículos, que se pagan con dólares a precio oficial y que son importados por las mismas terminales automotrices que fabrican autos en el país, revelaron fuentes del sector automotriz.

Concesionarios de la marca Toyota expresaron que se están "facturando algunas Hilux cuya entrega tenemos garantizada por la fábrica antes de fines de agosto". "En cambio para los autos importados desde Brasil, como los modelos Corolla, Etios y Yaris, la única manera de vender es en diferido, con precio abierto hasta el momento de su entrega, y no ingresan desde fines de junio", agregaron fuentes de la asociación de concesionarios.

Directivos de distribuidores de los modelos de Fiat y Jeep afirmaron que se puede "garantizar la entrega de Fiat Cronos, porque la fábrica de Córdoba está entregando de manera normal, pero no hay disponibilidad de unidades importadas, ni siquiera las que son traídas desde Brasil".

Terminales automotrices señalaron que "las aprobaciones de SIRA para autopartes destinadas a la producción fluyen bien, si bien algunos proveedores están teniendo problemas por SIRA sin plazo de pago definitivo".

La Unión Industrial de Córdoba (UIC), una entidad muy crítica de las trabas que el gobierno va aplicando a la producción, señaló que "solo han estado saliendo SIRAS para autopartes".

El presidente de la UIC, Luis Macario, explicó que "si bien las restricciones están, hemos tenido contacto con funcionarios del gobierno que están tratando de agilizar aquellas que pueden ser más críticas y mostraron buena voluntad para trabajar conjuntamente, en el marco de las restricciones".