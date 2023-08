La suba del dólar sumó más inestabilidad a los precios y en Junín suspenden ventas

“Por el momento no hay precio certero”; “debido al momento de incertidumbre, hemos decidido suspender las ventas hasta nuevo aviso”; “por ahora no estoy tomando pedidos, se está hablando, como mínimo, de un aumento del 20%”; “los clientes que tienen que abonar los pedidos tienen un plazo de 12 horas, sino automáticamente se va actualizar”; “se suspenden las ventas hasta nuevo aviso”; “con el dólar de referencia a $700, la lista se fue un 30 por ciento arriba”; “yo apagué la tienda online, el aumento no nos deja trabajar, utilizo insumos importados y frenaron todo”.

Estas fueron, ayer, algunas de las respuestas más escuchadas de comerciantes y proveedores juninenses, a las que tuvo acceso Democracia, en una jornada signada por la incertidumbre por la devaluación llevada a cabo por el Gobierno tras el shock electoral y el triunfo de Javier Milei, que llevó el dólar blue a tocar casi los 700 pesos y el oficial, a 350 pesos.

Marianela Mucciolo, vicepresidenta de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó a Democracia: “Los comerciantes y empresarios están desesperados, algunos comercios analizan si cerrar unos días, las tiendas virtuales suspendieron las ventas, los proveedores no pasan precios o pasan precios con aumentos diarios”. Y expresó: “Cada uno de nosotros está esperando que pasen los días para ver si la situación encuentra un equilibrio”.

Además, alertó sobre la caída del poder adquisitivo, que repercute negativamente en las ventas. “Se vive un panorama de incertidumbre, es lo que escucho de comerciantes e industriales. En mi caso, pedí precio de la materia prima (joyas de plata) y no me lo pasaron, es que la materia prima está atada al precio del dólar”.

“Otro colega, que vende alimentos, me decía ‘qué hago con el pollo, con la carne, con los alimentos, tengo que vender y no sé si voy a poder reponer’”, contó.

“Jornadas frenéticas”

En diálogo con Democracia, Jorge Pereira, gerente comercial de Naldo Lombardi en la sucursal céntrica de Junín, se refirió a los movimientos comerciales: "Las jornadas del sábado y del lunes (ayer) fueron frenéticas, tuvimos ventas y consultas por encima del 30%, mucha gente queriendo venir a comprar para ubicar los pesos o congelar el valor en cuotas. La gente sabe que se viene una actualización de precios”.

Y agregó: “En cuanto a los aumentos del inicio de semana, por ahora solo se sacaron algunas promociones, los precios se mantienen con respecto a la semana pasada, los aumentos ya venían siendo paulatinos. Pero está claro que habrá actualizaciones de algunos productos de la lista en los próximos días”.

Impacto en el campo

Gustavo Frederking, dirigente de Carbap, afirmó a Democracia: “Esto es una devaluación, que se veía venir, claramente, estaban buscando sostenerlo como sea, con dieciocho tipos de dólares distintos, interviniendo el mercado con recetas fracasadas, que nunca han dado resultado, pero que a este gobierno kirchnerista siempre le han gustado”. Y añadió: “Entonces el resultado era previsible. Con este desbarajuste, el dólar agro, que se implementó para impulsar la venta del maíz, quedó más abajo que el oficial. Obviamente el dólar agro ya trajo inflación porque hizo que aumente el precio del cerdo, de los pollos, de los huevos, de la hacienda, esto es parte del desorden y de gobernar con un parche sobre otro parche”.

“Esta incertidumbre es pésima para el país y, a su vez, era previsible. Cuando gobernás con un relato, con medidas antiproducción, cuando el gasto público no importa nada y el gasto político es escandaloso, con políticos totalmente alejados de la realidad, creo que esta elección debería hacerlos reflexionar. Hoy tenemos el Congreso y la Legislatura bonaerense totalmente paralizados. No les importa gastar, porque no sale del bolsillo de ellos, entonces siempre buscan en otro lado, en lugar de achicar donde tienen que achicar.

Por eso el mensaje de Milei caló en la población, porque ven que los políticos, en general, y los gobernantes, no están a la altura de las circunstancias”, consideró el ruralista.

Inflación “de dos dígitos”

El nuevo escenario político que generó el resultado de las PASO en la Argentina puso en estado de alerta al sector empresarial, frente a un alto nivel de incertidumbre económica provocado por el panorama de tres tercios con final abierto de cara a octubre y la devaluación del dólar oficial anunciada por el Banco Central.

La Unión Industrial Argentina (UIA) convocó a sus principales dirigentes para analizar la situación, luego de que el Banco Central anunciara lo que en la jerga se denomina "salto discreto" del tipo de cambio oficial por encima del 20%. Desde ya la UIA viene con una agenda complicada con el Gobierno que incluye la falta de dólares para pagar importaciones ya hechas y la idea que trascendió desde el Poder Ejecutivo de otorgar una suba de salarios por suma fija.

Algunos empresarios dejaron trascender que si bien existen puntos de preocupación en torno de las propuestas de gobierno del líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, entienden que el resultado general puede ser favorable.

El titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, sostuvo: "Si bien en la entidad estamos en contra de la dolarización y de cerrar el Banco Central, vemos como positivo que la gente haya votado por el orden".

Grinman destacó también la preferencia del electorado por Patricia Bullrich en el caso de Juntos por el Cambio, que tiene una agenda corrida hacia la derecha. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio anticipó que la entidad procurará reunirse con los tres potenciales candidatos con chances para las elecciones de octubre, Milei, Bullrich y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Entre los operadores económicos ya se hacen cuentas sobre cuál puede ser el nivel de inflación a partir de la devaluación de más del 20% del tipo de cambio oficial. Un reporte de la sociedad de Bolsa Portfolio Personal Inversiones (PPI) plantea que "el primer coletazo va a ser un salto de la inflación de agosto, probablemente cercano o por encima de los dos dígitos mensuales (se esperaba 8/9% antes de la elección) y ese pass through se extenderá a septiembre".

"A diferencia de la devaluación de Kicillof/Fábregas, donde en un año se consumió el 98% de la devaluación, creemos que esta vez será peligrosamente más rápido. En tanto, aun con este escenario, la brecha cambiaria sigue rondando el 100%", señala el reporte.

En la Confederación General Empresaria (CGERA), una entidad cercana a las políticas económicas del peronismo, están sumamente preocupados por el nuevo escenario. "¿Cuánto va a ser la inflación de agosto, del 10% o del 12%?", plantea su presidente Marcelo Fernández.