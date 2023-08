Procrear: 1850 familias juninenses se anotaron para el sorteo de las 149 viviendas

Desde que abrió la inscripción al sorteo de las 149 viviendas de Procrear, el 18 de julio último, ya se inscribieron 1850 familias juninenses, según lo confirmó a Democracia la diputada provincial por el massismo y precandidata a intendenta por Unión por la Patria, Valeria Arata.

“La inscripción a Procrear vuelve a demostrar que no sólo hay que tener políticas nacionales y provinciales respecto a la vivienda, sino también locales. Son miles los vecinos que aspiran a una vivienda propia y que tienen ingresos para afrontar el pago de una cuota. Por lo tanto, hay que llevar adelante políticas públicas creativas, que ofrezcan esa posibilidad y que tengan un amplio alcance”, afirmó Arata, ayer, en diálogo con Democracia.

Y la legisladora por la Cuarta Sección punzó: “La venta de terrenos que hoy está haciendo el municipio no es efectiva. Las familias que logran acceder a la compra de un terreno tienen que destinar mucho dinero para acceder y luego tienen que pagar la cuota, pagar el alquiler del lugar donde están viviendo y, además, construir. Con lo cual, no es un plan eficiente”.

“Nuestra intención es generar diferentes programas de acceso a la vivienda, trabajar con Procrear para cederle terrenos, trabajar con el Colegio de Martilleros y los desarrolladores inmobiliarios, llevar adelante programas de autoconstrucción. Vamos a tener un programa para cada vecino de la ciudad”, prometió.

La construcción de las 149 viviendas, situadas en San José Obrero, Chacabuco, Capitán Vargas e Intendente Borchex, avanza a buen ritmo.

“Es importante recordar que estas 149 viviendas que se construyen se realizan gracias a la gestión que, en su momento, realizó nuestro querido Mario Meoni. En principio, porque compró los terrenos cuando fue intendente y los cedió al Procrear. Y segundo porque cuando fue ministro de Transporte de la Nación gestionó esta obra con el Ministerio de Vivienda”, resaltó Arata.

“Los equipos técnicos de nuestro espacio político están trabajando en diferentes políticas públicas para la construcción de viviendas y la generación de lotes por parte del municipio. La vivienda será un eje principal de nuestro gobierno municipal si los juninenses me eligen como intendenta”, prometió.

La línea de Desarrollos Urbanísticos Procrear II está destinada a brindar acceso al crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en uno de los predios impulsados por el Estado Nacional y ofrecidos por el Programa a lo largo de todo el país.

Tasa cero

El financiamiento es a tasa cero y en pesos. De hecho, la actualización de las cuotas se realiza mediante el coeficiente Casa Propia, que tiene en cuenta el menor indicador entre el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), con un aforo del 0,9%, y el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), con plazos de hasta 30 años.

El monto del financiamiento se determina de acuerdo al precio de la vivienda, la capacidad de pago de los/as solicitantes, y el segmento de ingresos. Al tratarse de un predio en ejecución, el valor de las viviendas será de referencia al momento de la inscripción. Este será actualizado mediante el coeficiente Casa Propia al iniciar el trámite de análisis de la carpeta crediticia (fecha que será notificada oportunamente).

Requisitos para aplicar a viviendas Procrear

-No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

-No contar con inmuebles a nombre del titular/cotitular.

-Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

-Tener entre 18 y 64 años.

-Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

-Contar con ingresos formales netos del grupo familiar entre 1 y 10 SMVM (cada tipología tendrá definido un precio, y por lo tanto un ingreso mínimo a partir del cual se puede acceder a esa tipología).

-Tener domicilio en alguna de las zonas habilitadas por código postal para acceder al Desarrollo Urbanístico.

-Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

-No contar con antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

-Se podrá sumar solo un cotitular, acreditando vínculos: unión civil, unión de hecho o unión convivencial.

Para aplicar a una de las viviendas Procrear, las personas interesadas deben completar el formulario en: www.argentina.gob.ar/hábitat/procrear/desarrollosurbanisticos.

Avanza la inscripción para el Proyectar IV

En sólo 3 días, desde que se abrió la inscripción para el nuevo Proyectar, ya se anotaron 140 familias, que completaron el proceso para acceder a un lote con servicios. Proyectar IV dispondrá de 19 terrenos, en el marco del programa municipal para la generación de suelo urbano.

La inscripción se realiza en las oficinas de la Agencia Municipal de Vivienda y Tierra, en el primer piso del Palacio Municipal (Rivadavia 5), de 9 a 13, y la misma se extenderá hasta el 18 de agosto.

Proyectar, es una política impulsada por el Gobierno de Junín que tiene como propósito la generación de suelo urbano con la dotación de los servicios correspondientes, para que sean accesibles a familias y que puedan concretar el sueño de la vivienda propia y que, desde su implementación, ya generó 350 lotes, mediante convenios con actores privados, de los cuales 121 quedaron en manos del Municipio para ser adjudicados a familias juninenses, también permitió normalizar la situación de alrededor de 250 lotes más, a través de Proyectar Social.

Los requisitos necesarios a tener en cuenta en esta oportunidad son un ingreso mínimo neto de $150.000 como grupo familiar, un mínimo de tres años de residencia en Junín, acreditación de recibo de sueldo o monotributo, no poseer otra propiedad a su nombre, y no ser adjudicatario de viviendas municipales o planes de vivienda, ningún integrante del grupo familiar conviviente.

Además, se informó que los inscriptos que no hayan resultado adjudicados o que hayan salido suplentes del “Proyectar III”, podrán imprimir la conformidad y presentarla en la Agencia de Tierras y Viviendas para continuar en la inscripción del IV (se tomará toda la documentación presentada anteriormente). Deberán actualizar los últimos 3 recibos de sueldo o 3 últimos pagos de monotributo (Categoría B en adelante).

Cabe recordar que son 19 lotes (ubicados en la intersección de las calles Borchex, Oviedo y Ordiales, barrio Prado Español) y que cuentan con todos los servicios esenciales, como agua, cloacas, tendido eléctrico, al igual que en todos los Proyectar. En este, además, y tras la concreción de la cuarta planta de gas natural y ampliación de la tercera, el loteo podrá contar con el servicio de gas natural.

Respecto de los costos, cuatro de los cuales tienen un monto final de $3.900.000 porque tienen una extensión superior al resto, otros siete a $3.820.000 y los otros ocho, $3.750.000. También se destaca que, de los 19 lotes, dos serán destinados a personas con discapacidad y uno, para víctimas de violencia de género.

En cuanto a la entrega, la misma es de un millón de pesos en efectivo y el resto en 36 cuotas mensuales y consecutivas, que arrancan de $78.000 a $80.000.