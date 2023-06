Procrear II: créditos de $3.000.000 para la casa propia

Según se sabe, hay en total 1.456 terrenos disponibles, en aproximadamente 52 predios distribuidos en once provincias de todo el país. Tal como ocurrió con las modalidades de desarrollos urbanísticos existen, actualmente, dos programas: uno para personas de 36 a 64 años y otro para jóvenes, de entre 18 y 35 años de edad.

Plan Procrear II: cómo me inscribo

Para poder inscribirse en el Procrear 2023, se deben cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, los solicitantes deben ser ciudadanos argentinos por nacimiento o por opción, o extranjeros con residencia permanente de al menos cinco años en el país. Además, se requiere contar con un Documento Nacional de Identidad vigente y que el grupo familiar tenga ingresos provenientes de empleos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar debe estar dentro del rango de uno y medio (1,5) a ocho (8) salarios mínimos, vitales y móviles al momento de la inscripción.

Es importante destacar que los solicitantes deben tener entre 18 y 35 años de edad al momento de la inscripción y no deben poseer propiedades registradas a su nombre ni al de ningún miembro de su grupo familiar, excepto en casos excepcionales detallados en el punto 11.6 de los requisitos. Además, no se debe haber sido beneficiado con planes de vivienda en los últimos diez años y no se deben tener antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce meses. También se requiere que la consulta de información financiera por CUIL en el BCRA refleje una situación 1-Normal en los últimos doce meses.

Por último, se exige un mínimo de doce meses de antigüedad en la actividad laboral para empleados e independientes. Los titulares y co-titulares deben estar unidos por matrimonio, unión convivencial o unión de hecho.

Los interesados en acceder al plan Procrear II deben completar un formulario de inscripción en línea, que consta de seis pasos en los que tanto el titular como el co-titular deben proporcionar sus datos personales. Este proceso permitirá a los solicitantes participar en el sorteo de los créditos y dará inicio a un emocionante viaje hacia la adquisición de una vivienda propia.

Plan Procrear II: cómo se paga el crédito

El proceso de pago del crédito se divide en dos etapas. Durante los primeros seis meses, se deberá abonar un porcentaje del precio del lote en cuotas fijas denominadas en pesos. El porcentaje a pagar varía según el tramo al que pertenezca el beneficiario, determinado por los ingresos de los solicitantes y sus cónyuges o parejas convivientes, oscilando entre el 6% y el 25% del valor total. Posteriormente, las cuotas restantes se otorgarán en pesos y se ajustarán según el coeficiente Casa Propia, garantizando así que el pago se ajuste a las posibilidades económicas de los beneficiarios.

El plan Procrear II representa una oportunidad sin precedentes para los jóvenes argentinos que desean tener un hogar propio y establecerse en sus lugares de origen. Con financiamiento accesible y requisitos claros, el programa brinda una vía realista para hacer realidad el sueño de la casa propia.